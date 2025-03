El romance musical de Antonio y Teresa, la pareja que seduce a José Mercé con su mezcla de soul y boleros desde Linares

En una calurosa noche de 2015, las melodías de Aretha Franklin resonaban por las calles de Guadix (Granada) encandilando a Antonio: un músico al que no era fácil de sorprender dada su formación y trayectoria profesional. Sin embargo, aquel día no era la artista estadounidense la que cantaba sus icónicas canciones, sino una bella joven de ojos claros con un talento arrollador, llamada Teresa. Antonio no lo sabía, pero diez años después iba a estar lanzando su segundo EP compartido con aquella total desconocida y que a día de hoy es su esposa.

Antonio Florián López (Linares, 1982) es compositor, profesor en el Conservatorio de Música Andrés Segovia; dirigió con su batuta a los 500 músicos que acompañaron a Raphael en la grabación del videoclip del villancico El Tamborilero, en la plaza del Ayuntamiento linarense, y ahora, acaba de publicar el tercer tema de los cuatro que componen el que será su nuevo miniálbum (EP). Este proyecto musical aparecerá bajo la firma de Teresa Mood, el nombre artístico de su mujer, Teresa García (Granada, 1995), voz y rostro de los proyectos de esta dupla en la vida y en la música "desde hace casi diez años", tal y como explican al unísono.

La pareja está lanzando su EP a través de internet, en plataformas como YouTube, aunque Teresa confiesa que le encantaría "lanzarlo en vinilo". No obstante, para dos artistas independientes, los costes para lanzar un proyecto de este tipo en formato físico son altísimos.

'Cuando te perdí', uno de los temas del nuevo EP de Teresa Mood, producido junto a Antonio López.

"No tenemos ningún sello detrás, y todo cuesta mucho dinero. Pero sacamos adelante nuestros proyectos con ahorros familiares y con lo que ganamos tocando en directo", explica la pareja en una entrevista con EL ESPAÑOL. "No entendemos la vida de otra forma, sin la música". El último tema de este nuevo proyecto saldrá "el próximo jueves, día 20".

- ¿Cómo es el nuevo miniálbum (EP)?

- Antonio López: Es un proyecto muy influido por nuestra situación personal. Nos ha pillado a la vez que hemos tenido un bebé. Además, es un EP en el que no hay repeticiones, todo lo que suena es en vivo, con los artistas tocando simultáneamente. Eso le transmite mucha personalidad.

- Teresa García: Si supieras todo lo que lloré cuando escuché la primera canción por primera vez... Nuestros temas suelen seguir esa línea, tienen temáticas reales para nosotros. En cuanto al estilo, hemos decidido tirar por el jazz, neo-soul, mezclándolo con boleros de Levante, pero siempre dándole ese toque actual.

- ¿Cómo os soléis complementar para desarrollar los proyectos?

- Antonio López: Para este EP, mi papel ha estado en la composición. Elegí un ritmo de bolero, aunque ha quedado una mezcla de bolero chachachá... Luego Teresa aportó un recitado que hay en una introducción instrumental. Ella aporta calidez y calidad vocal y añade una fusión con toque internacional. Luego, para las letras, cuando nos ponemos con alguna canción nueva la pulimos, ella le da muchos giros a la voz...

- Teresa García: Nos complementamos muy bien en cuanto a estilos de música. Hemos dado muchas vueltas y hemos probado muchas cosas con las que no estábamos del todo cómodos hasta que hemos encontrado lo que nos hace sentirnos en nuestro sitio.

Teresa Mood (Teresa García) canta durante la grabación de su nuevo EP. Cedida

Esta pareja no es nueva en el mundo de la música. Ya en 2019 lanzaron su primer EP, 'Constelaciones', y en 2022 se dejaron ver en el concurso televisivo 'Tierra de talentos', cuyo paso no fue indiferente para el público ni el jurado de este talent show de sello andaluz que arrasa en Canal Sur.

Su participación en este concurso de talentos comenzó interpretando 'If I ain't got you', de la cantante Alicia Keys, uno de los referentes musicales de Teresa. Ella, con su voz llena de magia; y Antonio, haciendo danzar sus manos sobre las teclas del piano, consiguieron llegar a la final del concurso seduciendo a un jurado muy exigente, ya que entre sus miembros se encontraban el cantaor flamenco José Mercé y la solista Pastora Soler.

- ¿Cuándo se despertó vuestra pasión por la música?

- Antonio López: En mi caso, mis padres dicen que con 3 o 4 años ya aporreaba las notas de un 'tecladillo' que había en casa. Siempre he tenido mucha inquietud musical. A los 18 años pasé por una especie de 'crisis existencial' que me hizo dejar el conservatorio, pero varios años después, cuando supe de la existencia del Grado Superior en Composición, confirmé que mi mundo estaba ahí.

- Teresa García: A mi familia tengo que agradecerles que con ocho años me metieran en el conservatorio. Siendo más pequeña, mi madre decía que ya me gustaba mucho cantar. Con 17 o 18 años sentí que ya no quería tocar más porque con el piano no podía expresarme como me gustaría, así que empecé a cantar. Yo he aprendido a cantar de forma autodidacta, solo he dado alguna clase puntual para cuidar la voz.

Antonio y Teresa participan en 'Tierra de talento'. Cedida

El talento musical de esta pareja no solo tiene un origen innato, también se debe a su gran dedicación, ya que aseguran que han invertido "horas y horas" para mejorar cada uno en sus respectivos campos. Esta dedicación por su trabajo y las dificultades que todo músico tiene para desarrollar una carrera en el circuito independiente, lejos de erosionar su relación sentimental, les ha unido mucho más como pareja.

"Empecé mi aprendizaje mirando tutoriales, investigando cómo podía encontrar mi voz, cómo cuidarla...", apunta Teresa, titulada en Educación Primaria, aunque actualmente no ejerce porque lo está apostando todo por su carrera artística.

"Esto es mi mundo", corrobora Antonio, cuya carrera recibió un espaldarazo durante la pasada Navidad, cuando se convirtió en el director de la orquesta de Raphael en la grabación de un videoclip del legendario artista en su tierra natal, Linares, tan solo tres semanas antes del fallo cerebrovascular que sufrió en La Revuelta y que le obligó al cantante a hacer una pausa en su carrera.

El catedrático del Conservatorio de Música de Jaén, Tomás Arboledas (i), el cantante Raphael (c) y Antonio Florián López (d), profesor en el Conservatorio de Música Andrés Segovia de Linares, el 23 de noviembre, durante la grabación de El Tamborilero. Cedida

"Era un día de noviembre a las 12 de la mañana, pero hacía muchísimo calor... Estaba dando el sol de pleno", recuerda Antonio con entusiasmo, sobre aquella jornada histórica para Linares porque regresó Raphael para reeditar su villancico más internacional, El Tamborilero, y allí estaba Teresa asistiendo al rodaje: "Me colé un poco dentro de la organización, iba llevándole botellas de agua a Antonio".

Pero eso ya forma parte del pasado. Ahora, la pareja tiene todas las miradas puestas en el próximo tema de su nuevo miniálbum: 'Musas'. Cuando esté publicado, adelantan que quieren darle difusión fuera de su "zona de confort" que suelen ser las ciudades de Jaén y Granada donde cuentan con muchos fans en sus conciertos. De momento, ya están organizando proyectos en diferentes teatros, como Guadix, Linares, Úbeda... El amor por la música de esta pareja puede con todo.