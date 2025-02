En plena crisis inmobiliaria, la vivienda en España también es un quebradero de cabeza para los piojos. No hay cabello al que aferrarse. Acorde a un estudio realizado por Medihair, España encabeza el ránking mundial de calvicie masculina. Un 44,5% de los hombres padecen alopecia en el país ibérico.

Una cifra que se aproxima a la mitad de los varones. El pódium está en Europa: le siguen Italia y Francia. Los datos son claros pero, ¿Por qué España? ¿Cómo lidian los españoles con esta condición?

Ranking de países con más alopecia masculina Medihair

El Dr. Oscar Muñoz, director de la Clinica capilDERM y propietario del canal de Youtube EscueladeAlopecia, atribuye este fenómeno a una predisposición genética.¨La población caucásica es más prevalente a la alopecia androgenética, tanto en hombres como en mujeres¨. Además, desmiente el relato de que la alopecia se hereda por parte del abuelo materno: ¨eso es un mito, la alopecia es poligénica¨, es decir, que existen numerosos genes implicados.

No obstante, el doctor también aporta que existen factores ambientales, que no juegan un papel determinante pero que pueden agilizar la caída capilar. Algunos de ellos son una dieta ultraprocesada, la contaminación, el tabaco y el estrés. Todos estos factores conectan con la dinámica de vida de las sociedades occidentales caucásicas.

El principio del fin

Los genes de la calvicie despiertan a partir de los 15 años de edad, y su agresividad es variable en función de la persona. Si la predisposición genética y los factores ambientales se combinan, pueden generar un cóctel explosivo que acelere la destrucción de los folículos capilares.

Kai comenzó a experimentar caída de cabello a los 16 años. ¨Pasé por una etapa de estrés bastante dura, se juntó bachillerato con una relación tóxica que tenía, lo que aceleró el proceso¨. Este publicó un cortometraje en Youtube exponiendo su condición, y se sorprendió de encontrar a toda una comunidad de afectados en la sección de comentarios. ¨Me di cuenta de que había un pedazo de nicho de gente que compartía esa misma inseguridad.¨

Lo mismo le ocurrió a el youtuber Rakez, que publica sus vídeos con capucha y pasamontañas para ocultar su identidad. Este también comenzó a perder cabello a los 16 años. Considera que la autoestima de los adolescentes es más inflamable, por lo que la alopecia temprana puede generar más secuelas psíquicas.

¨Yo lo pasé muy mal, a esa edad a veces pensaba que prefería que me amputasen una pierna a perder el cabello¨. Este asume que tarde o temprano la alopecia se asomaría en su vida, pero lamenta que fuese tan temprano. ¨Ojalá me hubiese tocado a los 25 o los 30¨.

Ambos han hecho de Internet un colchón en el que apoyarse. El éxito de sus vídeos es síntoma de que existe un gran número de afectados por un fenómeno que, si bien padecen gran parte de los hombres, en las edades tempranas está más silenciado. Eso piensa Iker, que comenzó a perder cabello a los 15 años, edad en la que su entorno todavía conservaba tupidas capas de pelo. ¨Al principio fue duro, porque a esa edad no asumía que me pudiese quedar calvo¨.

Body Positivity

El ¨Body Positivity¨ o positivismo corporal se trata de un movimiento social destinado a empoderar a las personas obesas, a base de crear comunidad y cuestionar los estereotipos de belleza para lograr una mejor integración en la sociedad. ¿Podría exportarse el movimiento a la calvicie en España?

Rakez no lo considera necesario: la calvicie es algo que te define físicamente, pero no te limita socialmente. Sería innecesario catalogar la calvicie como una incapacidad cuando es una condición normativa en España.

Grafismo del significado de Body Positivity Tiban

No obstante, a raíz de su experiencia propia reconoce que los que padecen alopecia temprana pueden experimentar un sentimiento de soledad, al no ver reflejos de su condición en su entorno.

¨Hablar con alguien que haya padecido alopecia temprana puede ayudar a otros jóvenes a sobrellevar mejor su complejo¨, opina Iker, que desearía que se hiciese más comunidad masculina al respecto. Este prosigue ¨Eso sí, en edades avanzadas, al haber más calvos, sí que tienen la posibilidad de apoyarse más entre ellos.¨

La calvicie experimentada

El hecho de que la calvicie en edades avanzadas sea normativa no solo reduce tupés, sino también complejos. Jerónimo Navarro, cocinero de 54 años, perdió gran parte de su cabello a los 25 años.

Su asfalto capilar se debió a la suma de una predisposición genética con el agravante de llevar gorros de cocina sin transpiración. A esa edad, para él no supuso ningún trauma. ¨Yo al raparme me vi bien, no tuve ningún problema¨. Jerónimo opina que el hecho de que el 44,5% de los hombres españoles padecen alopecia tiene un efecto reparador. ¨Ese porcentaje puede ayudar a la gente acomplejada a normalizar su condición¨.

El extinto pelo de Raúl García, de 79 años, comenzó a caerse durante su servicio militar. Este se rapó para despedirse del problema, lo que le costó ir al calabozo. El escarmiento no le provocó ningún remordimiento, y continúa calvo desde entonces. Este interiorizó su calvicie de forma inmediata. ¨A mi no me importa, sé que hay muchos calvos pero nunca me he fijado en las cabezas de nadie¨

¨Me da un poco igual¨, aporta Enrique, que perdió su cabello a los 55. ¨Al final tienes que aceptarte, ya no tienes 20 años¨. Sus palabras definen la indiferencia de los hombres mayores entrevistados. El cabello de Mario Notario, de 50 años, comenzó a debilitarse a los 35. ¨A mi me mola, lo llevo como un sello personal y además es más cómodo¨.

La conformidad de los hombres de mayor edad contrasta con el pánico de los alopécicos tempranos, aunque ambas generaciones coinciden en algo: el humor es esencial para normalizarlo. José Manuel, actor de doblaje de 36 años, habla sin tapujos: ¨soy un ferviente defensor de que el humor es más que necesario para sobrellevarlo, para armarte y desarmar a la gente que quiera hacerte daño¨. Tal vez la madurez sea un efecto secundario.