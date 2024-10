El Comandante Willy, líder de 'Los Tiguerones', cogió de rehén a una niña para evitar su arresto en Tarragona

Los jefes del grupo narcoterrorista de 'Los Tiguerones' vivían a todo trapo en Tarragona con el dinero que sacaban de sus supuestas extorsiones, robos y mercadeo de droga en América del Sur.

"Residían en un chalé de una buena urbanización de Calafell", según destaca un miembro del Servicio de Información. Este guardia civil ha participado en los seguimientos de incógnito a los que fueron sometidos los dos líderes de esta peligrosa organización, para conocer las rutinas de William Joffre Alcívar Bautista, alias Comandante Willy, y de su hermano, Álex Iván, conocido como Ronco.

"No tenían horarios fijos, se dedicaban a ir de compras a tiendas de lujo, como Gucci, a comprarse ropa, relojes caros... También tenían varios coches de alta gama de Mercedes y BMW", según ejemplifica para EL ESPAÑOL uno de los investigadores que está detrás de la caída del número uno y el número dos de 'Los Tiguerones': el Comandante Willy y Ronco -respectivamente-.

"Willy es el jefe, el cerebro, la cabeza pensante de la organización para los atentados, mientras que su hermano, Ronco, es el jefe de los sicarios y el encargado de las extorsiones". Estos dos narcoterroristas eran los delincuentes más buscados de Ecuador después de que sus hombres tomasen el plató de TC Televisión en Guayaquil armados con pistolas, granadas, incluso dinamita.

También se les atribuye el asesinato del fiscal César Suárez porque estaba investigando lo ocurrido en el citado medio de comunicación. El asalto a la tele ocurrió el 9 de enero de este año, para obligar a los periodistas a emitir un comunicado de 'Los Tiguerones' mientras el Comandante Willy y Ronco andaban disfrutando de las playas de Calafell: un pueblo tarraconense de 29.000 habitantes, a orillas del Mediterráneo, en la Comarca del Bajo Penedés.

Capturados cabecillas de Los Tiguerones. Una efectiva colaboración de la @PoliciaEcuador y @guardiacivil de España, permitió la captura en Cataluña de William A., Comandante "Willy" y Alex A., alias "Ronco", objetivos de alto valor.#PlanFénix #BloqueDeSeguridad pic.twitter.com/HzLgGBAbUY — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 23, 2024

"El asalto a la tele y el asesinato al fiscal lo diseñaron desde España porque llevaban dos años establecidos aquí", según afirma este miembro del Servicio de Información: la élite de la Guardia Civil para la lucha antiterrorista. De hecho, lo han vuelto a demostrar porque "en un mes" han dado con el paradero de los dos narcoterroristas en suelo español y les han detenido. "Las autoridades de Ecuador nos dieron una pista de que 'Los Tiguerones' estaban en nuestro país".

Tanto el Comandante Willy como Ronco entraron en España con pasaportes falsos colombianos porque es más fácil obtener un visado para visitar el país como turista. A partir de ese momento, se inició una investigación a contrarreloj que los ubicó en la Urbanización Segur de Calafell de Tarragona que es definida de esta forma en el portal inmobiliario Idealista: '¡Descubre tu oasis en Segur de Calafell! Esta exquisita residencia, a solo 4500 metros de la playa, te invita a un estilo de vida de lujo y comodidad'.

Precisamente, eso era lo que estaban haciendo estos narcoterroristas porque los investigadores comprobaron que las compras de productos luxury formaban parte de su rutina diaria. Además, contaban con seguridad privada. "Dos guardaespaldas les acompañaban en todo momento y en cada una de sus salidas", tal y como destaca este guardia civil, como uno de las pruebas que confirmaba al Servicio de Información que se trataba de los jefes de 'Los Tiguerones'.

Aunque a ojos de los vecinos del residencial solo eran un par de ciudadanos adinerados procedentes de Latinoamérica. "No ejercían ningún tipo de actividad profesional para disimular". Tampoco se tiene constancia de que desarrollasen actividades ilegales durante sus dos años de residencia en suelo patrio: "No han adquirido armas de fuego ni drogas en España". Pero eso no les restaba peligrosidad.

Prueba de ello es la reacción que tuvo el Comandante Willy cuando a las 4.30 horas de la madrugada del martes al miércoles, un equipo de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil irrumpió a todo trapo dentro de su chalé: "En la casa había seis personas, los dos guardaespaldas, los sospechosos, una mujer y una niña. El Comandante Willy usó como rehén a la menor y se parapetó detrás de ella para evitar su detención".



Los guardias civiles contando el dinero intervenidos a los jefes de 'Los Tiguerones'.

El jefe de 'Los Tiguerones' vendió tan caro su arresto que se vivieron momentos de alta tensión en la Urbanización Segur de Calafell. Así lo confirma este miembro del Servicio de Información a EL ESPAÑOL: "La Unidad Especial de Intervención tuvo que disparar al cabecilla con munición no letal para reducirlo". En concreto, emplearon un tipo de balas que provocan aturdimiento cuando impactan contra el cuerpo del objetivo.

En este caso, el objetivo era el Comandante Willy y la prioridad: salvar la vida de la niña. El operativo evitó heridos y capturó a los dos narcoterroristas. El Juzgado Central de Instrucción número 1 se ocupará de ejecutar su extradición a su país. En la Presidencia de Ecuador les esperan deseosos para juzgarles, incluso han difundido vídeos de su arresto en sus cuentas de YouTube y X [antes Twitter]. En las imágenes se aprecia la participación de agentes ecuatorianos en el operativo en Tarragona.

"Capturamos a los jefes del grupo narcoterrorista 'Los Tiguerones'. Alias Comandante Willy: líder, detenido. Alias Ronco: segundo al mando, detenido. Trabajo coordinado entre Policía Nacional de Ecuador y Guardia Civil de España. Responderán ante la Justicia por sus múltiples delitos: asalto a TC Televisión, asesinato a un fiscal, sicariatos, robos, extorsiones. No habrá rincón en el mundo donde esconderse", tal y como advierte la Presidencia de Ecuador en sus redes sociales.

De momento, el Servicio de Información de la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para aclarar si 'Los Tiguerones' habían iniciado alguna estructura operativa en España: "Se sigue investigando para saber qué han hecho en estos dos años en nuestro país y si tenían el apoyo de alguna otra organización".