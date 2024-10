Investigan la muerte del rapero Said en Roldán (Murcia): 'Le golpearon fuerte, el cerebro le salió por la frente'

Los estribillos raperos del marroquí Said en los que mezclaba el castellano con su lengua natal -para combatir el racismo- ya solo se podrán escuchar en YouTube. Este jueves, el cuerpo sin vida de este aficionado al rap, de 30 años, fue localizado en un descampado de Roldán, por un vecino que iba a recoger los frutos de una higuera. "Encontraron a mi hermano tirado en un descampado que está a quince o veinte metros de nuestra casa", se lamenta Nordin.

La Guardia Civil ha confirmado que "existe una investigación abierta" porque el cuerpo de Said Laaraj presentaba "aparentes signos de violencia". Nordin confiesa que no fue capaz de acercarse al descampado cuando le comunicaron el hallazgo del cadáver de su hermano, justo al lado del domicilio de esta familia marroquí que reside en el Barrio de Lo Ferro en Roldán: una pedanía de Torre Pacheco.

"No he mirado porque no podría olvidar la imagen de mi hermano muerto", según afirma este marroquí, de 32 años, empleado en un almacén agrícola. "Nos dijeron que un hombre se lo encontró muerto cuando entró al descampado a coger higos". Said llevaba puestas unas chanclas, un pantalón corto y una chaqueta, cuando el citado vecino saltó la valla del descampado para dirigirse a la higuera -como suelen hacer los lugareños para nutrirse gratis de sus frutos-.

"Es un caso raro, no sabemos si alguien le ha pegado o si mi hermano se ha caído al subir la valla del descampado porque era epiléptico", tal y como subraya Nordin, uno de los ocho hermanos de Said, cuya muerte investiga la Guardia Civil. "Mis padres están sufriendo mucho".





La Guardia Civil investiga las causas de la muerte del rapero aficionado Said Laaraj.

Esta familia numerosa se marchó de Marruecos hace dos décadas, para instalarse en Torre Pacheco: una localidad de la Región de Murcia, cuyo padrón municipal presenta fuertes tasas de inmigración porque la agricultura es uno de los motores de la economía local. De hecho, Said había trabajado esporádicamente en el campo, al igual que algunos de sus hermanos -hasta que le diagnosticaron su epilepsia-.

"La vida le cambió desde 2019 por los ataques epilépticos", recuerda apenado Nordin, hermano del difunto Said. "No podía trabajar porque sufría ataques y se podía caer sobre la maquinaria". También dejó de jugar al fútbol donde se caracterizaba por ser un delantero hábil con el balón en los pies, como así lo demuestra un vídeo publicado en YouTube donde aparece dándole toques a una pelota de papel.

"A mi hermano lo conocía todo el mundo en Roldán", remarca orgulloso Nordin. Entre otros motivos, por su afición al rap que le llevó a componer un tema contra la islamofobia, la morofobia y el racismo, aplaudido por sus compatriotas en TikTok: "Mira colega, y ponte a escuchar, y que te quede claro lo que te voy a explicar. Soy moro, pero tú no me puedes superar [...]. Macho, machote [...]. Con los moros, 'cuidao' llévate. Nos criticáis y ni siquiera sabéis de lo que habláis".

Said era un treintañero con carácter, como sus rimas, pero estas se acabaron este jueves cuando su cadáver fue localizado casualmente por un vecino, sobre las once de la mañana, en un descampado del Barrio de Lo Ferro donde empezaron a llegar coches patrulla y curiosos. "Lo único que llevaba de valor eran sus casos y el móvil, no sabemos si se lo han robado o si el teléfono se lo ha llevado la Guardia Civil para analizarlo".

- ¿Por qué sospecha que su hermano podría haber sufrido una muerte violenta?

- Nordin: La Guardia Civil investiga si le golpearon. La lesión que tenía en la cabeza no puede ser de una caída por un ataque de epilepsia porque si se cae subiendo la vaya, habría sido de espaldas, pero el golpe lo llevaba en el frente como si le hubiesen dado con un palo o con un hierro. Le han debido golpear fuerte hasta que se le salió el cerebro por la frente. Así es como me han dicho que se lo encontraron.

La investigación de la Guardia Civil tiene abiertas varias hipótesis sobre este presunta muerte violenta, una de ellas sería un posible ajuste de cuentas, pero el hermano de la víctima mortal niega esta posibilidad de manera tajante en su entrevista en exclusiva con EL ESPAÑOL: "Said no vendía drogas y tampoco tenía ninguna deuda".

- ¿Su hermano había tenido algún problema con alguien?

- Nordin: Mi hermano no tenía problemas con ninguna persona. Llevamos veinte años viviendo en este pueblo y nos conoce toda la gente, incluso la Policía Local. Nosotros no tenemos nada contra nadie.

El domicilio familiar se levanta a unos metros del descampado donde se encontró al fallecido y en esa vivienda, según detalla Nordin, en la actualidad residen sus padres, junto a cinco de sus nueve hijos: "Mi padre está jubilado; yo trabajo en un almacén; otro hermano mío es jornalero; una hermana está retirada por un accidente laboral en la pierna y otra no trabaja porque es epiléptica como Said".

- ¿Qué es lo último que supieron de Said antes de que les informasen de que había aparecido muerto?

- Nordin: Yo le vi el miércoles por la noche, sobre las diez y media, en un salón de juego que está frente al campo de fútbol de Roldán. Le dije que volviera a casa, pero no quiso y me marché.

- ¿Su hermano iba bajo los efectos del alcohol o de las drogas o estaba apostando dinero?

- Me acerqué a él para ver si había bebido y su aliento no olía a alcohol. Lo de las drogas no lo sé, no puedo decir nada sobre algo que no he visto. Pero mi hermano cambió mucho a raíz de su enfermedad [la epilepsia]. Se solía ir por ahí solo a caminar.

De hecho, en las horas previas al hallazgo de su cadáver, Said fue visto en dos puntos distintos de Roldán: "A las dos de la madrugada, nos han dicho que le vieron cerca de un kebab, y a las seis de la mañana, en los alrededores del Supermercado Día". Tan solo cinco horas después, el cuerpo sin vida de este aficionado al rap apareció en un descampado pegado a su domicilio familiar. "Es un caso muy raro".