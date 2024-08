La historia tras la 'yaya' de TikTok que vive en una cabaña alejada del mundo: "No soy una atracción"

Yayabushcraft tiene 69 años y es natural de Barcelona. Se apasionó por el periodismo. Escribía sobre ciencia y tecnología en medios españoles y franceses. Hace 25 años lo dejó todo para ser entrenadora personal de respiración y reeducación corporal. Pasa sus veranos sola en una cabaña que ha construido en medio del bosque.

Muchos desearían tener toda esa energía que irradia, pero para conseguir ese estado tuvo que pasar muchas situaciones. Viene de una familia burguesa y bohemia. Ha crecido entre pintores, directores de cine y actores. "Me he sentido terriblemente sola estando rodeada de gente", cuenta a EL ESPAÑOL.

"No soy ninguna atracción, es un estilo de vida donde soy feliz. Después de recorrer el mundo y conocer muchas culturas, siento que es importante aprender a conectar con uno mismo. Si puedo ayudar a otros, lo hago de manera individual, no grupal", explica a este periódico.

Su nombre real lo omite, eligió llamarse Yayabushcraft, porque 'yaya' significa la sabiduría de abuela, por la conexión que tiene con la suya y de la que ha aprendido a vivir con libertad. 'Bushcraft', es una palabra que nace en Australia, representa la habilidad de vivir en un ambiente natural usando materiales que tienes a tu alrededor.

"Cuando tenía ocho años soñaba con cabañas y donde veraneaba con la familia, había en concreto una que me fascinaba. Si mis padres me perdían de vista, salían a buscar y me encontraban allí. A mi niña interior le digo que nunca dejes de aprender y de jugar", señala Yayabushcraft.

Su vida bohemia

Viene de una familia bohemia. Con 17 años se marchó a vivir a las comunas de hippies de Ibiza por un año aproximadamente. En los años 80 viajó a Francia donde estudió en La Sorbona, un curso de tres años de periodismo.

Como freelance, escribía sobre ciencia y tecnología en Francia. También en algunos medios españoles. Mientras redactaba se dio cuenta que algunos medios tomaban más en cuenta la publicidad y eran manipuladores de la información, algo con lo que ella no estaba de acuerdo y lo dejó.

Proceso de construcción de una cabaña por Yayabushcraft. Cedida

En 1992 viajó a Poona, India, donde conoció a su maestra Indra Devi, de quien aprendió sobre el Poder del Diafragma y se formó en yoga. Fue el punto de inflexión para dejarlo todo y convertirse en entrenadora personal de respiración y reeducación corporal.

A comienzos de 2011, fundó Natura Respira 3.0, Escuela Europea de Respiración, en Girona. Un espacio donde con la práctica de la psicoterapia postural se puede lograr desprogramar la adicción al tabaco, el aumento de los glóbulos rojos, control del estrés y la ansiedad, entre otros.

"Los mayores enseñan a los pequeños cómo pedir algo, cómo hablar, o dar las gracias. Sin embargo, no te enseñan a escuchar ni a entender el complejo mundo interior de una persona", manifiesta Yayabusfcraft.

Yayabushcraft dentro de una cabaña delante de su chimenea. Redes sociales

Cuando ella comprendió que el estar en un lugar sin personas alrededor permite desconectar de las prisas y a conectar con uno mismo, decidió buscar un lugar donde hacer una cabaña.

Construcción de cabaña

Su primera cabaña fue hace un año en una zona de difícil acceso, donde solo se accede con un coche todoterreno. El lugar exacto prefiere no desvelarlo. "El primero tuvo errores, porque la columna era muy delgada y el techo era muy grueso. No tenía permiso oficial para hacerlo y tuvo que dejarlo", cuenta.

Luego encontró otro lugar donde ya tiene un contrato y levantó la segunda, hecha de encina y roble. Poco a poco, a su ritmo, de forma autodidacta. Viendo vídeos en Youtube sobre bioconstrucción ha ido aprendiendo y sacando ideas, desde cómo usar una motosierra, por ejemplo.

La siguiente cabaña la está construyendo con madera de castaño, piedra y cal. Cada vez va mejorando su técnica, para ella lo importante es el proceso de aprendizaje. "La edad cronológica está en la mente", refiere.

El lugar tiene placas solares, una nevera pequeña que la enchufa a una batería. Hay antenas largas de radio aficionado para usar internet. Hace poco ha conseguido una bañera que la decora con un tul. Ha conseguido una máquina de moler café del que disfruta cada mañana.

Con más de 27.000 seguidores en TikTok y 22.000 en Instagram, Yayabushcraft comparte con su público los diversos momentos de los procesos de la construcción de cabañas en el bosque.

Es apasionada por el overland y por el off road. En su coche lleva una tienda de campaña y cuando despierta tiene una ubicación privilegiada para ver el amanecer, como estar en el 'paraíso'.

Una bañera con tul entre la cabaña de Yayabushcraft y mesa puesta para cenar. Cedida

Yayabushcraft sabe arreglar algunas cosas del coche, pero en una ocasión se estropeó y tuvo que pedir ayuda. "La gente que practica el overland cuenta con el canal de Telegram y cuando ocurre algo se envía la geolocalización para el rescate".

La psicoterapia

Desde hace años es coach de psicoterapia y quien pide orientación la busca en su web o redes sociales. Después de una conversación personal, decide si continúa o no. "Todo va en función de lo que necesite la persona. Cada persona es un universo", señala Yayabusfcraft.

Realiza retiros espirituales de forma individual. "Trabajo con médicos y cuando es necesario lo ponen en contacto conmigo. Muchas veces no tienen una dolencia física, sólo necesitan orientación para trabajar su cuerpo y mente".

Con la psicoterapia ha podido ayudar a muchas personas, ya sea en temas de enfermedad o estado emocional. "El ser humano es muy complejo y la mente tiene que dominar el cuerpo y no viceversa", señala.

Yayabushcraft pasa el verano en su cabaña que construyó sola. Cedida

Su sabiduría a sus 69 años le hace reflexionar que algunos no están preparados para vivir en soledad, les cuenta mucho. "Al final no estás solo, sino contigo mismo. La libertad todo el mundo la quiere, pero no todos están dispuestos a pagar el precio".

Yayabushcraft estuvo cinco años casada y tiene una hija, aunque no nietos. Desde pequeña le enseñó a ser independiente y vivir con libertad. Es toda una profesional, estudió en Londres teatro clásico, es actriz y coach.

Poder desconectar en mitad de la naturaleza y vivir el día a día, es algo que se puede conseguir en base a creer en uno y en la fuerza que se lleva dentro. Son muchos los que dicen y lo piensan, pero pocos aplican en su vida. "Nunca estás solo, tú eres tu mejor compañía", expresa.