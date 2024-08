Andalucía, la comunidad pionera en España para dar gafas gratis hasta los 18 años: así será la ley

Andalucía ha vuelto a ser pionera a nivel nacional. Esta vez como impulsora de la ley de gratuidad de los productos ópticos y de salud visual para que todos los niños tengan gafas gratuitas hasta los 18 años. La medida parte del Parlamento andaluz, por iniciativa de Adelante Andalucía, donde el próximo mes de septiembre está previsto que se apruebe por unanimidad.

Sin embargo, la formación que fundó Teresa Rodríguez, no quiere que la iniciativa se circunscriba únicamente a esta comunidad. Para ello, ha utilizado un mecanismo legislativo previsto en el Estatuto de Autonomía que permite presentar leyes estatales a través del Parlamento autónomo.

Es decir, una vez tramitadas en la Cámara andaluza, se votan en el Congreso y pasan a ser de obligado cumplimiento en todo el territorio español. A partir de ahí los grupos podrán hacer enmiendas, pero el fin inicial es que las gafas sean gratis para todos los niños independientemente de la renta familiar a partir de 2025.

Con este mecanismo se cambiaría la ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud, incluyendo la salud visual y los productos ópticos en la cartera de servicios como un producto al igual que los fármacos o los ortoprotésicos.

De esta forma, también se garantizaría que los fondos para su financiación se incluyera en los Presupuestos Generales del Estado, garantizando así su transferencia a las comunidades autónomas dentro de las partidas para el Sistema Nacional de Salud.

Durante su exposición, el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, dejó claro que el objetivo no es que "esto sea una subvención que dependa de quien esté en el Gobierno. Queremos que sea un derecho". Además, al correr los gastos por parte del Estado todos los grupos andaluces se posicionaron a favor.

El gasto sería de 260 millones

Adelante Andalucía presentó la normativa con los números en la mano. El 61% de la población de 15 años o más usa gafas, en la comunidad es del 54%, mientras el 31% de los menores tienen problemas visuales no resueltos. Aunque esto no quiere decir que tengan gafas.

Con esos datos, la estimación económica que han realizado desde la formación de izquierdas es la siguiente: el gasto para cubrir las gafas gratuitas de todos los menores del estado sería de 260 millones, 50 millones solo para los andaluces.

Los dos diputados de Adelante Andalucía José Ignacio García y Maribel Mora. Cedida

En el caso de los adultos, la ley también impulsa su gratuidad, pero en este caso sería según renta y dependerá del baremo que se establezca. Sin embargo, contabilizando solo los adultos en riesgo de exclusión social el coste sería de 447 millones de euros para todo el Estado y 90 millones si fuera solo para los andaluces.

Desde el grupo de izquierda realizan también algunas comparativas para que los ciudadanos calculen la inversión que supondría para las arcas públicas. "Con el último contrato de compra de misiles a Israel se costarían las gafas a todos los niños del Estado en tres años", aseguran.

También aseguran que en Andalucía un millón de personas deben usar gafas, pero no lo hacen porque no pueden pagarlas, o que los andaluces son los que menos gafas usan, siete puntos menos que la media estatal, y no porque vean mejor. A su vez, han calculado que existe una diferencia de un 12% del uso de gafas entre las rentas más altas y más bajas.

Un debate nacional

El objetivo de la norma es abrir y liderar un debate nacional desde la comunidad andaluza para introducir este nuevo derecho en materia sanitaria. De ahí que aunque se apruebe inicialmente en la Cámara andaluza el próximo mes de septiembre, según lo previsto, no tendrá validez hasta que no lo respalde el Congreso porque sería un servicio del Estado.

En cualquier caso se prevé también un apoyo generalizado y con la ministra de Sanidad, Mónica García, a favor. Esta aseguró a finales de enero que quiere incluir las gafas y lentillas dentro de la cartera de servicios de la Seguridad Social.

Actualmente, Adelante Andalucía cuenta únicamente con dos diputados, que se encuentran en el grupo mixto porque lo mínimo son cinco para conformar grupo propio. No obstante, al principio de la legislatura solicitaron que se le añadiera el nombre de la formación para que este no cayera en el olvido.

Desde Adelante muestran su satisfacción ya que con iniciativas como estas demuestran que con solo dos diputados se pueden poner en marcha iniciativas de calado. En este caso, que todos los niños vean bien independientemente de la situación económica de sus padres.