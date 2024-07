Casa de México dice que sólo le constan 3 becados y no los 16 "voluntarios" de Nacho Cano en Malinche

La Casa de México en España, una fundación con sede en Madrid creada con la intención de crear una relación bilateral entre ambos países, ha explicado a EL ESPAÑOL que bajo su programa de becas "sólo consta el registro de tres personas" y no los 16 "voluntarios" que participan de manera habitual en el musical de Malinche, en funciones desde septiembre de 2022 bajo la órden de Nacho Cano.

Éstas tres personas, explican, fueron seleccionadas para estudiar un programa en la Escuela Internacional de Artes Escénicas JANA después de realizar "todo el proceso burocrático" necesario para realizar una estancia de estudios en España. No tienen constancia, sostienen, de que los otros 16 supuestos becarios —voluntarios, según las declaraciones a éste periódico de una de ellas— hayan efectuado el mismo proceso. "No al menos bajo el amparo de La Casa de México ni de ninguna otra institución de carácter público", sentencian.

El 15 de diciembre de 2023 fueron presentados los 19 supuestos becarios de Nacho Cano en un acto en la Embajada de México en Madrid. A él acudiría la directora de la Fundación Casa de México, Ximena Caraza, y también el embajador de México en España, Quirino Ordaz; quienes ahora se desmarcan de los jóvenes mexicanos. Según explicó el propio Nacho Cano, él tomó la decisión de ampliar de manera unilateral el número de becas "porque la intención es que los becados formen parte del elenco del musical una vez se estrenara, en 2025, en México".

Llegaron como turistas

El atestado policial evidencia, no obstante, que los 16 bailares mexicanos que Nacho Cano habría becado extraordinariamente no han cumplido con los requisitos migratorios. Los jóvenes ingresaron en España a través de seis vuelos procedentes de Guadalajara (México) como turistas, aprovechando que las personas de nacionalidad mexicana disfrutan de 90 días de libre tránsito en la Unión Europea. Lo harían acompañados de una mujer de nacionalidad mexicana y de 54 años, actualmente en un alto cargo de dirección de la empresa Malinche, el musical.

Aunque no trascendió a los medios de comunicación, la mexicana fue detenida también junto a Nacho Cano éste lunes por un supuesto delito de favorecimiento de la inmigración irregular y contra los derechos de los trabajadores. Los supuestos becarios se han referido a ella en varias entrevistas como "la persona que se encarga de supervisarles en todo momento". Los abogados que preparan la defensa de Cano, con los que el artista convocó éste lunes una rueda de prensa, explicaron que "una vez ya en España, se había intentado obtener el visado de estudios para éstos jóvenes, sin que exisitiera todavía una resolución".

Las fuentes policiales afirman, sin embargo, que ese permiso había sido denegado en el mes de mayo, y que los 16 bailarines mexicanos habían transitado en ese mismo momento a estar en una situación de irregularidad al haber gastado los 90 días de visado turístico. El motivo: no estaba acreditado que el curso que iban a realizar los becarios estuviera homologado.

Denuncia de una bailarina

Las investigaciones policiales comenzaron en enero de éste año, sólo un mes después de que los jóvenes llegaran a Madrid, después de la denuncia en la Comisaría Centro de una de las bailarinas. Mexicana y menor de 30 años, Nacho Cano y su equipo se refirieron a ella como "una persona conflictiva" por "no adaptarse al grupo". Una de las bailarinas dijo sobre ella, en declaraciones a este periódico, "que se creía superior al resto".

A la Policía Nacional aportó una serie de información, como que se encontraban alojados en un hostal de la Plaza del Callao (Madrid) durmiendo en habitaciones de cuatro en cuatro; o que recibían una compesación económica mensual de 300 euros (después, 500 euros) mientras ensayaban 10 horas diarias con el fin de actuar en la función de Malinche. Estos datos, recogidos en el atestado policial, llevaron a los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras a continuar las pesquisas con la intención de aclarar la situación migratoria de los jóvenes.

De esa investigación surgió que efectivos de la Policía y una inspectora de trabajo se personaran en unas instalaciones que emplea el espectáculo para interrogar a diversos integrantes del show; así como el desplazamiento de los supuestos becarios a dependencias policiales, en calidad de víctimas, afirman fuentes policiales. Fueron interrogados en relación a sus horarios y retribuciones económicas. Se les mostraron también, sostienen, imágenes de personas actuando en Malinche para después ser cuestionados si eran ellos.

En presencia de varios abogados, el grupo de becarios ha afirmado haber denunciado a la policía por coacciones. EL ESPAÑOL ha recogido, de hecho, el testimonio de alguno de ellos en donde afirman que estuvieron "desde las dos de la tarde hasta la una de la mañana en dependencias policiales". También han afirmado haber sido cuestionados sobre posibles acosos sexuales por parte de Nacho Cano. Aunque desde el Sindicato Unificado de Policía explican que ésto es algo habitual cuando se investiga un posible delito contra el derecho de los trabajadores.

Sin contrato de prácticas

En octubre de 2023, los periódicos mexicanos se hacían eco de una convocatoria de becas para acudir a España en lo que parece ser a todas luces la búsqueda de un sueño. "El próximo 18 de octubre se llevará a cabo el casting para seleccionar a los jóvenes que tendrán la oportunidad ser parte del elenco del musical Malinche en México", publicó el Heraldo de México.

En la convocatoria, disponible en la página web de Malinche, se afirma que "los cursos ofrecen una enseñanza personalizada y práctica, impartida en el propio teatro de Malinche el musical, uno de los escenarios más grandes de Europa". El propio Nacho Cano afirmó en rueda de prensa que los becarios realizaban prácticas en el espectáculo, cuya temporada ya ha finalizado, de manera habitual.

"No tienen permiso de trabajo. Pero porque no trabajan. Hacen prácticas", ha explicado el exmiembro de Mecano. A pesar de ello, los jóvenes bailarines mexicanos no tienen un contrato de prácticas formal, ni reciben tampoco una compensación económica específica por sus participaciones en el musical, donde dicen ser voluntarios.

Fuentes policiales sentencian confirmando que el atestado policial de la investigación se encuentra ya en los Juzgados de Plaza de Castilla, donde se fallará finalmente si Nacho Cano y otra mujer, de origen mexicano, y con un alto cargo en la empresa de Malinche, han cometido un supuesto delito de favorecimiento de la inmigración irregular y contra los derechos de los trabajadores; o si es una conspiración en contra del autor.