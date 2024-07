Adriana Ximena, becaria de Nacho Cano: "Participamos en Malinche voluntariamente"

Adriana Ximena es de Querétaro, una ciudad en el centro de México, donde estudia la carrera de Nutrición en la Universidad Anáhuac México. Afirma encontrarse en España con una beca de la Fundación Casa de México y la 'Escuela de Musicales Malinche' con la intención de "perseguir su sueño de participar en el musical".

Ella y otros 18 participantes han sido objeto de las miradas del ojo público después de que éste lunes haya sido un día especialmente polémico para Nacho Cano, el productor musical y exmiembro del grupo musical Mecano, tras ser retenido policialmente por un supuesto delito de favorecimiento de la inmigración irregular y contra los derechos de los trabajadores.

El madrileño convocó a los medios de comunicación para explicar la detención, que tachó de "cacería ideológica" contra él mientras expresaba que "la Policía Nacional son los verdaderos delincuentes". En la rueda de prensa apareció acompañado de 17 de los bailarines mexicanos, quienes han explicado que se han sentido secuestrados y presionados por efectivos de la Policía Nacional, quienes le han retenido, dicen, en la Comisaría de Leganitos durante varias horas para extraerles información.

"Estuvimos incomunicados desde las dos de la tarde hasta la una de la mañana, no nos dejaron salir por comida, y tampoco hablar entre nosotros", dice Ximena. Las preguntas, explica, iban relacionadas por las condiciones que tenían en Malinche: si se encontraban trabajando en el espectáculo, si recibían financiación por lo que hacían o si Nacho Cano tenía algún tipo de relación, comportamiento extraño o si las acosaba de alguna manera.

"La Policía entró a la fuerza donde estábamos ensayando, una parroquia. Una vez en comisaría no dejaron pasar a los abogados ni a nuestra responsable, Susana, que es la encarga de nosotros en todo momento", continúa Adriana Ximena. Dice sentirse ofendida porque no es trabajadora de Nacho, sino que está becada y participa voluntariamente, por lo que no recibe compensación económica por ello. "No le robamos el trabajo a nadie, solamente aprendemos".

Beca de 10 meses

En la misma rueda de prensa, realizada por Nacho Cano junto a sus abogados, se ha explicado que los 19 mexicanos, todos entre 18 y 30 años, llegaron a España como turistas al no requerirse a las personas procedentes de México un visado. Una vez en el país, explicaron, formalizaron un visado como estudiantes en el que no consta el permiso de trabajo.

"Pero por que no trabajan", ha explicado Cano. En la oferta de beca, publicada en México en octubre de 2023, y de la que Adriana Ximena dice haberse enterado por una convocatoria de WhatsApp, se especifica que "el objetivo principal es participar como parte del elenco de Malinche". Los bailarines, procedentes de diferentes partes geografícas de los Estados Unidos Mexicanos, no tienen un contrato de prácticas formal ante la Seguridad Social por la participación en el musical.

Sí obtienen, sin embargo, financiación para los vuelos, alojamientos y viáticos por los 10 meses que están establecidos en Madrid: actualmente se encuentran viviendo en un hostal cerca de Callao, explican, a los medios de comunicación. Una oportunidad por la que se sienten, sostienen, muy contentos.

"Es una persecución contra Nacho", repite Adriana Ximena. Se siente especialmente afectada porque "están atentando contra su sueño". El origen de todo, dice, en la línea de lo explicado por Nacho Cano en rueda de prensa, está en una "alumna conflictiva". Según dice, ésta persona "no se amoldó al grupo, se le obligó a marcharse y no quiso".

"Queremos que se deje de denuncias, porque ésto nos perjudica a todos", sentencia la mexicana. Autoridades policiales han afirmado a EL ESPAÑOL que la investigación continuará su curso, previsiblemente en los juzgados, después de las declaraciones ésta semana de Nacho Cano y los bailarines procedentes de México.

Malinche, el musical

'Malinche', el relato de la esclava del mismo nombre, fue clave en la historia de México. Traidora para unos, heroína para otros ha sido objeto de polémica desde que Nacho Cano manifestó su intención de convertirlo en musical.



"A mí siempre me ha molestado cuando he ido a México lo mal que se ha contado la historia de ese país, lo premeditadamente mal", señaló a los medios de comunicación el exmiembro de Mecano sobre las razones que lo llevaron a abordar este proyecto, al que dedicó en torno a una década de trabajo.



El desembarco de la obra coincidió en el tiempo con la exigencia del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador de que España pidiera perdón a su país por los 500 años de la conquista de Hernán Cortés, en la que Malinche jugó un papel clave como mujer indígena que le fue entregada como esclava y que se convirtió en su consejera y madre de su hijo.