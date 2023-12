Malinche: una experiencia 360º que revoluciona el concepto de musical

Malinche es una obra maestra que no solo cuenta una cautivadora historia de amor entre la traductora indígena Malinche y el conquistador español Hernán Cortés, sino que también fusiona géneros musicales de manera magistral, creando un espectáculo único que ha conquistado los corazones de más de 300.000 espectadores.

Nacho Cano, el creador del musical Malinche, ha ideado una obra que va más allá de los límites convencionales de un musical. La historia de amor, lucha y supervivencia de Malinche no solo narra el nacimiento del mestizaje en México, sino que también se convierte en un lienzo sonoro donde el flamenco, el rock y el baile urbano convergen en una sinfonía única.

La participación de artistas reconocidos como Marta Sánchez, Juan Magán, Alex González de Maná y La Banda El Recodo, así como legendarias bandas de rock como El Tri, subraya la calidad y diversidad musical de "Malinche". La escenografía de Hansel Cereza y el vestuario innovador de José Ventura son elementos clave que han contribuido a la creación de una atmósfera mágica en el escenario.

Malinche no solo es una celebración artística en el escenario, sino que también ha consolidado su presencia a nivel internacional. La fusión de géneros musicales aparentemente opuestos, como el flamenco y el baile urbano, ha capturado la atención y el reconocimiento mundial. El premio a Mejor Musical en los Premios del Teatro Musical 2023 es solo un testimonio de la resonancia global de esta obra.

Malinche: mucho más que un musical

La experiencia Malinche y el Templo Canalla: una celebración continua

Malinche no es simplemente un musical; es una experiencia completa que involucra a los espectadores desde el momento en que ingresan al impresionante Espacio Malinche en Madrid. Las terrazas climatizadas con food trucks tematizados permiten a los asistentes sumergirse en la experiencia desde el principio, ofreciendo tacos y cervezas que celebran el mestizaje y la vida. El Templo Canalla, diseñado para agudizar los sentidos, invita a los visitantes a disfrutar de una fusión gastronómica única, donde la cena se convierte en una celebración anticipada antes del espectáculo.

La experiencia Malinche no termina con el último aplauso. Después de la función, el elenco toma el control del Templo Canalla con shows y espectáculos exclusivos para aquellos que deseen prolongar la magia de Malinche. Estos Maestros de Ceremonias aseguran que la experiencia culmine con una nota alta, ofreciendo una guinda del pastel a una velada verdaderamente única. Además, los sábados antes de la función en inglés, una banda de rock en directo ameniza el brunch desde las 13:30h. El compromiso con ofrecer entretenimiento desde todos los ángulos demuestra que Malinche no solo es un evento teatral, sino un viaje completo que involucra los sentidos y emociones del espectador.

El Espacio Malinche no solo es el hogar del musical, sino que también se ha consolidado como un venue de eventos corporativos de primer nivel en Madrid. Con instalaciones modernas y versátiles, el Espacio Malinche ofrece un escenario perfecto para eventos de cualquier magnitud, como el evento de celebración del VIII Aniversario de EL ESPAÑOL donde se dieron cita casi 1.000 suscriptores de este periódico. Esta expansión no solo consolida la presencia de Malinche en el escenario mundial sino que también lo establece como un destino ideal para eventos de alto perfil. Este enfoque 360º no solo redefine el concepto de un musical, sino que lo eleva a una celebración completa de la diversidad y la cultura.

Malinche: una celebración del mestizaje y de la vida

Inglés: abriendo fronteras y creando puentes culturales

La segunda temporada de Malinche, que arrancó el 15 de septiembre, presenta una novedad excepcional en España: dos funciones semanales en inglés (con subtítulos en español) cada semana, los viernes por la tarde a las 17:30h y los sábados por la tarde a las 16:00h. Esta decisión estratégica no solo hace que el musical sea accesible a un público más amplio dentro de España, sino que también abre las puertas a visitantes internacionales que deseen sumergirse en la riqueza de la cultura mexicana y española.

Al incorporar el inglés, Malinche no solo se convierte en un espectáculo para el público local, sino que se erige como un embajador cultural que trasciende las fronteras lingüísticas. La fusión de la música, el baile y la historia de amor entre Malinche y Cortés se presenta en un formato accesible para una audiencia global, destacando la universalidad de las emociones y la importancia de la conexión cultural.

Pero la expansión no se detiene en España. Malinche se embarcará en una travesía transatlántica, cruzando el charco para aterrizar en México en un futuro próximo. La apertura de becas para talento mexicano demuestra el compromiso de llevar la magia de Malinche a su lugar de origen. 20 jóvenes mexicanos tendrán la oportunidad de viajar a Madrid durante 10 meses, ensayar, aprender y formar parte del elenco de Malinche en México. Este paso representa no solo una expansión geográfica, sino también un intercambio cultural que fortalecerá los lazos entre ambos países.

En resumen, Malinche va más allá de ser simplemente un musical. Es una experiencia 360º que celebra la diversidad, la cultura y el mestizaje. Con su expansión internacional, su fusión de géneros musicales y su compromiso con el impulso del talento joven, Malinche se consolida como un hito en el mundo de los musicales, trascendiendo fronteras y creando un legado que perdurará en la memoria de aquellos que se sumerjan en su magia.

Malinche: una experiencia universal

Además, la experiencia Malinche no termina aquí: descubre el fascinante trasfondo del musical Malinche a través del documental “La creación de Malinche”, disponible en Netflix. Este documental ofrece una mirada profunda y reveladora sobre los entresijos de la preparación y el arduo trabajo detrás de escena, proporcionando una perspectiva única sobre el legado de Malinche y su impacto en la cultura mexicana. Con imágenes exclusivas y testimonios inspiradores, esta pieza cinematográfica es imprescindible para comprender la complejidad y el valor artístico de la obra teatral.

Los suscriptores de EL ESPAÑOL tienen la oportunidad de conseguir una entrada doble para el musical de Malinche el último jueves de cada mes hasta febrero de 2024 solo por participar en el Club Zona Ñ.

Además, todos los lectores pueden disfrutar de hasta un 50% de descuento en funciones seleccionadas.

