Apolonia Lapiedra aplaude la App del porno mientras la actriz Pamsnusnu habla de "medida dictatorial"

A los 9 años. Esa es la edad a la que los jóvenes españoles acceden por primera vez a contenidos pornográficos. Y el matiz de 'por primera vez' es importante porque, de acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Transformación Digital, el 70% continúa haciéndolo de forma regular.

Este tipo de contenido "adictivo", según apuntan desde el ministerio, puede terminar generando "distorsión de percepción de la sexualidad" y "problemas emocionales y sexuales". Por eso mismo, el Gobierno, en línea con las indicaciones que plantea la Unión Europea, pretende controlar el acceso de menores de edad a páginas pornográficas mediante un sistema de verificación.

Las reacciones a esta medida por parte de la industria del porno no se han hecho esperar, y EL ESPAÑOL ha podido hablar con Apolonia Lapiedra, Pamsnusnu y Paulita Pappel. Estas profesionales de la industria muestran distintas reacciones ante esta acción del Gobierno y, mientras unas se muestran a favor, otras la tachan incluso de "medida dictatorial".

"Quieren controlar hasta cuánto te masturbas"

Pamsnusnu, una joven actriz porno española, vive de la creación de vídeos en Pornhub. Cuenta a EL ESPAÑOL que esta nueva medida, a la que tacha de "dictatorial", "ataca directamente a las libertades y al derecho de intimidad de las personas".

Se muestra totalmente en contra de esta iniciativa, y teme que pueda suponer "aún más", una estigmatización de la industria pornográfica. "Lo que están consiguiendo es que las empresas se vayan de España. Esto es una medida de control en toda regla, una prohibición encubierta", expresa.

Pamsnusnu, actriz porno amateur española. Cedida

Quiere dejar claro que para ella, el acceso de los menores al porno "es un problema de educación" que tendrían que resolver "los padres, y no los políticos". "El Gobierno está para gestionar, no para atacar directamente la intimidad y la dignidad de las personas", añade.

Además, ve en esta nueva medida un problema, ya no solo de "control en el que utilizan al porno como cebo", sino de privacidad y seguridad. "No podemos fiarnos del Gobierno porque ya ha habido robo de datos en el SEPE o en la DGT. Si quieren controlar, que vigilen la inmigración irregular sin control, porque ahora hay más violaciones que nunca", apunta.

Finaliza diciendo que se trata también de una "cuestión de infantilización de la población". "Con 16 años puedes abortar sin el consentimiento de tus padres, pero con 20, 30, 40 o 50 años tienes que decirle al gobierno cuánto te masturbas… vivimos unos tiempos muy raros".

"Me parece correcto"

En contraposición a esta postura la que, posiblemente, sea la actriz porno española de referencia. Apolonia Lapiedra expresa a EL ESPAÑOL, aunque con pies de plomo, su punto de vista favorable ante esta medida.

"Me parece correcto. Como su nombre indica, es cine para adultos, y me parece bien que los niños no tengan acceso a él", expresa. Sin embargo, cree que "aún es pronto" para hacer un balance de la situación, y prefiere esperar a ver cómo avanzan los acontecimientos.

Apolonia Lapiedra, actriz porno. Iván Villarejo

"Veremos a ver cómo acaba esto, pero así de primeras, estoy de acuerdo con la medida", sentencia la actriz.

Sin embargo, la cineasta, guionista y fundadora de la página web de porno amateur Lustery, Paulita Pappel, coincide con Pamsnusnu en su desacuerdo con la medida, aunque esta no se muestra tan extremista. Apunta también a una "cuestión de educación", y acusa a esta iniciativa de "favorecer a las plataformas ilegales de Rusia o Nueva Zelanda".

"Nosotros estamos aquí en un marco legal. Y esta medida es un error porque, aunque todos estamos de acuerdo en que hay que proteger a los menores, creo que los mecanismos más eficaces son, por ejemplo, filtros que bloquean el acceso a ciertas páginas o ciertas apps, ya no sólo de contenido pornográfico, sino de naturaleza violenta, como ocurre con muchos videojuegos", explica.

Califica a la medida de "hipócrita", ya que entiende que es una medida "de control" disfrazada de protección a los menores, cuando "lo único que se está haciendo es censurar y discriminar a un colectivo en concreto". El del porno.

Paulita Pappel, en el set de rodaje de una película porno. Cedida

"Van a acabar censurando cualquier tipo de expresión sexual", añade. Y se pregunta qué pasará con el resto de aplicaciones en las que, cada vez, se cuela más contenido para adultos. "¿Cómo van a controlar, por ejemplo, Twitter? Ahí cada vez se encuentra más contenido sexual, y muchos adolescentes tienen acceso a ella".

Acceso válido para 30 días

Según anunció este lunes 1 de julio el ministro de Trasformación Digital, José Luis Escrivá, esta medida consiste en controlar el acceso de los menores al contenido para adultos, disponible en las páginas de pornografía radicadas en España, mediante un sistema de verificación.

Esta verificación se hará mediante una aplicación llamada 'Cartera Digital Beta'. Estará disponible tanto en IOS como en Android y, cuando el usuario la descargue, tendrá que verificar su mayoría de edad mediante el empleo de un documento oficial como sería, por ejemplo, el DNI.

Una vez autenticados los 18 años, la persona podrá solicitar a la herramienta la generación de credenciales de acceso que serán otorgadas por el Gobierno, en concreto por la Secretaría General de Administración Digital.

Estos pasos seguirán, en teoría, un protocolo, en principio, seguro. Por lo que nadie conocerá los datos del solicitante más allá de su mayoría de edad, según explica a EL ESPAÑOL Borja Adsuara, experto en derecho digital, privacidad y protección de datos.

App de Cartera Digital El Androide Libre

Con esto hecho, al usuario se le concederán 30 credenciales que serán válidos para 30 días, por lo que tendrán un mes máximo de vigencia. Cada uno de ellos se podrá emplear hasta tres veces en el mismo sitio web, pero su caducidad se explica en la ciberseguridad. Adsuara aclara que, este mecanismo, impedirá que los sitios webs puedan conocer los hábitos de consumo del usuario.

De igual modo, quiere dejar claro que no será una aplicación dirigida "exclusivamente al porno", sino que se plantea también para otro tipo de contenidos como podrían ser los videojuegos o, incluso, una aplicación de alquiler de vehículos.