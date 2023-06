Pornhub, acusada de recolectar datos de millones de usuarios de forma ilegal

Uno de los sitios web más importantes de Internet es también uno de los más criticados y cuestionados. Hablamos de Pornhub, web de contenido pornográfico con una amplia tracción en España y en el resto del mundo, y que ha estado en el ojo del huracán por su contenido. Ahora, enfrenta un nuevo problema, según se puede leer en Wired: una demanda ubicada en Italia que afirma que el portal está recolectando datos de millones de usuarios ilegalmente.

Un litigio promovido por activistas e investigadores en Italia detalla que la plataforma de MindGeek está gestionando datos de forma "ilegal" pertenecientes a un gran volumen de usuarios. Para ello, se vale de una serie de análisis destinados a su apartado técnico y de sus prácticas de privacidad, que han quedado en entredicho.

Este litigio también se basa en las quejas no denunciadas anteriormente tanto en Italia como en Chipre, lugar donde Pornhub tiene su sede legal en Europa. Alega que la compañía estaría incumpliendo de forma sistemática la GDPR de Europa, debido a la falta de protección y transparencia de la gestión de estos mismos datos.

Pornhub, denunciada

La denuncia ha sido promovida por un conjunto de investigadores y activistas del colectivo #StopDataPorn, que busca proteger las libertades civiles y los datos de los usuarios ante las prácticas de los sitios pornográficos más importantes. El abogado principal de la causa, y activista de derechos digitales Alessandro Polidoro, denuncia numerosas irregularidades en torno a cómo Pornhub recolecta dichos datos.

Para empezar, Polidoro expone cómo el sitio no es claro acerca de cómo se comparten con terceros estos datos. Además, Pornhub no permite que las personas opten fácilmente por no ser rastreadas por las famosas cookies. Por si fuera poco, el algoritmo de recomendación de contenido, asigna preferencias sexuales a las personas en función de los vídeos que ven, algo que puede resultar en situaciones dañinas.

Logo de Pornhub.

Polidoro explica que su grupo encontró una importante cantidad de problemas respecto a la forma en la que Pornhub usa los datos. Ha dividido su argumentario en hasta tres áreas distintas; la primera, centrada en los usuarios y el consentimiento, la segunda en los problemas de cumplimiento de la GDPR europea y por último, el sistema para asignar preferencias sexuales en base a estos datos.

La primera área es clara; las leyes de privacidad europeas dejan claro que si un sitio web quiere rastrear a alguien, el usuario debe proporcionar su consentimiento, de ahí que existan las famosas ventanas emergentes con las cookies. Pornhub, a diferencia de plataformas como YouTube, no ofrece una ventana clara para que el usuario de su consentimiento; simplemente añade un banner que informa al usuario que la web usa cookies, y no da una opción para desactivarlas. Incluso hay lugares donde no está tal banner.

Logo de Pornhub

La segunda área tiene que ver con la manera en la que Pornhub comparte información que recopila con otras empresas de la compañía matriz, MindGeek. #StopDataPorn denuncia que hay poca transparencia sobre qué datos se comparten y cómo estos se utilizan. Esto iría frontalmente en contra de lo que pretende la GDPR de Europa.

Por último está la asignación de preferencias sexuales, determinada por los datos recopilados y por los algoritmos de clasificación de Pornhub. Polidoro afirma que solo es necesario ver una pequeña cantidad de vídeos para que el algoritmo establezca estas preferencias sexuales. Todo esto sin contar el gran volumen de datos que se gestionan en Pornhub.

Datos y más datos

Wired explica que los datos de Pornhub se transmiten a Google a través de la plataforma de análisis y administración de tags de la página pornográfica. También pasan por TrafficJunky, la plataforma de publicidad de MindGeek. Pornhub usa una tecnología de seguimiento que es capaz de almacenar identificadores de los vídeos que el usuario ve en el almacenamiento local del dispositivo, usando comandos concretos.

Big Data

Según el portal y sus pruebas, cada vez que un usuario ve un vídeo, incluso si no se ha iniciado sesión en Pornhub, se agrega un identificador concreto a una lista en el almacenamiento local del navegador. Polidoro cree que esto permite la creación de un "historial de búsqueda paralelo guardado directamente en el dispositivo del usuario".

Pero ¿qué ocurre con el tratamiento de los datos de Pornhub? Las políticas de privacidad de Pornhub recogen que la web usa cookies para todo tipo de propósitos; ayudar a usuarios a iniciar sesión, personalizar "y mejorar" la experiencia en línea de la web y registrar cuántas personas están usando la web. El problema no está tanto en la claridad de Pornhub sobre el uso de estos datos, sino en lo poco accesibles que son sus políticas y lo poco probable que es que los usuarios las revisen.

#StopDataPorn ha presentado quejas más agresivas en Chipre y ante los reguladores italianos. Irene Loizidou Nicolaidou, comisionada del regulador de protección de datos de Chipre, ha asegurado que no hay posibilidad a comentario por la auditoría pendiente de Pornhub y aseguran que el caso está en curso. Por supuesto, todos estos litigios podrían extenderse durante muchos años a partir de este momento.

Desde MindGeek se han limitado a decir que no comentarán nada acerca de litigios abiertos. Como muestra de la capacidad de las webs pornográficas para recopilar datos, Wired menciona cómo en 2019 investigadores analizaron más de 22.000 sitios webs para comprobar cómo recababan estos datos.

Descubrieron que el 93% de ellos filtran datos a terceros, el 44,97% expone "o sugiere" una identidad sexual o de género vinculada al usuario y el 79% usaba cookies de seguimiento de empresas ajenas. La mayoría de sitios incluían rastreadores propiedad de Google.

