Crisis en PornHub: dimiten los máximos responsables tras revelarse más vídeos ilegales subidos

Por mucho que Pornhub se vista de morado el Día Internacional de la Mujer, la web de pornografía online sigue siendo fuente de denuncias por alojar contenido sexual no consentido de mujeres, e incluso de menores. No es la primera vez que se enfrenta a este escándalo, pero esta vez la polémica habría influido en la renuncian de dos altos cargos, el CEO y el COO de MindGeek.

[Empleados de OnlyFans engañan a los usuarios fingiendo ser influencers en los chats íntimos]

MindGeek, empresa matriz de Pornhub y también de otros portales porno como RedTube, YouPorn y Brazzers, ha comunicado esta semana la salida de Feras Antoon y David Tassillo, después de décadas en diferentes cargos de máxima responsabilidad. "El equipo ejecutivo de MindGeek se encargará de las operaciones diarias de forma provisional, mientras se busca a quién los reemplace", ha explicado la empresa a The Washington Post.

Aunque no se ha confirmado que este relacionado, pero este cambio de liderazgo se produce justo una semana después de la publicación en The New Yorker donde se detalla la dificultad que supone eliminar contenido de la plataforma. Vídeos sexuales que involucran a menores, violentos o que no cuentan con el consentimiento de quienes aparecen en ellos se suben una y otra vez. Algo que la compañía rechaza.

Nuevas acusaciones

MindGeek asegura que una noticia no tiene que ver con la otra, pero no explica el motivo de esta salida y recalca que han aplicado las medidas de seguridad más amplias "en la historia de Internet". Pone como prueba un informe del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos que indica que se han dado pocos casos de abuso sexual infantil, los cuales se habrían eliminado en el menor tiempo posible.

Por su parte, TNY cita otras organizaciones como Exodus Cry y el Centro Nacional sobre Explotación Sexual. Uno de los testimonios del artículo explica como cada vez que consigue que la plataforma elimine unos vídeos de ella con 15 años, Pornhub vuelve a permitir que se suban de nuevo y de ahí las imágenes saltarían a otras redes y plataformas.

Un vídeo de carácter sexual siendo reproducido en un smartphone. Charles Deluvio Unsplash

Entre los contenidos ilegales que la web estaría consintiendo, el artículo enumera vídeos sobre "violaciones infantiles, pornografía de venganza, videos de cámaras espía de mujeres duchándose, contenido racista y misógino e imágenes de mujeres asfixiadas en bolsas de plástico". La respuesta de la compañía: "optaron por ignorar el hecho de que MindGeek tiene políticas más integrales y efectivas que cualquier otra plataforma importante en Internet, y decidieron vender las mismas groseras caracterizaciones erróneas que los extremistas contra la pornografía han arrojado durante décadas".

Borrado masivo

En diciembre de 2020, un buen número de empresas dieron la espalda a Pornhub tras una acusación similar. MasterCard, Visa y Discover impidieron que los clientes usaran sus tarjetas de crédito en esta web tras un artículo de opinión que acusaba a Pornhub de estar plagado de material no consensuado y de abuso infantil.

En ese momento, la respuesta fue distinta, se procedió a borrar un considerable número de vídeos. En una semana, la página pasó de contar con 13,5 millones de vídeos, a indicar públicamente que solo tenía 2,9 millones. Se usan herramientas automatizadas como la IA de Google o Microsoft, herramientas creadas para reconocer en toda la red vídeos sexuales denunciados. Con ellas se rastrean estos contenidos ilícitos, se eliminan de la plataforma y se denuncian, son parte de las medidas a las que alude la empresa en su defensa.

Infografía de la subida de contenido de Pornhub. Pornhub Omicrono

La criba se centró en los vídeos amateur protagonizados por desconocidos. Pornhub no puede garantizar, por lo general, que los participantes de estos contenidos hayan consentido la grabación y distribución del acto, o incluso si son mayores de edad.

El cambio de dirección podría abrir un nuevo rumbo dentro de la plataforma, con nuevas medidas y políticas que prioricen el contenido de sus artistas, sus creadores de contenido. Además, se enfrentan a otras dificultades cuando países como Francia les exigen identificar a sus usuarios para asegurarse que los menores de edad no acceden al contenido.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan