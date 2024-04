Por qué no es una buena noticia que España tenga el menor número alumnos repetidores de su Historia

La noticia, a priori, es positiva: España tiene el menor porcentaje de alumnos repetidores de la democracia en Primaria. Ocurre exactamente lo mismo en Secundaria y Bachillerato, si descartamos el curso excepcional 2020/2021, marcado por la crisis sanitaria vivida con la Covid-19 y el parón que se realizó. En concreto, en Primaria el porcentaje se colocó en un 1,1% en 2022/2023 (el año anterior era de 2,1%); en la ESO fue de 5,9% (el anterior era de 6,9%); y en Bachillerato, un 7% (le precedía un 7,6%).

Los datos anteriores también habían sido los mejores salvando la pandemia. Sin embargo, la noticia no parece ser tan halagüeña como se espera. De hecho, ha extrañado después de que los últimos resultados de España en PISA fueran demoledores. Al menos, así lo entienden desde algunos sectores.

Enrique Castillejos, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España, apunta que "nos estamos haciendo trampas al solitario". Es claro sobre estos datos: "Se dan porque la ley impide la repetición. Si subes los límites de tráfico a 200 kilómetros por hora también bajará el porcentaje de conductores infractores".

Pedro José Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), es más duro aún con estos datos. "Están maquillados, no sabemos de dónde salen, ni en relación a qué. Posiblemente haya sido la ley la que ha provocado estos datos, que no indican que haya habido una mejora. Los saltos no son tan grandes como para que hayan desaparecido la mitad de los repetidores".

Caballero pide al Ministerio de Educación que explique cómo se han conseguido estos datos. "El problema es que luego llegan a la universidad y acaban dejándolo en el primer curso, aumentando el fracaso escolar", incide el presidente de Concapa.

La Lomloe

La promulgación de la Lomloe trajo consigo una gran polémica. Fueron muchos los aspectos que se criticaron a una norma conocida como la Ley Celáa, anterior ministra de Educación, pero promulgada por Pilar Alegría, actual titular de la cartera. Sin embargo, uno de los más reseñados fue la repetición de curso.

La actual legislación educativa solo permite repetir curso en Primaria en una ocasión y tiene "en todo caso, carácter excepcional". Se hará en la finalización de cada ciclo educativo. Es decir, en Segundo, Cuarto y Sexto curso. El equipo docente deberá tomar de forma conjunta la decisión, no irá en función de los suspensos. Además, se deberá atender de manera especializada a los alumnos para evitar la repetición. Esto debe hacerse, con mayor hincapié, en entornos desfavorecidos.

El cambio más significativo llega en los cursos de Secundaria. En caso de que ya se haya repetido en Primaria, luego solo se podrá volver a repetir curso en una ocasión. La repetición se dará nuevamente en función de si se considera que no podrá continuar exitosamente al año siguiente. Cabe destacar que, con una o dos asignaturas suspendidas, la promoción será automática.

Solo habrá una repetición añadida en Cuarto de la ESO. Esta se dará en caso de que los profesores consideren que el alumno podría titular en el curso siguiente. Si no, deberá elegir otra opción para continuar con la enseñanza.

En esta etapa, la ley estima que "la permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna".

Para repetir en primero de Bachillerato, el alumno debe suspender más de dos materias. De cualquier otra forma, promocionará, pero tendrá que superar todas las asignaturas de los dos cursos para obtener el título.

¿Positivo o negativo?

Pedro José Caballero entiende que el hecho de que hayan descendido el número de repetidores de esta manera no es posiblemente lo mejor. "La realidad es que esto viene causado por la norma. Pero la motivación se pierde por parte de los alumnos que sí cumplen".

Para Caballero, la solución pasaría por realizar "un programa de ayuda al alumnado".

En el mismo sentido se muestra Castillejos. Sin embargo, es más comedido. "El problema es que estos números no suponen ninguna mejora". Los resultados son "capciosos", apunta

Huye de decir si es positivo o negativo. "En el ámbito técnico es discutible". Para el presidente de pedagogos y psicopegagogos no hay evidencias de que sea más beneficioso repetir que no hacerlo. "No tenemos datos objetivos para valorar todo esto".

El problema y su solución son mucho más profundos. De hecho, cree que se debería cambiar la ley por la forma en la que se negoció.

Por último, Jorge Delgado Martín, presidente de la Federación de directivas y directivos de centros públicos de educación infantil y primaria (Fedeip), cree que los datos son "significativos".

"A nosotros como representantes nos ha sorprendido para bien", estima Delgado Martín. Para ellos, la repetición se daba en muchos casos por un aspecto puramente "emocional" y esto no era "nada positivo".

La consecución de estos resultados cree que se sostiene sobre tres pilares fundamentales: "Los cambios normativos, sumados a los planes de refuerzo establecidos por los propios centros y las medidas individualizadas".

Además, insiste Delgado en que el número de suspensos aún podría bajar más. Para ello se necesitarían "más recursos humanos. Esto conseguiría que hubiera menos repeticiones y se conseguiría que bajaran también las ratios de profesor por alumno". En definitiva, "lo que se necesitan son más profesores".

En el debe, el presidente de Fedeip también reclama el presupuesto que anunció Pedro Sánchez en enero, durante la ejecutiva del PSOE en Galicia, tras conocerse los malos resultados de PISA. El plan debía afectar a 4,7 millones de alumnos, desde tercero de Primaria hasta cuarto de la ESO. Se iban a invertir al menos 500 millones de euros. "Aún no tenemos quellos planes de refuerzo y para este curso parece que no será efectivo. Quizás para el siguiente curso podrían estar", destaca el presidente de Fedeip.