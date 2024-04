El comercio, contra el veto marroquí a los visados: "Atacan a Ceuta y Melilla a la primera de cambio"

En Ceuta y en Melilla ya era un secreto a voces. Sobre todo, porque desde hace más de un mes y medio sectores como la hostelería o el comercio constataban que, pese a cumplimentar todos los trámites burocráticos, el trabajador transfronterizo que iban a contratar y que necesitaba el visado de transfronterizo, Marruecos no le permitía cruzar a las ciudades autónomas.

No ha sido hasta el pasado viernes cuando los medios marroquíes confirmaban lo que estaba ocurriendo desde hacía tiempo. Las autoridades marroquíes han prohibido la entrada por el Tarajal en Ceuta y por Beni Ensar en Melilla a sus ciudadanos titulares de ese visado especial español, expedidos en los consulados de Tetuán y Nador.

"Yo te cuento, pero no deis mi nombre". La frase la repiten como un mantra una y otra vez varias de las fuentes consultadas, tanto en el país vecino como en Ceuta y en Melilla. Chakib Mohamed, presidente de la Asociación de Hosteleros de Melilla, subraya que "esto es una medida de presión de Marruecos que no entendemos", y asevera que "las decisiones de Marruecos son unilaterales, sin consultar. O lo han consultado y no nos hemos enterado, que también puede ser. La medida es injusta. No entiendo en qué situación estamos. Nos dicen que estamos en un momento de amistad y cooperación con Marruecos y a las primeras de cambio a Ceuta y Melilla nos atacan".

[Marruecos impide acceder a Ceuta y Melilla con visados 'especiales', lo que perjudica al comercio local]

Este visado especial venía siendo concedido por los consulados españoles de Tetuán y Nador para la población cercana a Ceuta y Melilla. Lo instauró España con la reapertura de la frontera tras la pandemia, en mayo de 2022, para permitir a los trabajadores transfronterizos marroquíes con papeles en vigor seguir trabajando en las dos ciudades autónomas. No permite acceder a la península, y tanto en Ceuta como en Melilla solo se puede permanecer 24 horas.

Básicamente se concedía a trabajadores de hostelería, y asistentas del hogar, y también para trabajadores del sector de la construcción, "y también a chapistas, torneros, mecánicos..." enumera Chakib Mohamed, quien subraya además que en el sector de la construcción "en Melilla se han expedido, paradójicamente, para realizar obras de las administraciones, obras públicas como reparar la frontera".

[Las obras de la frontera entre Melilla y Marruecos se terminarán antes de final de año]

En Melilla afecta poco o nada al sector de la hostelería, "porque durante la pandemia, los que se quedaron aquí se han hecho residentes, y nos tuvimos que reinventar. Y aquí, el 60% de la población vive de los presupuestos".

"Un tiro en el pie"

Otras fuentes consultadas explican que ese visado es el que se daba "para que los nuevos trabajadores transfronterizos a los que se pudiera contratar, puedan pasar a Melilla o a Ceuta una sola vez y para la fecha de firma en extranjería". En resumen, la decisión de Marruecos afecta sobre todo a sus súbditos de nueva contratación: "Marruecos se pega un tiro en el pie, pero en el de su gente".

Imagen de una terraza de hostelería en el centro de Melilla. L.G.

Sin embargo, en Ceuta, la situación es distinta. "Aquí nadie sabe nada y nadie habla, y no sabemos cuantas personas se han quedado fuera sin poder acudir a sus trabajos por culpa del visado", cuenta una fuente conocedora de la situación de los trabajadores transfronterizos que pide anonimato. "Es un problema gordo, porque todos tienen sus trámites hechos y no pueden cruzar (la frontera)".

"Los transfronterizos, antes de la pandemia, no necesitaban de ningún visado", precisa la misma fuente. "Entraban, hacían sus trámites, se sacaban las huellas, y con su tarjeta entraban y salían sin ningún problema". Al abrir la frontera tres años después, "aplicaron esta medida de los visados", que era temporal y exclusivos para Ceuta y Melilla.

Sin camareros

Hassan no es el nombre real de este empleado de la hostelería de Ceuta, con visado Schengen. "Mi jefe ha querido contratar a un camarero. Fue al INEM, que le aceptó la petición de contratar a un transfronterizo, debido al problema que hay para encontrar camareros. Le dijeron que sin problemas. Pagó los impuestos, formalizó los impresos para el alta de la Seguridad Social...".

En paralelo, "al trabajador le expidieron el visado para entrar en Ceuta y culminar el papeleo, vino para cruzar... y no pudo. Fue al Consulado de España en Tetuán y le dijeron que no sabían nada, que ese visado es el que hay para cruzar. Nadie tiene información, está todo el mundo callado y no hay alternativas. Y así llevamos mes y medio, sin camarero".

Cabe destacar que Rabat y Madrid están en negociaciones para regular el tráfico comercial y la circulación de personas en los pasos fronterizos desde que el rey Mohamed VI y el presidente Pedro Sánchez firmasen la hoja de ruta en abril de 2022. Justo al mes de aquella visita se habilitó ese visado transfronterizo de 24 horas. Desde entonces, Ceuta y Melilla siguen sin tener aduanas comerciales y el régimen de viajeros está completamente limitado y no puede pasar ningún producto procedente del país vecino.

Hace escasamente un mes, y durante la visita oficial a Marruecos del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, acordó modificar el acuerdo bilateral sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción nacionales con Marruecos. El Boletín Oficial de Estado publicó este pasado jueves la nota del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la que se daba el paso para que los camioneros marroquíes puedan trabajar en España sin necesidad de convalidar el carné. Fue justo al día siguiente cuando los medios marroquíes confirmaron que estaban rechazando los visados de 24 horas para transfronterizos.