Los Caballero, los sobrinos de José Luis Moreno que crean las mejores series españolas de la Historia

Que una serie esté firmada por los hermanos Caballero, Laura y Alberto, ya es sinónimo de éxito. Lo lograron con Aquí no hay quien viva en Antena 3, continuaron con La que se avecina o El Pueblo en Telecinco y Prime Video, saltaron a Netflix con Machos Alfa, y este 4 de abril estrenan en Movistar Plus+ la ficción Muertos S.L., ambientada en una funeraria.

Tanto confían en la plataforma de que gustará a los espectadores que ya han rodado una segunda temporada sin ni siquiera haber emitido la primera. Y es que el estilo y el humor de los hermanos siempre ha calado ha sido garantía de triunfo entre el público.

Laura y Alberto llevan en la sangre todo ese conocimiento de la televisión, ya que gran parte de su familia ha trabajado en ese medio. Ejemplo de ello son sus padres, Pablo Rodríguez Moreno y Leo Caballero, o su tío, el conocido showman y productor, José Luis Moreno.

Los hermanos Alberto y Laura Caballero.

A pesar de eso, ninguno de ellos optó por la televisión como primera opción en sus estudios, pero finalmente desembocaron en el medio que mejor dominan y en el que continúan acumulando éxito tras éxito.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con los hermanos Caballero sobre su nueva serie. Y, también, ha hecho un repaso personal y profesional de toda su trayectoria: desde su infancia por Televisión Española, sus primeros pasos en Escenas de matrimonio o su último éxito hasta la fecha, Machos Alfa, con la segunda temporada recién estrenada y grabando la tercera.

Cuatro años de diferencia

La diferencia de edad entre estos hermanos pudo ser una gran barrera de pequeños o en la adolescencia, pero ya de adultos, no es tan importante. Eso es lo que les pasó a los Caballero. Alberto le saca cuatro años a Laura y “hubo una época en que la veía muy cría, pero cuando cumplió los 15 empezamos a llevarnos muy bien. Y, de hecho, en cuanto la empezaron a dejar salir regularmente, se venía con mi grupo de amigos. Eso ayudó bastante a crear un vínculo”, reconoce Alberto.

El hermano mayor recuerda que lo que más le gustaba de pequeño era dibujar e incluso le dieron algún premio. En el año 1979, logró un premio en el primer certamen nacional Bruguera, que lo entregaba Francisco Ibáñez: “Me cogí un cabreo con mi madre… es que me obligó a ponerme unos zapatos incomodísimos para el evento porque quería que el niño fuera bien vestido, pero por ese motivo no disfruté del momento y de que alguien como Ibáñez me diera el premio”.

Laura y Alberto Caballero, de niños.

“Como el colegio se encarga de asfixiarte cualquier espíritu creativo que tengas, tiré hacia el deporte. Me gustaba mucho jugar al tenis, llegué a estar federado, a competir y tener cierto ranking. Pero no tenía el glamour que yo me imaginaba, además a mí me faltaba pasión y me sobraba carácter, así que lo dejé a los 18 años”, comenta Alberto.

El madrileño había comenzado a estudiar Empresariales, una carrera que había elegido básicamente por sus posibles salidas, no porque le apasionara, y a los 20 años le surgieron muchas dudas sobre qué hacer con su vida. Fue cuando Pablo Rodríguez Moreno, su padre, acudió al rescate: “Me dijo: tú escribirías bien, te gusta el cine, el teatro… ¿Por qué no pruebas? Así que realmente hay una parte importante de lo que tengo ahora que se la debo a él”, rememora Alberto.

Probó y vio que le gustaba mucho, aunque también influyó que toda su familia había trabajado en televisión toda la vida. Su padre era músico, montador musical y dirigió programas musicales en Televisión Española. Su madre, Leo Caballero, entró en TVE el departamento de programas infantiles con 16 años, “con Prado del Rey recién estrenado”, comenta entre risas el productor.

Alberto Caballero, en la izquierda de la imagen, junto a Miguel Bosé. Cedida

Junto a sus padres, los hermanos Caballero visitaban desde muy pequeños los estudios de Televisión Española, participando en entrega de premios a artistas: “No sé por qué, pero en aquella época los niños hacían eso en los programas. Tengo una foto con Miguel Bosé tras entregarle uno”, señala Alberto.

“Y luego, bueno, está mi tío, que iba por libre. Era un mundo paralelo tener un artista y un showman en la familia que iba por ahí por el extranjero, te llevaba a sitios, te contaba cosas increíbles... De repente en su cumpleaños había famosos, cantantes… siempre hemos estado muy relacionados con ese mundillo”, afirma Alberto, que destaca que aunque de niño no soñaba con el mundo de la televisión, la vida y la familia le condujeron a él.

Laura, por su parte, optó por la carrera de Psicología, pero tampoco le gustó: “Es una estupenda de relaciones públicas, exactamente igual que mi madre”, asegura su hermano. “Me pasó lo mismo que a él, que la carrera elegida no me gustaba, así que ambos hicimos un curso de FP en el Instituto de Radiotelevisión Española, un módulo de producción, dirección y operación técnica. Eran dos años, uno de estudios y otro de prácticas”, comenta la directora de Muertos S.L. o Machos Alfa.

Laura y Alberto Caballero, de pequeños. Cedida

Después estuvo trabajando un tiempo en el canal Cosmopolitan, que lo acababan de abrir, en la parte de realización. Pero antes de todo eso, la madrileña recuerda que estuvo de “azafata de artistas” en los programas de su tío mientras Alberto escribía sketches. “Luego empecé a pasar más tiempo con mi hermano y a interesarme por la parte de escribir guiones”, dice. El productor añade que ahí ya lo tenían claro: “La ficción era nuestro futuro y lo que queríamos hacer: series”.

Su abuelo fue el primero

Antes de que Leo Caballero, Pablo Rodríguez Moreno o José Luis Moreno se dedicaran al mundo de la televisión, el abuelo de Laura y Alberto ya hacía espectáculos de marionetas en el parque de El Retiro de Madrid. “Era marionetista y se fabricaba los personajes, guionista, ponía las voces… y luego también hizo bolos por toda España”, comenta Alberto, que tiene en su casa de recuerdo una cabeza de Monchito, uno de los míticos personajes de José Luis Moreno fabricados por su abuelo.

Los hermanos recuerdan cómo iban a casa de su abuelo, que parecía una fábrica de marionetas: “Nos fascinaba ir porque, de repente, veías muñecos por todas partes, cuadros, porque también pintaba, todo muy artesanal. Era un personaje bastante curioso”, destaca Laura.

Su tío José Luis

Aunque ahora Laura y Alberto gozan de una gran fama en nuestro país, su tío José Luis Moreno tuvo una gran popularidad ventrílocuo, primero, y productor, después, desde los años 70. Debido a ese éxito, los hermanos no le veían mucho, pero a partir de mediados de los 80 fue cuando ya se estableció en España y tuvo más relación con su familia.

Alberto y Laura, en 'El Pueblo'. Cedida

“Se cansó de viajar y se centró más en su labor de productor, por lo que tuvimos más trato con él. En ocasiones pasábamos las vacaciones de verano juntos, nos íbamos a esquiar… La verdad es que en ese sentido siempre fue muy generoso, muy enrollado. Nuestra educación como personas se la debemos a nuestros padres. Pero luego hay una parte de la visión del mundo, sobre todo la parte más internacional, se la debemos a mi tío, que fue el que básicamente nos enseñó que no hay que tener miedo, que ahí está el mundo y es para todos”, recuerdan los hermanos Caballero.

[El lado más personal de Adrián Cervera, el sobrino de Pablo Motos que trabaja en El Hormiguero]

Sus inicios en la ficción

Alberto lleva escribiendo guiones casi tres décadas, aunque su primer trabajo pagado como guionista fue en la Navidad de 1995 en un programa llamado La Revista, donde estaba haciendo las prácticas del curso de Televisión Española: “Escribí una obra de teatro con tres actos y un decorado y fue muy bien, hicimos un 40% de audiencia, aunque en aquella época hacer ese dato en TVE era más fácil que ahora, pero fue un éxito. Luego me llamó mi tío para que escribiera sketches para sus programas”, comenta el madrileño.

Ahí comenzó su trayectoria, que le llevó desde Escenas de matrimonio a Aquí no hay quien viva, donde los hermanos colaboraron con Moreno para realizar la exitosa serie de Antena 3. “Nuestro tío nos preguntó y le dijimos que como le pedían 50 minutos por capítulo, era mejor hacer una serie coral, para que tuviera un ritmo más americano”, explican.

Habría prisa por producirla, desde el primer momento fueron justos de tiempos, tuvieron diferencias creativas con Antena 3 aunque, “en ese sentido, mi tío nos protegió. Hubo un cambio de propiedad de la cadena que la compró Planeta, con lo cual fue un proyecto heredado del equipo anterior, no notábamos demasiado entusiasmo respecto al tema. Yo creo que eso fue clave porque, al final, entre esas discusiones nos acabaron dejando trabajar”, comenta Alberto.

Laura Caballero, dirigiendo una escena de 'La que se avecina'. Cedida

Las espectaculares audiencias que lograron a partir del quinto capítulo, con un 40% de share y siete millones de espectadores, minutos de oro… hizo que trastocara la existencia de los Caballero: “Cambió nuestra vida y la de toda la gente que estábamos haciendo esa serie. Pero entre la cadena y mi tío exprimieron tanto la gallina de los huevos de oro que explotó. Fue una época muy bonita, intensa, pero también estresante que provocó grandes dramas”, afirman los hermanos.

En total fueron cinco temporadas y 91 capítulos que fueron aumentando su duración de 50 a 60 y luego 70 minutos, y también son recordados sus duelos con Los Serrano, la otra serie de éxito de la época. “Llegados al tercer año, nuestro tío nos dijo que nos íbamos a Telecinco porque nos habían hecho una oferta, así que empezamos con La que se avecina”, señalan Laura y Alberto.

El salto a Mediaset y las plataformas

A La que se avecina le costó arrancar, las dos primeras temporadas no gozaron del éxito que tuvo Aquí no hay quien viva, pero, poco a poco, fue calando entre los espectadores hasta convertirse en el éxito que es en la actualidad, con la temporada 15 rodándose y con personajes como Amador (Pablo Chiapella) o el Recio (Jordi Sánchez) como buques insignia de la ficción.

“Las primeras las hicimos con nuestro tío. La cuarta y la quinta temporada la produjo una productora independiente, luego creamos Contubernio S. L. y desde entonces, nos encargamos nosotros de producir La que se avecina. Ahora estamos inmersos en la grabación de la 15.ª temporada”, señala Alberto.

Alberto y Laura Caballero, en 'Machos Alfa'. Cedida

Posteriormente, Laura y Alberto se embarcaron en El Pueblo, que también ha contado con varias temporadas en Telecinco y Prime Video, hasta que le llegó el turno a Machos Alfa en Netflix, el último pelotazo de los hermanos Caballero, con dos exitosas temporadas ya disponibles en la plataforma y en marcha el rodaje de la tercera.

“Puede sonar mal, pero era bastante optimista con Machos Alfa, sabía que iba a funcionar como así ha pasado. El formato, el casting, la trama… creíamos que era una serie bastante digna”, confiesa Alberto.

El nuevo proyecto: 'Muertos S.L.'

El próximo 4 de abril Movistar Plus + estrenará la serie Muertos S. L., una comedia original de Laura y Alberto Caballero que transcurre en el día a día de la funeraria Torregrosa: “Es una PYME de manual en cuanto a estructura y el número de trabajadores”, explica Alberto.

Carlos Areces encabeza reparto de la sitcom de ocho capítulos (de 30 minutos de duración) que completan Ascen López, Diego Martín, Amaia Salamanca, Salva Reina, Adriana Torrebejano, Gerald B. Fillmore, Aitziber Garmendia, Roque Ruiz, Lorea Intxausti, Manolo Cal, Bárbara Santa-Cruz, Lucía Quintana y Juan Miguel Bataller.

Además, la plataforma ya ha anunciado que habrá una segunda temporada de la serie: “Es un lujazo que nos haya pasado esto, sobre todo cuando habíamos cogido ritmo. Es que poner en marcha una serie es muy complicado”, reconoce Laura.

En el centro, Alberto y Laura Caballero, rodeados del reparte de 'Muertos S.L.', la nueva serie que verá la luz este jueves. Cedida

Alberto añade que cuando también se produce la serie (lo hacen con su productora, Contubernio) es fundamental saber si vas a seguir o no por el personal de la serie, los medios… “porque una serie, cada mes, es una incineradora, pero no de cadáveres como en Muertos S. L., sino de dinero”, admite el madrileño. “Que te permitan darte información del futuro de tus ficciones para poder planificar lo que vas a hacer está muy bien”, admite.

Pero: ¿Cómo es trabajar codo con codo con tu hermano en tantas series y proyectos? Alberto lo tiene claro: “Laura y yo tenemos una gran afinidad. Tenemos muy delimitadas nuestras funciones, además, si nos lleváramos mal sería muy incómodo, porque no es una persona cualquiera, es tu hermana…”.

La directora destaca: “Tenerle a mi lado es un apoyo absoluto. Es que es muy divertido, me río mucho con él. Al final, incluso cuando hay problemas y empezamos mal, acabamos riéndonos. Llevamos el tiempo suficiente en esto como para relativizar muchas cosas. Entonces, lo que podría ser un motivo para alguien se volviera muy loco, a nosotros acaba casi haciéndonos gracia”.

Alberto y Laura Caballero, promocionado su nueva serie, 'Muertos S.L.'. Cedida

De Muertos S.L. reconocen que les han cogido mucho cariño a los personajes y que están muy ilusionados con este proyecto. Además, en ella está Carlos Areces, actor con el que han contado en La que se avecina, El Pueblo, Machos Alfa…

“Para nosotros es muy importante el talento en los actores, también que sean agradables y que tengamos buen rollo ya que pasamos tantas horas juntos que somos casi familia”, afirma Laura. Su hermano añade: “Es verdad que, por ejemplo, el personaje de Dámaso en Muertos S.L. lo podrían hacer más actores, pero es que mola trabajar con Carlos y, como podemos elegir nuestro entorno de trabajo, por eso le llamamos”.