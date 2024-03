Pablo Alberto, el edil de Vox que dirige el tráfico en un pueblo de Murcia: todos sus policías están de baja

El concejal de Seguridad Ciudadana de Las Torres de Cotillas, Pablo Alberto Ruiz, 'rula' de WhatsApp en WhatsApp, convertido en un sticker que luce un peto amarillo, gafas de sol y móvil en mano, para fotografiar las matrículas de aquellos vehículos que cometen una infracción vial. El estreno en política de este edil de Vox no ha podido ser más sonado porque mantiene tal conflicto laboral con la Policía Local que toda la plantilla se ha cogido la baja y Ruiz ha terminado dirigiendo el tráfico de su pueblo, para garantizar la salida de las procesiones durante la Semana Santa.

La situación es surrealista porque el concejal fuera de la esfera política, en su faceta profesional, como empleado de la cooperativa farmacéutica Hefame, desempeña un cargo de delegado sindical en la Unión Nacional de Trabajadores [UNT], pero las dotes negociadoras que se le presuponen a Pablo Alberto Ruiz -como sindicalista- hacen aguas en el Ayuntamiento.

Tanto es así que para este fin de semana, el Gobierno de la Región de Murcia enviará a la localidad torreña a un retén de 8 bomberos para ayudar a cortar calles y garantizar la seguridad vial de los recorridos de las procesiones, para evitar que se sigan cometiendo infracciones al volante, ante la ausencia de policías locales para regular el tráfico. En esta Semana de Pasión se ha visto de todo en Las Torres de Cotillas: desde un Mercedes circulando en sentido contrario por una rotonda, para evitar a los nazarenos, a un camión de gran tonelaje, saltándose la valla de una calle cortada...

De los 34 agentes que hay en la plantilla de la Policía Local, solo uno ha estado operativo y este Jueves Santo se ha cogido la baja por un problema en un dedo. De modo que el concejal ha llegado a recurrir en una ocasión, a una empresa de seguridad privada para cubrir con 'seguratas' el itinerario de las procesiones. Para la recta final de la Semana de Pasión, Pablo Alberto Ruiz avanza a EL ESPAÑOL que contará "con 8 bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios" y "con más de 40 voluntarios", procedentes de Protección Civil y de las cofradías.

Ese será el retén para ejecutar el plan de seguridad diseñado para cubrir los trazados de las procesiones. De modo que bomberos y voluntarios tendrán que colocar las típicas señales que advierten de la prohibición de estacionar en una calle, debido a que en un horario determinado está previsto el paso de una procesión, tendrán que instalar vallas para cortar viales al tráfico rodado... Y todo ello, para evitar situaciones disparatadas, como la vivida por unos costaleros que tuvieron que esquivar con el trono de la virgen a cuestas, la presencia de un coche aparcado.

El concejal de Seguridad Ciudadana de Las Torres de Cotillas regula el tráfico para garantizar el paso de las procesiones Sara Fernández

El edil de Seguridad Ciudadana asegura a EL ESPAÑOL que la culpa de todo es del sindicato UGT: "Estoy acostumbrado a negociar con la primera empresa de la Región de Murcia [Hefame], a nivel nacional, pero yo esto no lo había visto en mi vida, es un 'no' por respuesta a todo y tengo claro que UGT, ahora mismo, está hablando por boca del PSOE, esto es un acoso y derribo. No quieren conseguir mejoras laborales".

Tal reflexión la lanza un delegado sindical de UNT, un sindicato falangista, que como concejal milita en Vox y que antes de entrar en política, en la pandemia de Covid, publicó esto en Facebook un 25 de abril de 2020: "Esto va dedicado a los grandes hijos de puta que gobiernan este país y a los que lo siguen, lo apoyan, y encubren sus miserias, vergüenza siento de que seáis españoles, a todos esos que los aplauden por redes sociales y vitorean como campeones, tras la tragedia, asesinatos, crímenes que por vejación y prepotencia han dejado que pasen. Ha muerto y sigue muriendo la mejor generación, están muriendo sanitarios [...]".

Ruiz admite a este diario que realizó semejante post sin rectificar su contenido ni mostrar arrepentimiento por ello: "Eso fue una publicación en medio de una pandemia, se refiere a cuando estaban dejando morir a los ancianos y está fuera de contexto, por aquel entonces, yo no tenía ningún cargo político, y en ese momento dije lo que pensaba, hoy en día, seguramente, no podría decirlo, aunque lo piense".

Este edil de Vox muere defiendo sus planteamientos y la mejor prueba es el recado que le lanza a UGT: "Se están pasando siete pueblos, esas bajas son una medida de presión. Hemos presentado un oficio al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la mutua para investigarlas. Además, valoro acudir a la Fiscalía porque el 100% de la plantilla está de baja: el policía que había operativo se ha ido por un dolor en un dedo y uno que termina sus vacaciones este Jueves Santo no se ha incorporado".

Las espadas están en alto porque UGT ha denunciado al edil de Seguridad Ciudadana, ante la Delegación del Gobierno, por usurpar funciones de las Fuerzas de Seguridad, a raíz del famoso vídeo donde Pablo Alberto Ruiz regula el tráfico, para garantizar el paso de una procesión, mientras un conductor le recrimina a gritos que su acta de concejal no le convierte en policía local. UGT también denunciará al Consistorio por prevaricación administrativa, al contratar seguridad privada para los nazarenos, y ha pedido a la Inspección de Trabajo una valoración de los riesgos psicosociales que sufren los agentes bajo la dirección del concejal.

En empleado de una empresa de seguridad privada, vigilando que se respete el corte del tráfico de una calle, para garantizar el paso de una procesión en Las Torres de Cotillas. Cedida

La clave de este conflicto laboral que lleva por la calle de la amargura a los cofrades, se debe a dos demandas que la Policía Local viene realizando a través de los sindicatos desde hace años. De hecho, en la pasada legislatura, cuando el PSOE gobernaba la alcaldía, también hubo actos de protesta por los mismos motivos. De un lado, acabar con el déficit que tiene la plantilla para cumplir con el ratio de población de 22.000 habitantes de Las Torres de Cotillas: pasando de los 34 agentes actuales a 45.

Por otro lado, los agentes reclaman que se actualice el valor de las horas de libre disposición que desde 2009 cobran a 33 euros. UGT considera que quince años después, ya toca actualizar su valor a 45 euros y critica que el edil "haya obligado a los agentes a realizar esos servicios con decretazos de alcaldía, en vez de negociar". Tales horas vendrían a ser una hora extraordinaria en un trabajo convencional y cada agente realiza al año una media de 120. Pero el concejal solo está dispuesto a pagar 40 euros por cada hora de libre disposición y a elevar la plantilla hasta los 41 agentes.

"No podemos pasar un tope de gasto en el capítulo de salarios y no vamos a llegar a 45 euros, por hora de libre disposición, porque en el Ayuntamiento no solo tenemos a los policías locales, contamos con 200 trabajadores y no podemos negociar solo para un departamento, hay que hacerlo para todos", advierte el edil de Seguridad Ciudadana. "No podemos llegar a 45 agentes porque es ilegal: la ficha de la relación de puestos de trabajo (RPT) indica que el máximo de policías por habitante es de 41".

Un empleado de seguridad privada vigilando el transcurso de una procesión en Las Torres de Cotillas. Cedida

De modo que en la recta final de la Semana de Pasión, los agentes siguen aquejados de bajas por depresión, esguinces, problemas musculares, ansiedad... "Con chantajes no nos vamos a sentar a negociar con nadie", tal y como concluye el concejal de Vox, Pablo Alberto Ruiz. En UGT tampoco aflojan en su postura, a tenor del contenido del último comunicado que alerta del "caos circulatorio" provocado por el equipo de gobierno local, integrado por una coalición PP-Vox, y donde también critican al alcalde, el popular Pedro José Noguera.

"Para UGT es del todo inadmisible que se ponga en duda la veracidad de las bajas laborales, firmadas por facultativos, sobre los que también se siembran dudas, y motivadas por la presión y la ansiedad sin precedentes que los agentes están soportando, por las innumerables desavenencias con el concejal Ruiz, y la falta de empatía del alcalde, en poner soluciones como máximo responsable, y por el mal ambiente laboral que este concejal, y el mismo alcalde, están llevando a la plantilla. Heridas abiertas en el colectivo que, con seguridad, tardarán mucho en sanar".

- ¿Piensa dimitir si tras la Semana Santa el pueblo sigue sin Policía Local para velar por la seguridad vial, combatir los robos, el menudeo de drogas, vigilar a víctimas de violencia de género...?

- Pablo Alberto Ruiz: Ni se me ha pasado por la cabeza dimitir. Esa opción no está encima de la mesa. La Guardia Civil se está encargando de todo. Estamos cubiertos, nos sentimos tranquilos, estamos en contacto con el teniente y tenemos garantizada la seguridad para todos los vecinos.

Creo que en breve, los policías locales van a empezar a darse de alta y aquellos que estén de baja por estrés y ansiedad, cuando se reincorporen, les haremos exámenes psicológicos para ver si están en disposición de llevar armas o si tenemos que apartarlos del servicio.