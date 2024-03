Los primeros seis alumnos de España en graduarse en la carrera del futuro: tiene 100 % de empleabilidad

La generación de los centennials viene pisando fuerte. Concretamente, los que han nacido entre el 2000 y 2001, los protagonistas de esta historia. No conocieron el siglo pasado y crecieron rodeados de dispositivos móviles, ordenadores, tablets… No conciben un mundo sin informática. Esa es una de las razones que han empujado a Javier Coque, David García, Alexis Gómez, Álvaro Martínez, Claudia Reyero y Jorge Tesch a estudiar la carrera del futuro: el Doble Grado en Matemática Computacional e Ingeniería del Software.

Ellos seis serán los primeros alumnos universitarios de España en graduarse en este doble grado, ya que sólo se imparte en el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-tad) desde el curso 2019/2020. Es un doble grado de nueva creación ideado “para dar respuesta a una necesidad de talento y formación que combine un conocimiento profundo de las Matemáticas, con la capacidad de plasmar ese conocimiento en algoritmos”, explica a EL ESPAÑOL Mar Angulo, la coordinadora de esta carrera que garantiza un 100% de empleabilidad.

Y es que el mercado cada vez demanda perfiles laborales como los que ya tienen estos seis jóvenes. Perfiles profesionales “de la ciencia de datos, expertos en software, Inteligencia Artificial, Matemáticas, redes, ciberseguridad, física o programación gráfica”, continúa Angulo. Conscientes de ello, Coque, García, Gómez, Martínez, Reyero y Tesch optaron, cuando eligieron la carrera, por un grado de nueva creación con los riesgos que ello conlleva. El tiempo les ha dado la razón, pues casi todos ya están de prácticas o tienen trabajo.

Mar Angulo, coordinadora del Doble Grado en Matemática Computacional e Ingeniería del Software. Cedida

Eso sí, ninguno de ellos cierra las puertas a seguir formándose en estos ámbitos después de que finalicen el doble grado en junio. “Mi objetivo es doctorarme en un futuro. Empezaré con un Máster y seguiré con la tesis doctoral, ambos centrados en Inteligencia Artificial avanzada”, se sincera Alexis Gómez. Otros como David García o Álvaro Martínez, de momento, sólo harán sendos Másteres en Ingeniería del Software o Urbanismo Inteligente. Y otros lo tienen menos claro, de momento, o quieren desarrollar su faceta emprendedora, como Jorge Tesch: “Quiero desarrollar mi propio proyecto de Software”.

Sea como fuere, los seis quieren continuar desarrollando estos campos de futuro. Por ejemplo, Claudia Reyero contaba a EL ESPAÑOL que quiere dirigir su carrera “hacia la Inteligencia Artificial”. ¿Por qué? “Porque la IA está en desarrollo constante ahora mismo y me llama mucho la atención estar siempre desarrollando nuevas cosas. Lo otro que me llama es que es una herramienta muy potente que puede tener un impacto positivo y fuerte en todo lo que nos rodea. Puede cambiar el mundo”, explicaba.

[Claudia Reyero, la única mujer en graduarse en la carrera del futuro: tiene 100% de empleabilidad]

Pequeños curiosos matemáticos

Que Javier Coque, David García, Alexis Gómez, Álvaro Martínez, Claudia Reyero y Jorge Tesch hayan acabado estudiando la misma carrera siendo pioneros en este grado en España no ha sido casualidad. Preguntados por separado cómo se describirían a ellos mismos cuando eran niños, cuatro de ellos han destacado un rasgo que tenían en común: la curiosidad.

“Mi frase más repetida era: ‘¿cómo se llama esto?”’. Esta curiosidad me llevó a querer comprender la estructura y el funcionamiento de las cosas que me rodeaban. Era casi más interesante comprender por qué el vagón de la montaña rusa se movía, que el tiempo que pasaba montado encima. De hecho, me encantaba jugar con Legos porque me permitían experimentar a mi antojo. Eso me llevó a pensar que de mayor quería ser arquitecto o ‘hacer robots’”, dice Álvaro Martínez.

[La gesta de Daniel: trabaja para pagar la universidad y saca ocho matrículas de honor en 12 asignaturas]

Esta faceta también la comparten Claudia Reyero o Jorge Tesch, que han contado a este medio que siempre les ha encantado “descubrir cosas nuevas”. Y, para ellos, lo nuevo ya no es la informática. Ellos nacieron con ella ya desarrollada. Para ellos, lo nuevo es la IA o la ciberseguridad, por ejemplo, por lo que estos centennials han estudiado este novedoso grado.

Otro aspecto que sin duda une a esta primera promoción es su amor por las Matemáticas y por los videojuegos. Para varios de ellos, como Alexis Gómez, David García, Álvaro Martínez o Claudia Reyes, siempre disfrutaron mucho de la asignatura de Matemáticas a causa, de lo que ellos mismos dicen, sus mentes “lógicas” y “analíticas”.

Claudia Reyero, la única mujer en graduarse en el Doble Grado en Matemática Computacional e Ingeniería del Software. Cedida

Otros como Jorge Tesch reconocen que no es “su campo de estudio favorito”, pero, sin duda, saben de su utilidad: “Decidí estudiar el Doble Grado con Matemáticas para ampliar, incluso más, mis fronteras y, aunque no sea mi campo de estudio preferido, estaba convencido de que me iba a garantizar muchas más posibilidades en el futuro”.

Ese futuro, de hecho, incluso ya ha llegado para muchos de ellos. Alexis Sánchez es becario en el Centro de Excelencia de IA y datos de Hewlett Packard Enterprise (HPE). David García hace prácticas extracurriculares en EY (Ernst & Young) en el departamento de Financial Services en Data & Analytics. Álvaro Martínez trabaja como desarrollador en una startup de integración de domótica, Qbitify. Claudia Reyero trabaja como becaria en la empresa Elecnor Deimos, en un proyecto relacionado con la investigación y exploración del espacio… Los otros dos alumnos no están ahora mismo de prácticas, pero lo han estado y al graduarse se los van a rifar.

[Diego de la Torre estudiará una carrera con un 95 % de empleo pionera en España: su sueño tras la EBAU]

Una carrera con salidas

“Con este Doble Grado en Matemática Computacional e Ingeniería del Software, nuestros alumnos al finalizar pueden trabajar en los proyectos más innovadores e importantes de cualquier empresa o institución. Por supuesto, su formación se corresponde con los perfiles más demandados por las principales empresas tecnológicas, pero también en puestos como analistas cuantitativos de mercados financieros, científicos de datos, especialistas en todo tipo de sistemas basados en inteligencia artificial o blockchain…”, cuenta a este diario la coordinadora Mar Angulo.

Un grupo de alumnos, aprendiendo en la U-tad. Cedida

Por ello todos la han estudiado, porque quieren trasladar su pasión por las Matemáticas a sus profesiones: bien sea como desarrolladores de IA, bien sea como urbanistas de ciudades inteligentes, las ciudades “del futuro”, bien sea como desarrolladores de otros ámbitos informáticos…En suma, quieren trasladar sus conocimientos a sus trabajos del presente y del futuro.