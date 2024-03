El polémico 'toque de queda' de Yolanda Díaz. ¿Debe adelantarse la hora de cierre de los bares?

Las recientes declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han generado un intenso debate en la opinión pública y han provocado el rechazo en el sector hostelero español al calificar de "locura" que los bares puedan cerrar a la una de la madrugada. En medio de la polémica, Díaz ha propuesto limitar los horarios en lugar de ampliarlos, citando ejemplos de otros países europeos.

En el capítulo de hoy, abordamos el alcance de esta polémica con la participación de Cristian Campos, jefe de Opinión de EL ESPAÑOL. Además, contamos con la patricipación de Vicente Pizcueta, portavoz de la patronal del ocio España de Noche, quien subraya que "no ha formado parte de las conversaciones de la ministra con el sector". Pizcueta sostiene que "el debate de los horarios no puede reducirse solo al ámbito del ocio", ya que se deben considerar múltiples perspectivas en la discusión.



José Luis Yzuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, confiesa en el pódcast 'En la Sabana' que las declaraciones de la ministra les han tomado "por sorpresa". Destaca que "la hostelería de España es la envidia del mundo" y expresa su resistencia a adoptar horarios similares a los de otros países de nuestro entorno. "No me veo con horarios de Noruega, donde a las seis de la tarde te tienes que meter en casa".

Por último, entrevistamos al valenciano Jesús Soriano, más conocido como 'Soy camarero'. Este influencer acumula más de medio millón de seguidores y se ha hecho popular en redes sociales por retratar con humor y acidez las situaciones precarias por que atraviesa su sector.