Teclista del Trío Pachán, físico y políglota: Armando Ojea será el hombre de Jácome en Santiago

Democracia Ourensana (DO) se adentra en el Parlamento de Galicia con un escaño. El partido que no se define "ni de derechas ni de izquierdas, sino de Ourense", dirigido por el hiperbólico alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, ha dado de qué hablar en la ansiada noche electoral. Su entrada en la Cámara gallega ha ocasionado sorpresa entre los periodistas. El showman de la política gallega no estaba solo. Junto a él su candidato, su confidente, su hombre 'número dos' de DO: Armando Ojea (Vilar de Barrio, 1962).

Ojea es teniente del Concello de Ourense. Fue el sustituto de Susana Gómez Valencia, que dimitió en febrero de 2015 por sus desacuerdos con la línea política del partido. Ocho años después ha encabezado la candidatura de DO en los comicios autonómicos, donde el partido conservador, liderado por Alfonso Rueda, ha obtenido mayoría absoluta. No se puede pensar en la trayectoria municipal de Ojea sin Jácome. El candidato ha ejercido, además de teniente, como concejal de Contratación y Abogacía Consistorial. Fue también diputado provincial, puesto al que se vio obligado a renunciar cuando decidieron que se presentaría a las elecciones gallegas.

"No hay mejor candidato para defender en Santiago los intereses de Ourense", defiende DO. Pero Ojea es mucho más que política. El gallego, tal como lo define su propio partido, es licenciado en Física y diletante en marketing, biología y psicología. No se sabe a qué niveles, aunque el mismo partido dio a conocer que estaba especializado en sistemas estadísticos y organización social.

Además, fue presentador de televisión en Auria TV, un canal local que emitía programas de crítica política. También es políglota —dícese de aquellas personas que dominan más de tres idiomas—. Lo llamativo es que el diputado maneja hasta 12 lenguas diferentes, entre ellas el wólof, muy extendida en Senegal y Gambia. El partido mismo asegura que es de los pocos españoles capaces de manejar esta lengua, que tiene algo más de cinco millones de hablantes nativos.

Al igual que Jácome, conocido por sus derroches imaginativos, Ojea no se escapa de poseer también una faceta más creativa y artística. Aparte de ser docente e impartir clases de Matemáticas y Física en una academia privada, es profesor de guitarra. Pero esto va mucho más allá de dar clases en un aula. El concejal ha ejercido como teclista del Trío Pachán —un grupo musical que tenía junto a la concejala Ana Fernández—, por lo que era común verle como músico, con su actitud más jaranera, en alguna que otra verbena.

De hecho, en una búsqueda rápida en X —antes Twitter— se puede leer en una publicación que el grupo tocó en 2019 en las fiestas de Arnuide, celebradas en septiembre. Así pues, su relación con la música es estrecha. También OD lo considera pionero en el mundo hispanoparlante de la lucha contra piped music o música ambiental, de fondo.

Envuelto en polémicas

Como se ha citado anteriormente, Ojea es considerado la mano derecha de Jácome. Esto ha hecho que se haya visto envuelto en algunas de las grandes polémicas del regidor. En mayo de 2023, por ejemplo, días antes de los comicios autonómicos, el diario La Región publicó una serie de audios en los que presuntamente se podía escuchar una conversación entre ambos. En ellos, Jácome presumía de blanquear dinero en negro sin que le pillasen. Hace unos días, en conversación con este diario, el alcalde expresó que se trataban de "burdas manipulaciones con intereses electoralistas". Alcalde y teniente denunciaron al diario orensano.

No obstante, el político también ha protagonizado polémicas en solitario. En 2019 Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG) denunciaron al concejal y exigieron su dimisión inmediata tras una serie de "infames comentarios transfóbicos" publicados en Facebook. Todo fue a raíz de la propuesta del PSOE de incluir una 'X' en el DNI para menores que no se sintieran ni hombre ni mujer. Ojea, en contestación a esto, escribió en la popular red social: "Claro, lo que importa es lo que uno se sienta. Yo, por ejemplo, me siento melenudo. Y con la casilla de la edad, igual. Lo que hay que poner en el DNI es la edad con la que uno se sienta". Tras estas palabras, XSG tachaba este y otros comentarios de "intolerables y vergonzosos".

"Tránsfobo que lleva cobrando de las instituciones desde 2015, no ha hecho nada desde entonces y tiene el salario embargado por Hacienda", se dirige un usuario de X a Ojea en donde aparece, junto a Ana Fernández, en un cartel de Trío Pachán.

Con todas las revueltas, Jácome y Ojea no han dejado de defenderse el uno al otro. Cuesta pensar que alguna vez se puedan dar la espalda. Ni siquiera en 2020, cuando diversos concejales de DO renunciaron al partido por irregularidades en la gestión económica del partido, hizo cambiar la opinión del teniente hacia el regidor. En aquel entonces, hasta el Partido Popular había dejado de apoyar al gobierno municipal. Pero Ojea nunca traicionaría a Jácome. Y es que, "desde luego, si hay un alter ego de Gonzalo Jácome, ese es Armando Ojea".

