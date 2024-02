Jácome, ante las gallegas: "Pactaría con el diablo. Somos como los catalanes o los vascos, pero pobres"

Galicia, febrero de 2024. Dos gigantescos robots de dos metros de altura aguardan sobre el escenario. La canción Code Zero de French 79 hace vibrar el pabellón mientras los hombres-máquina riegan al público con unas mangueras de humo. La nube blanca lo ocupa todo. Tras ella comienza a asomar la silueta de un astronauta. Cada vez es más grande y nítida, hasta que descubre los detalles de su escafandra. En su brazo brilla la bandera de Estados Unidos; en el pecho, un parche con el logotipo de la NASA.

El protohombre del espacio camina lentamente, como lo haría sobre la Luna, a gravedad cero, solo que no transita por el satélite terráqueo, sino por 'el planeta Entroido'. La figura se coloca en el centro del proscenio entre vítores y aplausos. La burbuja de plástico de su casco se abre para mostrar un viejo rostro conocido. Otra ovación. No, no es Neil Armstrong. Es Gonzalo Pérez Jácome, el hiperbólico alcalde de Orense. El showman de la política gallega. Protagonista, otro año más, del Carnaval de la capital provincial.

En la tercera ciudad de Galicia son bien conocidos los derroches imaginativos de Jácome. Su armario de disfraces haría palidecer al de cualquier cosplayer. En las últimas semanas se le ha visto engalanado en trajes de Superman, de Power Ranger, de Doctor Extraño. Hace unos meses, durante un pregón, hacía otra de sus entradas magistrales sobre el escenario: amarrado en una camilla con una camisa de fuerza, secundado por varios policías y con una máscara sobre su rostro. Se había transformado en Hannibal Lecter.

El alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, ofrece una rueda de prensa tras reunirse con el presidente de la Xunta de Galicia, en la Delegación de la Xunta. Rosa Veiga Europa Press

"El carnaval de Orense es la fiesta mayor y por eso salgo disfrazado: tengo que dar ejemplo", asegura en conversación con EL ESPAÑOL, a dos días de las elecciones gallegas. "Soy así. Siempre me gustó el mundo del espectáculo y de la comunicación. Adoro el humor desde que soy pequeño. Al final te vas enfocando en lo que sabes que le gusta a la gente. Por supuesto, a mi alrededor tengo a asesores que me dicen: 'esto no'. Habitualmente vengo con la idea y mi círculo me da luz verde o me frena".

Jácome es alcalde de Orense desde 2019. En las elecciones municipales de mayo de 2023, revalidó el cargo aupado por sus seguidores, que vieron en su estrategia personalista y populista un activo para la ciudad. Su lema de campaña es Ni de izquierdas ni de derechas, de Ourense. No obstante, no todo han sido fuegos artificiales y chascarrillos en su carrera política.

[El PP, pendiente del escaño del impredecible Jácome y del 'voto inútil' que reciba Vox en Galicia]

Días antes de los comicios primaverales, el diario orensano La Región publicó unos audios en los que presuntamente se escuchaba al regidor jactarse de hacer pagos en B, de blanquear dinero en negro, de colocar multas propias a otros funcionarios. Según explica a este diario, aquellos audios eran "burdas manipulaciones con intereses electoralistas". No obstante, la Fiscalía de Orense abrió diligencias para investigar al presidente de Democracia Ourensana (DO) por posibles delitos de prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias. El caso aún se dirime en los juzgados.

Como ocurre con otros exponentes de la antipolítica, como Donald Trump, con el que se le ha comparado en varias ocasiones, el aguacero mediático no sólo no acabó con su carrera, sino que la reforzó: el 28 de mayo arrasó en las elecciones municipales con 10 escaños, tres más de los que ya tenía. Los suficientes para revalidar como lista más votada y poder llegar a un acuerdo con los 7 del PP para hacerlo alcalde. El domingo, Democracia Ourensana se presentará a las elecciones autonómicas, y Jácome, asegura él mismo, podría llegar a ser clave para la gobernabilidad de Galicia.

El delegado provincial de la Xunta de Galicia, Gabriel Alén (1i); el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (2i), y el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome (2d), se reúnen en la Delegación de la Xunta, a 4 de octubre de 2023, en Ourense, Galicia. Rosa Veiga Europa Press

Si su cabeza de lista para las autonómicas, Armando Ojea, consigue los mismos votos que sacó Jácome en las municipales, DO podría alzarse con un escaño. Algunas encuestas sugieren incluso que podría rascar dos. Él cree que está más cerca de rozar los tres. Si los resultados electorales siguen la línea de los últimos sondeos publicados, donde todo apunta a una victoria muy ajustada de Alfonso Rueda, con la que quizás no goce de mayoría absoluta, los de Jácome podrían volverse indispensables. Si, por el contrario, DO no obtiene escaños, sus votos se volverían inútiles y debilitarían al bloque de la derecha frente al BNG y el PSOE.

PREGUNTA.– ¿Cuáles son las previsiones para el domingo? ¿Qué le dice su intuición?

RESPUESTA.– Solemos acertar siempre en las elecciones porque la mejor encuesta que tenemos es el pulso de la calle. Al margen de las encuestas manipuladas, nosotros estamos con una previsión clara de conseguir entre dos y tres diputados.

P.– ¿A qué se refiere con encuestas manipuladas?

R.– A que hoy mismo vamos a denunciar a La Voz de Galicia. Tenemos datos que nos indican que han cometido un delito. Al margen de la cocina que suelen hacer todos los medios de comunicación, porque tú unos datos los puedes interpretar de una forma u otra, no puedes manipularlos de forma descarada y falsearlos. Es una tomadura de pelo. En las municipales de mayo de 2023, hace unos meses, La Región nos daba dos concejales y obtuvimos diez. La Voz de Galicia hoy nos da cero, cuando claramente estamos más cerca de dos. No es que se equivoquen, es que tienen datos y los ocultan. Hay una intención electoralista detrás.

P.– ¿Cuántos votos les da la encuesta más favorable?

R.– La cosa anda entre 20.000 y 30.000 votos en la provincia de Orense, entre 2 y 3 escaños.

P.– Usted ya sabe que las encuestas las carga el diablo.

R.– Por eso las hemos denunciado. Algunas no las cocinan, las chamuscan.

P.– ¿Es usted creyente?

R.– Yo era una persona híper creyente, pero he tenido una gran crisis de fe. Hasta ahí puedo hablar. Pero tengo muy buena relación con la Iglesia. ¿Por qué?

P.– Se lo pregunto porque usted ha dicho en varias ocasiones que pactaría con el mismísimo diablo si trajese el cielo a Orense.

R.– Bueno, pero hay que saber interpretar la frase. Lo que quiero decir es que somos tremendamente pragmáticos. En ese sentido, nos dan igual las etiquetas. Nosotros nos basamos en hechos. Y los hechos son las cosas que pedimos. La frase que más vamos a utilizar si acabamos siendo la llave del gobierno de Galicia tras las elecciones es la de la película Jerry Maguire: Show me the money. Enséñame la pasta.

[Una nueva encuesta, con mayoría del PP, da un diputado en el Parlamento gallego a Jácome]

P.– Usted ya ha pactado anteriormente con el PP y sabemos que podría volver a hacerlo. Pero si el domingo se produjese una hipotética victoria del PSOE y el BNG y usted fuese la llave de su gobierno, ¿también llegarían a acuerdos?

R.– Cuando digo que pactamos con el diablo es que lo haríamos igual con el bloque de izquierdas que con el de derechas.

P.– Aún habiendo dicho que Ana Pontón era una 'soviética' que 'apoyaba el terrorismo'.

R.– Ellos pactarían con nosotros en cero coma, al instante, porque lo que más les interesa es el poder. Si pactan con terroristas, cómo no van a pactar con nosotros.

P.– ¿Pero no le incomodaría, por principios?

R.– No, porque nosotros estamos a lo que estamos. Tampoco soy monárquico, pero cuando llegó el AVE a Orense yo recibí al rey de España como alcalde. Institucionalmente. Con todos los respetos y con un trato exquisito. Faltaría menos, Dios mío. No tiene nada que ver una cosa con la otra.

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (DO)?, muestra el bastón de mando en la sesión de constitución del Ayuntamiento de Ourense, a 17 de junio de 2023, en Orense. Europa Press

P.– Entonces es usted como Pedro Sánchez. Haría cualquier cosa para conseguir su objetivo.

R.– Ah no, eso sí que no. Eso es distinto. Nosotros nos presentamos con un programa muy claro, que es conseguir dinero para Orense. Y para lograrlo hago lo que quiero, porque miro por el beneficio de mi ciudad, no por el mío. Lo de Sánchez es distinto: él haría cualquier cosa por estar en el poder. Nosotros no tenemos pensado tocarlo en la Xunta de Galicia. Lo único que queremos es una mayor inversión en nuestra ciudad, porque somos la Cenicienta de la Comunidad Autónoma. Queremos revertir la discriminación histórica a la que hemos estado sometidos. Somos como los catalanes y los vascos, solo que nuestra reivindicación es justa porque somos pobres. Ellos utilizan el chantaje, la palanca, pero tienen mucho dinero. Nosotros no.

P.– Usted apoyó al PP en las elecciones generales. ¿Qué relación mantiene con Feijóo?

R.– Feijóo me traicionó. En las autonómicas de 2016 él me dijo que iba a hacer inversiones para Orense, pero no lo hizo. Me sentí traicionado como persona. Luego, trató de derrocarme con un golpe de estado en mi propio partido. Sin embargo, en las últimas generales yo defendí ante todo a Orense: 'Posiblemente tardaremos mucho tiempo en que haya un candidato de Orense a la presidencia de España con posibilidades'. Entonces lo dije, y fui criticado, pero tuve que votar al orensano. También te digo que si Pedro Sánchez fuera de Orense lo votaría para presidente del Gobierno.

[El PSOE y el BNG se disputan el último escaño en tres provincias, sin restar al PP]

P.– ¿Qué le diría a Feijóo si lo tuviese ahora mismo a puerta cerrada?

R.– También se lo puedo decir por WhatsApp. Le diría que sé que es la persona que me traicionó porque intentó derrocarme. Es mala persona.

P.– ¿Cuál es su filosofía de campaña? ¿Cómo puede hacer Orense grande de nuevo?

R.– En 2016 nos presentamos a las autonómicas y nos quedamos a las puertas de ganar. Entonces hicimos una lista de 10 cosas que había que cambiar. Ahora, electoralmente, estamos mucho mejor, así que hemos cambiado de táctica. Queremos transmitir dos mensajes: primero, que con nosotros se acaba la discriminación. Segundo, dejar claro en qué se utiliza el dinero. Necesitamos simplicidad, porque la gente no puede absorber demasiados mensajes.

[Jácome, desde el "espacio": "No permitiremos que traten a Ourense como a la Cenicienta"]

P.– Utilizar el dinero, pero no especifica en qué.

R.– Pues mira, en I+D. Ese es un tema en el que no nos consideramos liberales: queremos usar dinero público. Necesitamos más inversión en científicos. En 2016, fuimos los primeros en proponer la creación de un centro de investigación pagado con dinero público centrado en Inteligencia Artificial. Se nos llamó locos. ¿Qué pasó? Que irrumpió la IA y el Estado acabó proponiendo la creación de un centro de IA, pero en La Coruña, una zona que ya es rica. Antes, en 2015, propusimos crear un parque acuático en Orense. Nos llamaron locos. Un año después, el PPdeG se presentó a las elecciones con un proyecto de un parque acuático.

P.– ¿A quién cree que atrae más el discurso de Democracia Ourensana? ¿Cómo definiría la ideología del partido?

R.– No somos ni de derechas ni de izquierdas, sino de Orense. Renegamos de esa dicotomía desfasada en este nuevo orden socioeconómico del siglo XXI. Es una falacia de falsa dicotomía. Adquirimos votos de una forma muy ecléctica, tremendamente transversal. Eso se demuestra cuando hay elecciones en otros ámbitos. Mira las europeas de 2019. Nosotros no nos presentamos, pero sí a las municipales. Ahí ves la caída de todos los partidos y te das cuenta de que rascamos votos de cualquiera. También nos definimos como microliberales: entendemos que a pequeña escala el liberalismo es lo que mejor se aplica, pero no a media y gran escala, donde claramente estamos en contra de muchas privatizaciones.

El cantante Omar Montes (i) y el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (d), se dan un baño mientras graban un vídeo para TikTok, en las Termas Públicas de Outariz. Rosa Veiga Europa Press

P.– A usted le han llamado rupturista, populista, extremista, rojipardo y hasta trumpista. ¿Con qué calificativo se siente más cómodo?

R.– Con el de pragmático. ¿Por qué tenemos tanto éxito? Parafraseando a los artistas hiperrealistas: somos la hiperclaridad. Te pongo un ejemplo: hemos sido los primeros de España en emitir los plenos del Ayuntamiento de Orense por televisión, antes de YouTube. La gente los vio emitidos en directo y se quedó atónita. Dijeron: 'Yo no sabía que los representantes políticos eran tan imbéciles'. Estaban alucinados de escucharlos hablar. ¿No deben ser los más inteligentes? No. Están los más mediocres. Ahora, si tú miras la cuenta de Youtube de Vigo o de La Coruña y lo comparas con la de Auria TV [su canal de televisión], los plenos de Orense tienen diez veces más de visualizaciones que la media estatal a pesar de que somos tres veces más pequeños.

P.– ¿Cuál diría que es su referente político?

R.– Admiro a la gente que tiene valor en política y que es capaz de ir contra lo establecido. Me quito el sombrero ante gente de derechas que se atreve a hacer lo políticamente incorrecto y que da giros de timón. Por ejemplo, me gustaba el valor que tenían Margaret Thatcher y Ronald Reagan. También el de Zapatero cuando, después de ganar, se atrevió a enfrentarse a los yankees. Fue una decisión equivocada quitar las tropas, nos enemistó con la primera potencia del mundo. Estuvo mal y él no me gusta como político, pero sí admiro su gesto de valor. Me gustan los políticos con cojones, sean de izquierdas o de derechas.

[Yolanda Díaz, cerca de quedar aplastada en Galicia por la necesidad del PSOE de aupar al BNG]

P.– ¿Qué lo lanzó a la política?

R.– Yo empecé a los veintipocos años. Recuerdo aquella película, Leaving Las Vegas, en la que decían: 'No recuerdo si empecé a beber porque mi mujer me dejó, o si me dejó mi mujer porque empecé a beber'. Conmigo pasó lo mismo: no recuerdo si fue porque empecé a ver un programa americano llamado Your money, your choice y me empezó a gustar la política, o si me gustaba la política y empecé a verlo.

Ahí se hablaba de cómo se gastaba el dinero público de la gente y sugerían en qué otras cosas podría haberse invertido. Eso te hacía cuestionártelo todo. Recuerdo haber ido a espectáculos musicales, que es el mundo del que yo vengo, y ver representaciones subvencionadas a las que iban 10 personas. ¿Por qué tienen que pagar todos por un placer que van a disfrutar unos pocos? El placer, eh, que se lo pague cada uno, que esto no es la sanidad.

[La jefa de gabinete de Jácome, Susana Gómez, número dos en la lista de Democracia Ourensana]

P.– Sólo los optimistas cambian el mundo.

R.– Y es verdad. Como soy una persona muy optimista me metí a hacer Democracia Ourensana. Ahora somos el único partido independiente de España que gobierna en capital de provincia. Sólo un optimista se atreve a hacer algo si cree que le va a salir bien. Lo que no pensé es que tardara tanto. Empecé con ello en 2001 y tardamos casi 20 años en tocar poder y cambiar las cosas. Si lo sé, no me meto.

P.– Su modo de hacer política es muy rupturista y a pie de calle. También le gusta el espectáculo. Hace unos días le vimos vestido de astronauta. ¿No tiene miedo de que le tomen por 'poco serio'?

R.– Yo soy así. Siempre me gustó el mundo del espectáculo y la comunicación. Me gusta el humor, desde que soy pequeño, y al final te vas enfocando en lo que a la gente le gusta. Hay un equipo que que me asesora y me dice, 'esto no'. Yo vengo con la idea y mi círculo me da luz verde o me frena.

P.– Usted ha salido disfrazado de Hannibal Lecter, de Power Ranger, de Superman, de Doctor Exraño. ¿Es un fetiche?

R.– ¡Cómo un fetiche! No, no, lo del astronauta fue por el Carnaval de Orense, pero mucha gente no lo sabe. Como tantas otras cosas. La gente no suele conocer que Orense es la provincia más calurosa de la mitad norte de España. Más que Madrid. Sólo compiten con nosotros Córdoba y Sevilla. La gente tampoco sabe que Orense tiene el tercer carnaval más importante de España, junto con el de Tenerife y el de Cádiz. Es la fiesta mayor, y por eso salgo disfrazado. ¡Tengo que dar ejemplo! Somos de los mayores de Europa. Y más desde que estoy yo de alcalde potenciándolo.

P.– Pero, a pesar de todo, Orense no destaca como potencia turística.

R.– Porque en el tema del turismo no tienen ni idea de hacer las cosas. Nosotros hace años que no vamos a Fitur porque es algo endogámico que no vale para nada. Como somos pragmáticos, no gastamos el dinero para cosas sin sentido. Lo que se suele hacer con los medios de comunicación, a nivel institucional, es gastar el dinero en medios locales para comprarlos. Luego, en Orense aparecen anuncios en los que pone: 'Diputación de Orense, trabajando para ustedes'. Carallo, si estás en Orense, ¿para quién cojones vas a trabajar si no? Cosas absurdas. Tenemos claro que la publicidad debe ser efectiva, y no endogámica, como hacen los partidos clásicos.

[Elecciones en Galicia 2024: horarios y en qué colegio electoral votar este domingo 18-F]

P.– En mayo, el diario La Región publicó unos audios comprometedores en los que lo acusaban de corrupción. Dijo que eran falsos, que estaban hechos con Inteligencia Artificial.

R.– No sólo mantengo lo que dije, sino que el otro día me tuve que ratificar en el juzgado. Yo soy una persona que se ha dedicado al mundo del sonido toda su vida. Para mí fue tremendamente fácil todo aquello. Nunca dije que todo está generado con Inteligencia Artificial, porque soy experto en sonido y, además, no puedo mentir. Dije que la mayoría de los audios que salieron tienen mi timbre de voz, pero que ha habido unas manipulaciones claras, con corta y pega, para crear un mensaje totalmente distinto a las tomas originales. Además, se utilizó síntesis de voz.

Fue una manipulación terrorista. Terrorismo electoral. No sólo porque me espiaron y tomaron audios y partes originales, sino que se hizo una manipulación y se difundió en campaña electoral. Nunca se ha hecho nada igual en la historia de España. Pero el pueblo se dio cuenta de que fue una manipulación y le dio la espalda, y confío en que los culpables tengan penas de cárcel.

P.– ¿Quién cree que está detrás?

R.– No lo quiero decir porque estamos en los juzgados. Evidentemente, La Región, el periódico local, es quien lo difundió, y en parte es el gran culpable y contra quien vamos a ir. La Región es un periódico que vendió de forma fraudulenta por 2,7 millones el archivo histórico a la diputación de Orense. Lo denunciamos y ganamos. Era una venta fraudulenta y ahora tienen que devolver el dinero.

El 26 de febrero se les acaba el plazo porque el juez ha aplicado medidas cautelares. A ver cómo hacen para devolverlo, porque vamos a pedir el embargo. Esta gente, que estaba estafando a todo Orense, y a los que la diputación les da 1 millón de euros de publicidad cada año, es una parte interesada en hacerme caer. Sobre quien grabó los audios pesa otro delito. Igual que sobre el que los manipuló. Pero no puedo decir más.

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, sostiene la noticia de un periódico donde aparece durante una rueda de prensa, en el Ayuntamiento, a 10 de mayo de 2023, en Orense. Europa Press

P.–¿Ha dicho o hecho algo de lo que se arrepienta públicamente?

R.– Si a ti te graban 24 horas al día en tu casa te pueden coger cualquier audio que, sacado de contexto y manipulado, puede parecer la hostia. Ellos han manipulado y transmitido un mensaje equivocado. Fíjate hasta qué punto no he cambiado mi forma de ser que seguí haciendo lo mismo, de la misma forma. Aquí han venido a hacer barridos. Vienen cada cierto tiempo.

A mí me importa un bledo que me graben. Me da igual, porque no digo nada ilegal. Otra cosa es que tú manipules mi mensaje. 'Yo no estoy aquí para robar'. Si me quitas el 'no' en un corta y pega, algo que puede hacer un niño de 3 años, te queda 'yo estoy aquí para robar'. La historia está en demostrar que es cierto. Pero mira una cosa: tras aquellos audios pasamos de tener 7 concejales a sumar 10.

P.– Si mañana dejase la política, ¿a qué se dedicaría?

R.– A la política. Antes de dedicarme a ello era mi hobby principal. Antes de meterme, sólo hablaba de política. El porcentaje de gente que se casa con el amor de su vida es mínimo. El mismo que trabaja en aquello que le apasiona. Es difícil dedicarte a lo que te gusta. Yo me dediqué muchísimos años a vender instrumentos musicales, y esa no era mi pasión en absoluto. La mayoría de la gente está casada porque conoce a un número limitado de personas. Tú encajas con las posibilidades que te ofrece la vida. Como dice la Biblia: "Los caminos del señor son inescrutables".

P.– Dígame un número, una quiniela. ¿Cuántas personas van a votar al candidato de su partido el domingo?

R.– En torno a 25.000. Estaremos más cerca del tercer escaño que del segundo.

Sigue los temas que te interesan