La vida no contada de Pinto: bullying, su método de entrenamiento P13Fit y ahora bailarín

José Manuel Pinto consiguió en su época de jugador de fútbol un palmarés envidiable con 17 títulos nacionales e internacionales logrados con el F.C. Barcelona y el Celta de Vigo, además del trofeo Zamora como portero menos goleado en 2006.

No obstante, el gaditano siempre compaginó su pasión por el deporte con la de la música, ya que en sus años de futbolista también creó en el año 2000 su propia compañía discográfica, Wahin Makinaciones, publicando temas de música urbana bajo el nombre artístico de Pinto 'Wahin'.

Tras retirarse del fútbol, siguió con su faceta musical, trabajando con artistas nacionales e internacionales como Orishas, Ruth Lorenzo, Chenoa, Kiko y Sara, Anna Karina o Niña Pastori, con la que ganó un Grammy Latino en 2016 en la categoría de Mejor Álbum de Flamenco.

José Manuel Pinto como portero.

Además, es el creador del método de entrenamiento P13FIT, que combina salto de comba con coreografías, que le han servido para su actual reto, ser concursante de Bailando con las estrellas. En el programa de Telecinco se enfrenta cada semana a un jurado muy exigente que evalúa cada baile que realiza lo sábados en el prime time de la cadena.

Tras una tarde agotadora de ensayos, Pinto atendió a EL ESPAÑOL para hacer un repaso de su trayectoria profesional en el deporte y la música, que le han acompañado toda su vida: desde los éxitos en el campo de juego y en el estudio de grabación como ahora en las pista de baile. Sin olvidar el bullying que sufrió en el colegio por su peculiar apellido: Pinto Colorado.

Su abuelo le hizo elegir

El fútbol o la música. José Manuel Pinto no podría elegir entre una pasión u otra porque "es como si te preguntan si quieres más a mamá o a papá", admite, pero en esa tesitura le puso su abuelo, gran aficionado del Betis, cuando el gaditano era pequeño y empezaba a despuntar como portero.

"Él me decía que tenía que elegir porque debía saber qué era lo que quería, si estaba dividido entre dos pasiones, no iba a conseguir nada, me tenía que centrar en un objetivo, y el mejor era ser jugador profesional", recuerda Pinto.

El exfutbolista y productor musical le argumentó a su abuelo que solamente era cuestión de organización, y que si hacía su trabajo con disciplina todo era posible, la música y el deporte. "De hecho, siempre se han alimentado una a la otra, y cuando he necesitado energías de una, las he sacado de la otra. Por ejemplo, cuando pasaba momentos difíciles en el fútbol, componer y escribir me ayudaba a evadirme un poquito de esa presión. La música era mi válvula de escape, mi motor. Con lo cual, soy de los que creen que no habría conseguido nada ni en el fútbol ni en la música si no hubiesen estado unidas", señala.

Bailando con las estrellas, gala 1.

Pregunta.- ¿Qué recuerdos tiene del colegio?

Respuesta.- Hoy se habla mucho del bullying, de cómo se meten los niños unos con los otros, y en ese sentido mi apellido, Pinto Colorado, les dio pie a reírse de mí y a hacerme constantes bromas como: entre Pinto y Valdemoro; pinto, pinto, gorgorito; pinto levanta, tira de la manta; pinto colorado, verde y azul… los niños que son muy crueles y hacen un poquito más de hincapié siempre en aquello que te molesta. Yo intentaba que me entrara por un oído y me saliera por el otro, pero hubo un día que me dijeron uno que no entendí: pinto wahinto.

Como yo soy una persona muy positiva, a ese último apodo le cogí cariño y me lo puse de nombre artístico, Wahin, porque mis amigos comenzaron a acortarlo de wahinto a wahin, y mi discográfica la llamé Wahin Makinaciones.

Cambié algo que era una connotación negativa de bullying por mis apellidos. Lo conseguí revertir a algo positivo, un apodo cariñoso, mi nombre como artista, mi empresa y mi sello discográfico que tengo desde hace más de 20 años. Con lo cual, hay que aprender a ver el vaso medio lleno y no medio vacío.

P.- ¿Cómo logró compaginar la música con el deporte?

R.- Vengo del mundo del hip hop y de pequeño tenía mi grupo. Con 14 años empecé con un pequeño piano a producir mis propias canciones. Me metí a estudiar en electrónica porque era lo más parecido que iba a encontrar a la música. En 5º de Formación Profesional mi trabajo de fin de curso fue una mesa de mezclas. Cuando acabé, el Betis se ofreció a pagarme los estudios de música, mientras jugaba en las categorías inferiores. Estudié piano y solfeo; luego me fui al Celta de Vigo y en Galicia me saqué el título de Técnico de Estudio de Grabación; y cuando fiché por el F.C. Barcelona, me hice un Máster como Productor Musical especializado en grabación y estudio.

Vamos, que seguí estudiando de forma paralela a mi carrera en el fútbol, como le decía yo a mi abuelo, organizándome. Por ejemplo, los viajes los utilizaba para estudiar; cuando entrenaba por las mañanas, las tardes las dedicaba a componer y así fue…

Jose Manuel Pinto.

P.- Hay muchos exfutbolistas que al dejar el deporte se dedicaron a la música, pero usted lo compaginó.

R.- Ahí están los discos y las fechas de cuando se publicaron, yo hacía las dos cosas. Es verdad que antes era más conocido por mi faceta futbolística que por la de músico, pero mi sello discográfico lo inauguré en el año 2000. En el Barcelona hicimos historia con todos los títulos que conseguimos, y en la música estoy en ello, tengo canciones en Hollywood (participando en la banda sonora de la película Fast & Furious, por ejemplo) y tengo un Grammy Latino en 2016 por Ámame como soy de Niña Pastori como Mejor Álbum de Flamenco. Todavía estoy en el proceso de hacer historia y me encantaría dejar huella.

El fútbol y la música son sensaciones que congenian muy bien con un deportista, las horas de sacrificio que tienes que dedicarle, los viajes... por eso no me parece nada extraño que algunos futbolistas den el salto porque es algo similar: entretener a la gente y hacer un buen espectáculo.

P.- Usted es uno de los directores musicales de la obra de El Circo del Sol sobre la vida de Leo Messi: ¿cómo surgió esa oportunidad?

R.- El presidente de Sony vio en mí el eslabón que unía dos mundos maravillosos como son el del deporte, en este caso el fútbol, y la música. Dijo que yo hablaba los dos idiomas, el de los jugadores y el de músico productor. De ahí empezó a surgir la idea de la obra de Messi con El Circo del Sol, de la que soy uno de los directores musicales, además de que tengo dos obras específicas producidas junto a Juanma Leal también de El Circo de Sol, que hoy en día se sigue se siguen representando porque, con el confinamiento tuvo un parón, pero ahora se han reactivado y mis producciones están ahí.

P.- ¿Cuál es el último tema que ha publicado?

R.- Se llama Préndete y ya se puede escuchar en las diferentes plataforma musicales y ver el videoclip en Youtube. Estoy muy contento con la canción y las reproducciones que está teniendo. Le está gustando a la gente.

El método P13FIT

El gaditano se retiró del fútbol profesional en 2014 tras jugar de 1994 a 1998 en el Betis, de 1998 a 2008 en el Celta de Vigo y de 1998 a 2014 en el F.C. Barcelona. En sus 226 partidos con los gallegos consiguió una Copa Intertoto en el 2000; mientras que en los 90 encuentros que disputó con los azulgranas levantó dos Champions League (2009 y 2011), dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. A nivel nacional logró cuatro ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.

Pero cuando todo eso se acabó, aparte de seguir con su carrera musical, el deporte siguió llamando a su puerta creando un método de entrenamiento que combina salto de comba con coreografías, "pero no al método tradicional, que aquí es donde está el secreto. Está basado en el método del salto del niño al ritmo de la música, que no es el salto de comba del boxeador", explica Pinto.

"Se llama P13Fit porque el Programa está basado en 13 movimientos básicos y el Fit es el acrónimo en inglés de Fast Intensive Training porque está comprobado que saltar a la cuerda es el entrenamiento cardiovascular más grande y el que quema más calorías por minuto", explica el exfutbolista.

P.- ¿En qué consiste el método de entrenamiento P13Fit?

R.- Es un entrenamiento de alta intensidad y bajo impacto que combina el salto a la cuerda al ritmo de la música, pero basado en el salto básico del niño. Este enfoque único y divertido ofrece una forma innovadora de ejercitarse, que proporciona numerosos beneficios para el cuerpo y la mente. Además, al ser un entrenamiento cardiovascular intenso y efectivo que incluye ejercicios de tonificación, es una herramienta muy popular para mejorar la condición física, aparte de que hace disfrutar a los que los practican de una experiencia de ejercicio completamente diferente.

José Manuel Pinto.

P.- ¿Cómo se le ocurrió la idea?

R.- La música y el deporte me enamoran, y uno de los grandes ejercicios que he usado siempre en mi preparación física ha sido saltar la cuerda porque es un complemento perfecto para todos los deportes. Yo lo usaba en el fútbol para la coordinación, la agilidad, la velocidad, la resistencia…

Recuerdo que de pequeño tenía el complejo de que era bajito, yo no pegué un estirón hasta los 14 años. Por aquel entonces me decían que era un portero valiente, que tenía muchas cualidades, pero que no iba a llegar muy lejos porque no era alto. Entonces a mí se me ocurrió de inventarme diferentes entrenamientos para compensar mi baja altura, y uno de ellos era la comba. Al retirarme del fútbol decidí crear un método masivo, que fuera para todas las edades, y se me ocurrió viendo a mi hijo de 5 años saltando. En la actualidad tengo instructores por todo el mundo, más de 250 en Venezuela, Miami, Costa Rica, Argentina y, evidentemente en España, donde solo en El Puerto de Santa María puedo tener 400 alumnos.

Ahora baila con otras estrellas

Pinto compartió vestuario con grandes estrellas del fútbol como Leo Messi o Gerard Piqué, y en la actualidad comparte programa, Bailando con las estrellas (en Telecinco los sábados, en directo en prime time) con otro exfutbolista como Miguel Torres, con María Isabel, Adrián Lastra, Elena Tablada o el mozo de Arousa Bruno Vila, entre otros.

El espacio de Medaiset está presentado por Jesús Vázquez y la exmodelo argentina Valeria Mazza; y entre los jueces hay un bando de profesionales del baile (Blanca Li, Julia Gómez Cora y Gorka Márquez), y otro de personajes muy conocidos por el público (Antonia Dell’Atte, Boris Izaguirre y Cristóbal Soria).

"Decidí participar en Bailando con las estrellas para pasármelo bien y aprender. Creo que lo estoy consiguiendo según van avanzando las galas", reconoce Pinto que, de momento, no ha sido eliminado del programa.

P.- ¿Cómo surgió su fichaje por Bailando con las estrellas?

R.- Me habían ofrecido participar en varios programas y los había rechazado, pero en este vi que podía poner en práctica mi método de entrenamiento, aunque ya les advertí desde el principio que yo no sabía bailar, yo sé saltar a la cuerda (risas).

José Manuel Pinto.

P.- ¿Cómo se ha visto en las primeras galas en directo?

R.- Me comprometo mucho con lo que hago, lo he hecho con la música o el fútbol y ahora lo estoy haciendo con esto. Soy una persona muy implicada donde no doy el 100% y sino el 1.000%. Es complicado crear una coreografía con secuencias bastante largas, memorizarla, mejorar la técnica, hay pasos nuevos… todo eso llevarlo a cabo en directo.

Eso lo llevo bien, lo del directo, por mi época como futbolista, me lo tomo como un partido donde la gente te ve desde la grada. Pero claro, estoy totalmente fuera de mi zona de confort porque tengo que dar unos pasos que desconozco porque nunca he bailado y no hay ningún balón o una comba por medio. En ese sentido me parece que es un reto espectacular donde me lo estoy pasando como un niño pequeño, cada día es una experiencia enorme que estoy gozando e, incluso, me está rejuveneciendo (risas).

P.- ¿Se ve con opciones de ganar?

R.- Ni me lo planteo, pero como tampoco me planteaba de pequeño jugar en el Barça. Soy una persona de vivir el día a día, de aprovecharlo al 100% y los resultados vendrán solos. Como dice Simeone, partido a partido.

P.- ¿Qué futbolista de los que ha compartido vestuario a lo largo de su carrera vería participando en el programa?

R.- Creo que a cualquiera de los brasileños con los que he jugado, tenían el ritmo en el cuerpo y creo que se les podría dar bastante bien este tipo de programa.

