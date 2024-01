Iñaki Hidalgo trabaja en la empresa soñada: suben 3.000 € a los empleados cada año y contratan 100

Iñaki Hidalgo (izquierda), Director de People and Culture de Cívica. Cedida

En Cívica, sus 200 empleados tienen una revisión anual de salario que se traduce en un aumento medio entre un 8% y un 10% sobre el que ya cobraban. Es decir, unos 3.000 euros anuales de media. Además, no trabajan con un horario fijo: dedican las horas necesarias por proyecto y, si éstos lo permiten, tienen todas las tardes libres (trabajando de 7:00 a 15:00).

Por cada dos años de permanencia en la empresa, estos empleados ganan un día extra de vacaciones, pudiendo acumular un máximo de siete, además de los 23 con los que entran. Las mujeres tienen dos días más de período de lactancia y dos días más de período de maternidad. Y por si fuera poco, no paran de contratar: todos los años incorporan entre 90 y 100 trabajadores.

Lo anterior no es un sueño, sino las condiciones reales de los empleados de Cívica, una joven empresa tecnológica de Granada fundada en 2018. Todo lo anterior le ha valido para ser considerada la segunda mejor compañía con un tamaño de 101 a 250 empleados para trabajar en toda España, según el ránking 2023 de la consultora Great Place To Work. Y no sólo eso: también figura entre las 50 mejores empresas de este tamaño para trabajar en Europa.

Su Director de People and Culture (Recursos Humanos), Iñaki Hidalgo Posse, lleva dos años en la compañía y señala que el éxito de su modelo "hace que apenas entre un 15 y un 16% de los trabajadores abandone la plantilla todos los años". La mayoría de ellos lo hace en búsqueda de ascensos o mejores oportunidades en otras empresas, pero cerca del 75% decide quedarse por unas de las mejores condiciones laborales de España.

Revisión salarial

El particular sistema de revisión salarial de Cívica no es arbitrario ni responde a criterios subjetivos de superiores. Se trata, según explica Hidalgo, de un "sistema de meritocracia basado en una evaluación 360". Ésta consiste en una tabla de puntos en la que cada empleado obtiene una valoración por parte de sus compañeros, sus responsables, los clientes y la dirección de la empresa.

La suma de los puntos coloca a cada empleado en un nivel de la tabla que tiene asignado una subida salarial porcentual. "El sistema es plenamente transparente y todos los compañeros pueden conocer los aumentos de los demás, basados en una evaluación objetiva por parte de todos los elementos mencionados", explica Hidalgo.

Este modelo de revisión se aplicó nada más nacer la empresa, hace seis años, y se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo y las propias aportaciones de los trabajadores. "Es más, son ellos mismos quienes los han creado de acuerdo con la dirección de la empresa y los representantes sindicales", asegura Hidalgo.

La plantilla de Cívica en la Alhambra de Granada. Cedida

La mayor parte de los beneficios anuales de la empresa –hasta un 70%– se reinvierten en subidas salariales. "Hablamos del 70% de un presupuesto anual de 10,5 millones de euros brutos. Es un esfuerzo importante, pero la empresa factura bien y es una prioridad el bienestar de sus empleados", dice el responsable de Recursos Humanos.

Clima laboral

El aumento salarial por este sistema se trata de una de las medidas estrella que ha hecho que los 'cívic@s', como se autodenominan los trabajadores de la empresa granadina, puntúen en las posiciones más altas del ránking de clima laboral elaborado por Great Place To Work. En la encuesta sobre el ambiente de trabajo dentro de la empresa, el 92% de los 200 empleados recomendó Cívica para trabajar.

Estos 200 empleados, además, perciben una media salarial de 32.000 euros brutos anuales y cuentan con otros beneficios como atención psicológica, además de días extra de vacaciones por fidelidad (uno cada dos años); o una extensión de los permisos (2 días) de maternidad y lactancia, en el caso de las mujeres que trabajan en la compañía, como parte de su Plan de Igualdad.

La edad media de los 'cívic@s' es de 32 años, el 75% son hombres y el 25%, mujeres. "Es un ratio por encima del 11-12% de mujeres en el sector tecnológico", señala Hidalgo. La mayoría de los perfiles son de ingenieros de telecomunicaciones o informáticos, seguidos de físicos, matemáticos, estadistas o técnicos de desarrollo web. Sus perfiles más buscados en la actualidad, según apunta Hidalgo, son los de ingenieros y analistas de datos.

Cívica nació de la fusión de dos empresas más pequeñas del sector en 2018 y se dedica principalmente al desarrollo de software enfocado a los datos. "Hacemos todo lo relacionado con paneles de lectura de datos, inteligencia artificial, 'machine learning', programación de datos…", explica Hidalgo. Tiene su sede principal en Granada y una oficina en Málaga, además de planes de abrir en Madrid.

Sus buenas condiciones laborales no están limitadas a la plantilla actual: ahora, buscan aumentarla. Según indica el responsable de Recursos Humanos, Cívica incorpora nuevos trabajadores todos los años, con la intención de contratar entre 90 y 100 empleados en 2024. "Queremos ser 300 este 2024", concluye Hidalgo.

