Los artistas de Euskadi boicoteados por no ser abertzales: "¿Con Itziar Ituño tienen la piel fina?"

A los tres les indignó el mensaje de Twitter, ahora X, lanzado por el Festival de Cine de San Sebastián el pasado miércoles. "El Festival se adhiere al comunicado de EAB (Euskal Aktoreen Batasuna, el sindicato de actores vascos) y mostramos nuestra solidaridad con Itziar Ituño y con cualquier actriz o actor que esté sufriendo boicot por sus ideas". El supuesto boicot es la pérdida de dos contratos publicitarios, uno con el concesionario de BMW en País Vasco y Navarra, y el otro, con Iberia. ¿El motivo? Se desligaron de asociar su marca, y por tanto, su público objetivo, al sesgo ideológico que la actriz de la Casa de Papel mostró participando en la cabecera de la manifestación por la liberación de los presos etarras, celebrada el pasado fin de semana en Bilbao.

Los tres son el dramaturgo Jon Viar, el escritor Alber Vázquez y el director de cine, guionista y fotógrafo Iñaki Arteta. Los tres, vascos. Los tres, del ámbito de la cultura. Los tres han vivido y viven en sus carnes el verdadero boicot de ser ninguneados, ignorados y obviados por el sector cultural vasco... nacionalista y aberzale, tanto el que maneja dinero público como el que no, y que controla las instituciones.

Los tres llevan décadas echando de menos el mismo respaldo que profesión, gremio e instituciones le ha dado a Itziar por sus ideas. ¿Las suyas? No compartir el catecismo nacionalista.

No sólo es que no tengan respaldo. Jon Viar, bilbaíno que reside actualmente en Valladolid porque es profesor de Dramaturgia en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, ilustra con espontaneidad: "Yo (en el País Vasco) estoy más vetado que la hostia". Ante la duda, la aclaración. Viar es abiertamente de izquierdas. Tanto, que es uno de los fundadores de El Jacobino, un partido de izquierda centralista e ilustrada que se estrenará en las elecciones europeas.

Silenciado él y otros muchos, antes y ahora. "Absolutamente vetados. No hay ninguna posibilidad. Yo soy dramaturgo, tengo obras premiadas... y es impensable (que cuenten conmigo). Toda la gestión cultural está en manos del nacionalismo".

Detalla a EL ESPAÑOL que acudió a la televisión pública vasca "a la ETB, pedir financiación para mi película 'Traidores'". Estrenada en 2020, su eje central es su propio padre. Exmilitante de ETA, renegó de la violencia terrorista y por ello fue considerado un traidor, como otros muchos, y condenado al más absoluto de los ostracismos. ¿Financiación? De la ETB "me echaron casi a patadas. Fue un encuentro muy desagradable".

La película documental, "según me han contado amigos que son profesores de instituto, también está vetada en los centros educativos, tanto por los padres como por la comunidad educativa, porque dicen que es parcial. Ya ves. Mi padre, que habla de cuando estuvo preso con Franco, de los GAL... lo normal en democracia. Pero como critica el nacionalismo y a ETA, pues vetados".

Sobre Itziar Ituño, subraya que "no hay ninguna cancelación. Son dos empresas privadas que han decidido prescindir de ella, imagino que por imagen de marca. Se desentiende de lo que tengamos que opinar".

Las ideas

El mensaje de este miércoles en apoyo Itziar Ituño dl Festival de Cine San Sebastián, casualmente es el mismo que lanzó en 2017 también respaldado a la misma actriz, quien recibió ataques por acudir al recibimiento de Arnaldo Otegi en Anoeta en mayo de aquel año.

Explica el escritor Alber Vázquez que se siente "cancelado, apartado y silenciado por un sector cultural que no es plural en el País Vasco". Alude a esa petición de respeto a las ideas, esgrimido ahora por quienes han defendido a la actriz. Es en lo que coincidirán los tres protagonistas de este reportaje: que ese respeto nunca ha sido ni es para todos. La parte que no lo recibe lo ha sufrido en la España en blanco y negro, en la del color y ahora, en la era digital. Tienen en común que, en el País Vasco, se reserva únicamente para unas ideas y no para otras.

"Los recursos públicos"

Nacido en Rentería, Vázquez es periodista, editor y escritor, y autor de numerosas novelas históricas por las que ha cosechado varios premios. Reside en el País Vasco. "Que determinadas personalidades e instituciones pongan el grito en el cielo, cuando no lo han hecho jamás con personas como yo, que no existimos... Lo del Festival de Cine además es especialmente sangrante", ultima, "porque defiende a unos y no a otros que han sufrido y sufren agresiones".

¿Ejemplos? Los da. "La actriz Marta Etura, por decir que no le parecía correcto recibir a Otegi como a un héroe. O Bárbara Goenaga, sometida al ostracismo, y no porque dijera nada, sino porque su pareja es Borja Sémper, del PP. Ambas actrices, vinculadas al festival. Tanto, que presentaron galas. Esa es la cuestión".

El periodista y escritor Alver Vázquez. E.E.

Vázquez explica que "a los premios de literatura que hay en Euskadi... nada. No somos parte de la cultura vasca. Los recursos públicos se destinan siempre para defender a unos y no a otros. Lo determinan algunos en posiciones de poder, y entonces hay dos opciones: o no hablar o no meterte. Si lo haces, no te va bien. En San Sebastián hay un festival literario al que nunca se me invita, y soy el que más barato saldría, porque vivo aquí y no tendrían que pagarme ni viaje ni alojamiento".

Recuerda también que se ha esgrimido, en defensa de la actriz, que ha visto perjudicada su actividad profesional por la pérdida de los dos patrocinios por manifestar libremente sus ideas. "Claro, y mi actividad profesional también se ha visto perjudicada por expresar las mías en el País Vasco", espeta. "Pero es que todas las personas adultas sabemos que los actos tienen consecuencias, empezando por mí".

El escritor incide en que "llevo 30 años de carrera. Así que yo levanto mi voz para decir que existe una fracción de la cultura que no existe, pero nadie se queja, así que lo hago yo. Y soy consciente de que hablando contigo sé que no se me va a llamar. Es así desde hace décadas: se prefiere acudir a agentes culturales de segunda fila, pero nacionalista, que a otros como yo. Y no es por mi trayectoria, sino por mis ideas. Y no es que mis ideas sean algo descacharrante: es simplemente que no soy nacionalista".

"La cancelación es nacionalista"

Lo ocurrido les ha hecho recordar el boicot, el de verdad, padecido décadas atrás por el escultor y pintor ya fallecido Agustín Ibarrola, quien llegó a sufrir ataques vandálicos contra sus obras por su activismo contra ETA; o por el cantautor Imanol, hasta el punto de que tuvo que exiliarse del País Vasco en el año 2000 y se fue a vivir a la Comunidad Valenciana, donde falleció. Como Ibarrola, estuvo encarcelado durante el Franquismo. En el caso de Imanol, pasó de simpatizar con ETA a posicionarse en contra tras el asesinato de Dolores González 'Yoyes'. Le dejaron de contratar, amanecía con pintadas en su casa y recibió amenazas de muerte por parte de la banda terrorista.

Iñaki Arteta, cineasta cuyos documentales contaron antes que nadie la barbarie de ETA y los años duros del terrorismo en el País Vasco, reflexiona a este periódico que "el concepto de cancelación lo han inventado los nacionalistas. Primero en el País Vasco, y después en Cataluña. Consiste en asesinar civilmente a los disidentes". Y esto "ocurre aquí desde que tengo uso de razón".

Por tanto, "que el nacionalismo y el ultranacionalismo más radical se asombren hoy porque alguien es señalado por acercarse al movimiento terrorista, y que se le critique, y que se alarmen, es un auténtico despropósito". Es más, "con lo que se ha sufrido aquí por las ideas y la falta de sensibilidad de muchos organismos vascos, incluida la izquierda española, donde levantar el dedo tenía otro precio... porque no era solo que te lincharan mediáticamente. Es que lo de ahora es comparar una gripe con un cáncer, si se me permite la expresión".

Iñaki Arteta, durante una entrevista concedida a EL ESPAÑOL en 2020. E.E.

Arteta subraya que "a mí no me gusta que se persiga a nadie por sus ideas. Pero si te arrimas a cosas como la delincuencia, la pederastia o el terrorismo... cada uno es responsable de lo que hace. Y yo no me he quejado mucho cuando he perdido trabajos en mi ámbito, el de la cultura. Y como yo, muchos: han sufrido acoso laboral e incluso los han despedido. A ver si ahora por estar callados vamos a tener menos mérito".

El director, guionista y fotógrafo continúa con una pregunta. "La queja de esta gente es que va a una manifestación a protestar, se pone en primera fila para la foto, sale en Gara, que es su periódico. ¿Y luego le parece mal que digamos que nos parece mal?".

Arteta describe que "si algo caracteriza al mundo aberzale es la falta de piedad. No tienen ninguna con los disidentes. Ya sean periodistas, artistas, actores... ¿Y ahora tienen la piel fina? ¿Qué tiene, que caerme bien (Itziar Ituño) además? Una actriz que (en la Casa de Papel) iba vestida de Policía Nacional. Una curiosidad donde las haya".

Sobre el veto histórico al disidente, Arteta advierte que "aquí lo sabe todo el mundo que es así. Para trabajar en la ETB si no eres nacionalista, no trabajas. Ni como cámara, ni como realizador... de nada. Son sectarios. Al nacionalismo le caracteriza el sectarismo y la falta de piedad".

"Piel finísima. Se me caen los contratos. Pues elige. Ojo, que a mí me parece desproporcionadísimo lo de la cancelación, que no es más que obstruir ideas que se alejan de lo políticamente correcto. Pero si te acercas al mundo etarra, pues tú verás. Porque lo que transmite es que apoya todo lo que ha hecho esta gente... así que no me merece respeto ni ella ni ninguno de los 20.000 de la manifestación".

