Esther Peña, una socióloga de portavoz del PSOE: fue ponente en la ley rider y en la reforma laboral

La única pista que había lanzado el PSOE es que la elegida sería “una sorpresa” y que no estaba entre los miembros de la actual ejecutiva. En plena reestructuración de su sala de máquinas, los socialistas necesitaban relevar en la portavocía del partido a Pilar Alegría, a quien Pedro Sánchez nombró como portavoz del Ejecutivo en la última remodelación del Gobierno, el pasado noviembre. Alegría no podía compaginar ambas portavocías, por lo que la nueva ocupante del atril de Ferraz será la diputada Esther Peña. Efectivamente, “una sorpresa”. No estaba en las quinielas.

También se cumple la premisa de que no formaba parte de la ejecutiva del partido en estos momentos. Peña ocupa desde 2015 un escaño por Burgos en el Congreso, donde había saltado desde la política regional. Hasta ese año, había sido diputada provincial en esa misma región y concejala de Modúbar de la Emparadeda, un pequeño pueblo burgalés de menos de 700 habitantes. La nueva portavoz socialista tiene 43 años, vivió tres años durante su infancia en República Dominicana -donde se trasladó por el trabajo de su padre- y a su regreso a España se licenció en Sociología por la Universidad de Salamanca. Es también experta en Servicios Sociales, Integración Laboral y Agente de Desarrollo local en distintas universidades. [Sánchez elige a la diputada Esther Peña como nueva portavoz del PSOE en sustitución de Pilar Alegría] Su carrera, por tanto, ha estado muy vinculada a la legislación laboral y a los aspectos sociales en materia de empleo. Así, en 2016 fue nombrada portavoz de Trabajo y Economía Social del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Desde ese puesto participó como ponente del PSOE en cuestiones de calado, como la reforma laboral, la ley del teletrabajo o la llamada 'ley rider'. Se caracterizó por intervenciones sin demasiadas estridencias, en las que no dejó ningún enganchón significativo. Tampoco se le recuerdan alocuciones memorables desde la tribuna. Su trabajo se ha caracterizado siempre por ser discreto y aseado. La prensa burgalesa destaca de ella que es "comprometida, exigente y muy trabajadora". Se trata de una mujer del partido, que ha ido escalando poco a poco desde la política regional y que apuntala la federación de Castilla y León, la tercera comunidad que más diputados le aporta al PSOE tras Andalucía y Cataluña. Se afilió al partido en 2002 y fue secretaria de Organización de las Juventudes Socialistas de Burgos entre 2005 y 2008. En ese lapso de tiempo también fue miembro de la ejecutiva de Castilla y León y más tarde compaginó cargos a nivel regional y provincial. Esther Peña, en el centro, junto a Yolanda Díaz y Patxi López en el Congreso Europa Press Portavoz del comité electoral Ahí se mantuvo, apegada a la tierra, hasta dar el salto definitivo a Madrid. Primero en el Congreso y a partir de ahora en los despachos del partido en la calle Ferraz. Ya antes fue ganando ascendencia entre los socialistas, pues fue portavoz del comité electoral del PSOE en 2018 y 2019, cuando se celebraron comicios autonómicos, municipales, europeas y tuvieron que repetirse las generales en abril y septiembre de ese último año. Desde entonces y hasta ahora, Esther Peña se ha mantenido en un discreto segundo plano. Algo que no impidió que hace sólo unas semanas denunciara que ella y su familia sufrieron insultos y acoso por parte de exaltados en las calles de Burgos. La diputada aseguró incluso que tuvo que pedir protección. Esther Peña durante un acto del PSOE Europa Press Su perfil encaja con el de Pilar Alegría cuando fue elegida portavoz del partido en 2022. Alegría ya era entonces ministra de Educación, pero también era un rostro joven, forjado en la política regional -en este caso en Aragón- y no excesivamente conocido a nivel nacional. Con Esther Peña, el PSOE mantendrá también a una mujer como portavoz. [Sánchez incorpora a Óscar Puente, Elma Saiz, Jordi Hereu y Ana Redondo a la Ejecutiva del PSOE] Su nombramiento se debería hacer efectivo después de que se proponga su nombre en el comité federal del domingo, que se celebrará en A Coruña. Allí será impulsado el candidato socialista para las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero, José Ramón Gómez Besteiero, pero también servirá para reconfigurar la cúpula del partido a nivel nacional. Se hará oficial el ingreso en la dirección del PSOE de los ministros Óscar Puente (Transportes y Movilidad Sostenible), Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), Jordi Hereu (Industria y Turismo) y Ana Redondo (Igualdad). De esta forma, Moncloa mira a Ferraz y viceversa para que partido y Gobierno caminen a una en una legislatura especialmente delicada por las exiguas mayorías parlamentarias, una oposición dura y las múltiples exigencias de los socios del Ejecutivo.