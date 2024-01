Un niño de dos años muere de hambre: llevaba una semana sin comer y junto al cadáver de su padre

Un niño de dos años ha sido hallado muerto por deshidratación y hambre junto al cuerpo de su padre, también fallecido debido a un ataque cardíaco, en su casa de la localidad de Skegness, en el condado de Lincolnshire en Inglaterra, Reino Unido.

Según han publicado varios medios británicos, el cuerpo sin vida del pequeño Bronson Battersby fue encontrado acurrucado junto a su padre Kenneth, de 60 años. El menor fue visto con vida por última vez cuando saludó a un vecino que visitó al muchacho y a su padre en el Boxing Day. Según los resultados de la autopsia, Kenneth murió no antes del 29 de diciembre. La tragedia la ha dado a conocer una trabajadora social, que llevaba desde el pasado 2 de enero visitando la casa alquilada del fallecido para realizar una visita rutinaria. Al no recibir respuesta, la mujer se puso en contacto con la Policía.

El consejo del condado de Lincolnshire ha expresado que la trabajadora social hizo una visita sin previo aviso a la propiedad el 4 de enero. No hubo respuesta y contactó, de nuevo, con la policía. Los cuerpos de ambos no fueron encontrados hasta el pasado 9 de enero, cuando la propia trabajadora utilizó una llave del propietario para entrar en la casa al no recibir ayuda de los agentes.

[Un niño de cuatro años muere de hambre en Londres abrazado al cádaver de su madre en Londres]

La madre del niño, Sarah Piesse, de 43 años, vio a su hijo por última vez antes de Navidad, después de haber tenido una pelea con su ex. La mujer expresó a The Sun que "si los servicios sociales hubieran hecho su trabajo, Bronson todavía estaría vivo. Pero no hicieron nada".

El pequeño se quedó en la oscuridad de la casa sin comida ni agua. Piesse ha señalado que "tenemos que poder confiar en los trabajadores sociales para mantener seguros a nuestros niños". Según recoge The Sun, la trabajadora social no ha sido suspendida, aunque se entiende que se ha ausentado voluntariamente.

Heather Sandy, directora ejecutiva de servicios para niños, ha expresado que "estamos llevando a cabo una revisión del caso junto con agencias asociadas para comprender mejor las circunstancias. Estamos esperando los resultados del forense".

Sigue los temas que te interesan