En la 'rave' de Murcia ya reparten folletos para otra fiesta masiva el último finde de enero en la región

La macrofiesta ilegal en el circuito de Fuente Álamo está siendo el prólogo de otra nueva rave que tendrá como escenario la Región de Murcia. EL ESPAÑOL ha confirmado en exclusiva que entre los miles de fiesteros congregados en el trazado, se están distribuyendo flyers donde se anuncia un nuevo evento clandestino para el último fin de semana de enero.

El flyer en cuestión es una simple fotocopia en blanco y negro, ilustrada con un dibujo que incluye una fecha y el nombre de un colectivo murciano, vinculado al movimiento europeo de las free parties. De hecho, este colectivo cuenta con DJs y técnicos de sonido con experiencia en la organización de fiestas ilegales tanto en la Región de Murcia como en la vecina comunidad de Castilla-La Mancha.

"La próxima rave se celebrará los días 26, 27 y 28 de enero", según detalla una pareja de jóvenes a este diario, mientras aguardan sentados en la puerta del circuito de Fuente Álamo, a las cuatro de la tarde de este jueves, tratando de lograr una plaza en el goteo continuo de vehículos que ya abandonan el trazado que han ocupado ilegalmente. La Big Fucking Party se aproxima a su final, como lo demuestra que se pinchan temas como Los Micrófonos de Tata Golosa, más propios del cierre de una disco comercial que de la música electrónica y la estética ciberpunk de una rave.

Otro dato que evidencia que se desinfla el cónclave de raveros lo filtra un guardia civil, apostado en uno de los controles que evitan la llegada de nuevos fiesteros a la instalación: "Ha habido una bajada drástica del número de asistentes y en el último vuelo del helicóptero se ha calculado la presencia de 800 vehículos frente a los 1.500 del miércoles". Además, de los siete escenarios instalados por los colectivos organizadores ya solo queda uno en pie. Allí han apilado los pocos grupos electrógenos que todavía suministran energía a los altavoces y a la plataforma del DJ.

A lo largo de este fin de semana, la Big Fucking Party bajará el telón en el famoso circuito de Fuente Álamo, pero los raveros solo dirán hasta luego a la comunidad murciana porque ya hay programada otra fiesta masiva. "El colectivo que la organiza es bueno porque ya ha hecho otras raves: una de ellas en la provincia de Albacete", según destacan estos dos jóvenes afincados en Granada. "También vendremos a esa fiesta".

VÍDEO | La rave instalada en Fuente Álamo continúa con la vista puesta en el fin de semana

El periodista de EL ESPAÑOL ha tenido en sus manos uno de los flyers que anuncian la siguiente rave, durante una situación surrealista, propia de cualquier fiesta que se encamina a su fin y donde algún asistente ya va pasado de vueltas. Eso es lo que ocurre en Fuente Álamo mientras que estamos entrevistando a Manuel, un fiestero llegado de Málaga, y de repente se nos aproxima un chico con las pupilas dilatadas, se nos presenta, "soy Abelico", y nos endosa un pasquín a cada uno.

- Periodista: ¿Qué anuncia este flyer para finales de enero?

- Abelico: Es para la siguiente rave.

- Periodista: Trabajo en EL ESPAÑOL y me gustaría hablar con sus organizadores. ¿Están en el circuito de Fuente Álamo?

- Abelico: Lo siento, me tienes que devolver el flyer. Perdona, pero voy con el morado y no te lo tenía que haber dado. Tío, me he equivocado.

Tanto es así que Abelico le arranca el flyer de las manos al periodista de forma brusca y poniendo cara de pocos amigos, aunque eso no evita que comencemos a preguntar a otros asistentes a la Big Fucking Party por la ubicación de la siguiente convocatoria.

La citada pareja de Granada que hace autoestop en la puerta del circuito, tratando de pescar plaza en los vehículos que se marchan de Fuente Álamo, nos confirma los detalles de la organización de la próxima fiesta masiva: "El flyer lo van repartiendo en mano, para evitar la difusión de la rave en las redes sociales porque no son seguras. Por ahora, solo se conoce la fecha, el nombre del colectivo que la organiza y que se celebrará en una zona de Murcia que se confirmará unas horas antes".

Esta nueva convocatoria será celebrada por el diputado regional de Podemos Víctor Egío, ya que este jueves se desplazó a Fuente Álamo para recorrer la macrofiesta clandestina y dar "la bienvenida" a la "tribu" de la Big Fucking Party. "Nos parece que el dispositivo policial que ha montado la Delegación del Gobierno no tiene ningún sentido", según ha criticado Egío, tras pasar unas horas con algunos de los organizadores de la rave a los que intenta identificar la Guardia Civil. "Lo único que nos hemos encontrado es gente con ganas de divertirse, sin molestar y sin hacer daño a nadie".

Ni tan mal la 'rave' de Fuente Álamo . Una fiesta pacífica. Gente con ganas de divertirse, que no molesta ni hace daño a nadie. En una chapuza de circuito abandonado, construido en los años de los pelotazos inmobiliarios y que por fin tiene uso 👇🏻#BigFuckingParty2024 pic.twitter.com/pqN2FcrVkE — Víctor Egío (@EgioVictor) January 4, 2024

El parlamentario morado Víctor Egío no miente porque no se han producido altercados, la música no molesta a los vecinos porque el núcleo de población más próximo al circuito está a 5 kilómetros, los propios raveros están recogiendo la basura que generan y se suministran energía con grupos electrógenos. Pero el diputado de Podemos obvia en sus palabras otras realidades, como la economía sumergida que se mueve en estas macrofiestas clandestinas, con furgonetas cargadas de cerveza de 'marca la pava' que venden cada bote a 2,50 euros y cada litro a 10 eurazos.

Todo ello, por no hablar del tráfico de drogas que llevan aparejadas estas free parties y que este jueves era más evidente ante la notable bajada de asistentes. Valga como botón de muestra una caravana, cuyo interior alberga un laboratorio para cocinar ketamina líquida y venderla para su consumo. "Es como el Quimicefa", bromea una joven. El trapicheo es tan evidente como el policonsumo de sustancias: una británica se saca su móvil, espolvorea coca sobre la pantalla y se mete una raya a plena luz del día, a unos metros del único escenario que hay en pie. Y a seguir bailando.

La Guardia Civil ya ha sancionado a 90 miembros de la "tribu" de la que habla el diputado de Podemos, por tenencia de drogas, y ha multado a otros 47 por conducir drogados. También ha detenido a un brasileño por traficar con LSD. Los agentes están usando drones para recabar información sobre los diferentes comercios de comida, ropa y merchandising que están haciendo caja dentro del circuito, con el objetivo de ofrecer sus datos a la Comunidad Autónoma para que les sancione conforme a la ley de espectáculos públicos y a la normativa sanitaria.

En el circuito de Fuente Álamo hay desplegados varios miembros del Servicio de Información: una unidad de élite de la Guardia Civil que lucha contra el terrorismo y el yihadismo. Esos agentes de incógnito están infiltrados desde que el 31 de diciembre fue tomada esta instalación municipal, por una marabunta de 8.000 personas llegadas de toda España, Francia, Italia, Alemania, Holanda... De hecho, una fuente del Instituto Armado confirma a EL ESPAÑOL que "ya se tenía conocimiento" de la distribución de flyers para otra rave en la Región de Murcia el último finde de enero.

Los dos posibles emplazamientos que se barajan son Jumilla o Murcia, cuyo término municipal es amplio, trufado de pedanías, parajes de huerta, así como naves y grandes infraestructuras abandonadas que siempre están en la diana de los colectivos free party: vinculados al punk, al anarquismo y al movimiento okupa. La Guardia Civil trabaja para evitar la siguiente fiesta clandestina, consciente de que este movimiento underground siempre maneja varios emplazamientos, para evitar ser interceptados antes de desplegar su logística de escenarios, altavoces...

VÍDEO | Así es la fiesta multitudinaria de música electrónica que se celebra desde el pasado sábado en Fuente Álamo (Murcia)

La difusión de estas fiestas clandestinas suele seguir un patrón similar para no ser detectadas por las Fuerzas de Seguridad: los miembros de los colectivos free parties anuncian el evento a base de llamadas telefónicas y después reparten flyers, bien de papel, a la vieja usanza, como está ocurriendo ahora en el circuito de Fuente Álamo, o en formato PDF, a través de envíos selectivos por WhatsApp, nada de grupos ni chats masivos.

Prueba de ello es que estos folletos a veces incluyen la advertencia 'no social media', para no que sean publicados en redes como Instagram porque pondrían en alerta a las Fuerzas de Seguridad. En el flyer figura la información básica: fecha de la rave y comunidad autónoma, provincia o comarca, pero sin ofrecer la ubicación exacta porque solo se trata de movilizar a los raveros. El lugar exacto de la macrofiesta solo se viraliza cuando toda la logística está montada y no hay operativo policial que la evite.

Así ha ocurrido en Fuente Álamo y ahora tratan de volver a repetirlo celebrando la segunda fiesta masiva en suelo murciano, en el mismo mes. La Guardia Civil lo investiga para atajar esta convocatoria, para el último fin de semana de enero, aunque ahora su prioridad es seguir asfixiando la Big Fucking Party: cosa que están a punto de lograr con los controles que han aislado el circuito de Fuente Álamo.

Los agentes impiden el paso de los vehículos con fiesteros que quieren incorporarse a la rave y aquellos que salen del circuito a buscar comida, bebida o grupos electrógenos, tampoco pueden regresar a la instalación. De forma que este jueves comenzó el éxodo de cientos de raveros que anticipa el inminente final de la macrofiesta. Así lo ha anunciado la Delegación del Gobierno en un comunicado: "La organización del evento retira seis de los siete escenarios emplazados en la macrofiesta ilegal de Fuente Álamo. Varios camiones cargados con el equipo de sonido y los escenarios han abandonado el recinto".

Uno de los controles que la Guardia Civil ha instalado alrededor del circuito de Fuente Álamo para desgastar a los asistentes a la macrofiesta ilegal. Badía

Esta huida no frena la investigación que tiene abierta la Guardia Civil, con agentes del Servicio de Información sobre el terreno, para averiguar los nombres de los colectivos organizadores de la Big Fucking Party que podrían enfrentarse a multas de 30.001 a 500.000 euros, por infringir la normativa de espectáculos públicos o actividades recreativas. En concreto, por una infracción muy grave de una actividad recreativa extraordinaria sin título habilitante.

"Esta rave ha sido la fiesta europea para despedir el año 2023 y detrás de la organización hay colectivos internacionales", tal y como subraya una fuente del Instituto Armado. En la diana de los investigadores hay miembros del movimiento free party de siete países: España, Francia, Italia, Holanda... "Todavía no se ha detenido a nadie, pero hay abiertas varias líneas de trabajo. Están escogiendo el Levante desde hace tres años: primero fue Almería, luego Granada y ahora Murcia. Buscan tener un buen clima".

Sigue los temas que te interesan