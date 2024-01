La 'rave' de Murcia no se apaga: "Mientras quieran fiesta la tendrán"

Alrededor de 8.000 personas han decidido recibir el 2024 en una macrofiesta ilegal conocida como Big Fucking Party. El lugar elegido es un circuito de velocidad del pequeño municipio murciano de Fuente Álamo. El evento comenzó el pasado viernes a golpe de candado y se ha expandido con meticulosa planificación a lo largo de nueve escenarios donde se ofrece música tecno.



En el capítulo de hoy, el reportero de EL ESPAÑOL Jorge García Badía nos cuenta desde dentro quién y cómo se ha organizado la fiesta. "Se trata de 40 personas que representan a siete países". Badía asegura que al principio fue convocada “tirando de llamadas telefónicas”, ya que en redes sociales como Telegram “no se sentían del todo seguros”. Cuando ya tenían todo claro, entonces se empezó a difundir a través del boca a boca y posteriormente en algunas redes. El reportero también nos ofrece testimonios de asistentes a la fiesta. "En casa me han dicho que tenga cuidado y que no me drogue".



El evento ilegal no es nuevo, sus orígenes se remontan a años anteriores. “Empezó en Almería, el pasado año tuvo su réplica en Granada y ahora ha llegado hasta Murcia”. Además, podría haber "otra más a finales del mes de enero". Los organizadores no ponen fecha de finalización a la rave de Fuente Álamo. Pese a que algunas informaciones apuntaban que terminaría el próximo 6 de enero, ahora parece que no está del todo claro. “Mientras la gente quiera fiesta la tendrá”, sentencian desde la organización. Desde la Delegación Gobierno han emitido un comunicado en el que aseguran que Guardia Civil y Policía trabajan juntos para resolver el problema. Están llevando a cabo una "medida de no retorno" impidiendo el acceso a aquellos que ya han salido y quieran volver a entrar.

Sigue los temas que te interesan