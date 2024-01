El nombre de niña que más ponen los padres desde hace 30 años: hay 225.000 registros nuevos

No hay lugar a dudas de que tener un hijo es uno de los momentos más increíbles y mágicos de una pareja. Sin embargo, siempre supone una pequeña disputa, elegir el nombre del nuevo retoño. Se trata de una de las decisiones más importantes que hay que tomar durante el embarazo y una de las que, en ocasiones, se vuelve muy complicada. Normalmente, la mayoría buscan que sea único, bonito y, sobre todo, especial. No obstante, todo es cuestión de gustos, preferencias y cómo no, de la época en el que estemos viviendo. En este sentido, según el INE, Marta es uno de los nombres más comunes en niñas recién nacidas en los últimos años en España. De hecho, hay 227.834 féminas que se llaman así.

Como bien sabemos, los nombres propios van variando según los tiempos y según las costumbres de las familias. Es decir, hay algunos que son muy comunes durante años y luego dejan de serlo. De ahí que haya algunos más asociados a personas de una avanzada edad y otros que triunfan en las nuevas generaciones.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los nombres más repetidos en España siguen siendo dos absolutos clásicos como Antonio y María Carmen, ambos superando el medio millón de personas. Sin embargo, no son los que más triunfan entre las jóvenes de hoy en día. Según el organismo estatal, Marta es uno de los más utilizados en la actualidad.

Captura de pantalla del INE.

Aunque está muy de moda en España, la realidad es que este nombre cuenta con una larga tradición histórica. Es de origen arameo y significa 'la señora, la dama'. No fue frecuente en España hasta los años 60-70, en los que experimentó un espectacular auge. Hoy en día, es uno de los más utilizados. De hecho, hay más de 225.000 personas están registradas, con una edad media de 32,6 años.

Además, aunque están repartidas por todo el país, donde más mujeres se concentran con este nombre es en el norte, en concreto en Cataluña, Cantabria y Aragón. También se pueden encontrar en otras zonas como en Madrid y Sevilla.

Además de este, todo apunta a que este 2024 escucharemos cada vez con más fuerza algunos nombres que están en proceso de consolidarse. Las Martinas, Vanessas, Jessicas y Danielas forman parte del grupo de nombres pasajeros, que parece que vienen con fuerza. Asimismo, entre los varones, Martín, Hugo y Lucas también han creado una moda muy consolidada en España.

