Turrón, uvas y 'ensalada de virus', polizones en las reuniones navideñas

Un polizón se ha colado a última hora en muchas reuniones familiares de estas fiestas. En 2023, el año de la relajación definitiva pospandemia, ha habido un repunte de infecciones respiratorias. Los pañuelos, los estornudos y la tos han regresado con ganas al transporte público, a los trabajos, a las casas y a los anuncios de la televisión.



La gripe es la reina de la 'ensalada' de virus que circulan estos días y se ha hecho un hueco en la mesa de Nochebuena. Según datos del Instituto de Salud Carlos III ha crecido un 37,17% en la semana anterior a la Navidad. De las pruebas de gripe que se han realizado en Atención Primaria, el resultado positivo ha pasado del 13% al 20%.



En el capítulo de hoy entrevistamos a Luis Buzón, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, quien considera que entre los factores determinantes de este aumento de casos figuran el frío que "facilita las enfermedades respiratorias" y también las reuniones en "espacios cerrados".



El doctor asegura que este año las variantes de covid son difíciles de distinguir de la gripe y recuerda que "hasta que no tengamos una vacuna universal de la gripe, todos los inviernos tendremos epidemias, ya que "el virus muta de un año para otro". Ante el dilema de ir o no a una reunión navideña se muestra rotundo. "Si estás con síntomas, no vayas a una reunión con más gente, es de sentido común".



Dado el aumento de casos de gripe y covid, el Ministerio de Sanidad ha publicado unas recomendaciones en su web, entre ellas el uso de la mascarilla y el teletrabajo. Sobre el segundo aspecto, el doctor asegura que hay algo tan dañino como al absentismo, se trata del "presentismo, presentarse en el trabajo, caiga quien caiga cuando no sabes el impacto sobre la salud de tus compañeros, cada uno con un historial médico diferente", sentencia.

