El restaurante "más desastroso", según TripAdvisor: moscas y hamburguesas a 12 euros

En la actualidad, hay tres maneras de encontrar un buen restaurante: por recomendación, por fortuna o por las miles de opiniones que podemos encontrar en portales como TripAdvisor. Si optas por esta última opción, no es de extrañar que te pegues horas y horas leyendo críticas hasta elegir un lugar donde comer. Si te guías por las opiniones seguro que aciertas porque los usuarios, si algo son en estas plataformas, son sinceros. A nadie le gusta pagar por una mala experiencia. Por eso, a medida que los establecimientos tienen menos calidad, más duras son las críticas. En este sentido, hay un restaurante que se lleva la palma de comentarios negativos.

En concreto estamos hablando de la Cadiera, un restaurante ubicado en Ariza, Zaragoza, y que tiene un promedio de 1 estrella sobre 5 en el portal de TripAdvisor. Casi el total de los clientes que han escrito sobre este local en Internet dicen lo mismo y coinciden en que es excesivamente caro, que son "maleducados" y que, en general, carece de limpieza. De hecho, de las 144 opiniones que tiene, 127 son pésimas.

En más de una ocasión se ha podido apreciar cómo los clientes se han quejado de la presencia de moscas en el interior del restaurante. "Mal, muy mal, caro y poca calidad. Las moscas forman parte de la plantilla, campan a sus anchas. Nos quejamos de la carne y nos dijeron que nos había tocado una mala, pero que estaban muy contentos con el proveedor de toda la vida", apuntaba José Manuel.

Captura de pantalla de TripAdvisor.

Además, tal y como podemos comprobar en las fotos que han colgado algunos usuarios del portal, los precios van desde los 2 euros el café con leche, 4 euros el pincho e incluso los 12 euros una hamburguesa de vacuno gallega.

"Paramos a desayunar y los bocatas fríos parecían hechos desde el día anterior. Pedí un sándwich mixto y me dijeron que no tenían, solo se les quedaban los fríos que estaban exhibidos con moscas alrededor a lo que dice uno de los camareros, es que las moscas dan suerte. El café lo pedí caliente y nos lo dieron frío, pero la solución fue calentarlo en el microondas. Los baños sucios no, lo siguiente. Y la atención desastrosa", concretaba otra clienta.

