El emotivo mensaje de la mujer de El Hematocrítico tras su muerte: "El mundo hoy es un lugar triste"

El famoso escritor y profesor coruñés El Hematocrítico falleció este lunes a los 47 años de edad como consecuencia de un infarto de miocardio. El docente de Educación Infantil, que había trabajado durante años en un colegio de A Coruña, se convirtió en todo un referente de las redes sociales por su actividad en Twitter, plataforma en la que cobró un importante protagonismo por su seguimiento a programas televisivos como Quién quiere casarse con mi hijo.

Su pareja, Ledicia Costas, fue la encargada de confirmar la noticia a través de las redes sociales. "Desde un dolor inmenso tengo que contaros que esta tarde se ha ido Hematocrítico, mi compañero de vida y la persona más maravillosa que se ha cruzado en mi camino. Estés donde estés ahora mismo, gracias", publicaba la abogada a través de su cuenta de 'X' (antes Twitter).

Tal y como han informado varios medios de comunicación, la causa de muerte del famoso tuitero fue un infarto de miocardio que pilló completamente por sorpresa a todos sus familiares y allegados. Al parecer, el escritor se encontraba con su mujer Ledicia en su casa de Navias, en Vigo, en el momento en el que sufrió el infarto. Los servicios médicos llegaron rápidamente tras el aviso. Sin embargo, a pesar de los intentos por reanimarlo, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Completamente desolada por la pérdida, la mujer de El Hematocrítico ha compartido este martes unas emotivas palabras dirigidas al que fue su compañero de vida durante años. "Hoy el mundo es un lugar muy triste. No hay consuelo para el dolor de la pérdida de una persona tan inmensa. Gracias a todos por las amables palabras. La ola de cariño es brutal. Aquí les dejo su look, el más honesto y lleno de amor", ha escrito en 'X' acompañando el mensaje de una fotografía juntos.

Miguel López, más conocido como El Hematocrítico, se convirtió gracias a sus comentarios en redes sociales en uno de los primeros influencers de Twitter. Sin embargo, su dedicación a las redes sociales era algo complementario a la labor que ejercía desde hace años como docente de niños de entre 3 y 10 años.

La comunicación era su gran pasión. Y fue precisamente por ello por lo que El Hematocrítico no solo mostró sus dotes a través de las redes sociales, sino que también colaboró en varios programas de radio y televisión. Entre otras de sus facetas, destacó su participación en espacios como Pekín Express o Casados a primera vista, donde se encargaba de comentar todo lo que ocurría.

Pero la escritura también fue otra de sus grandes facetas. Con el paso de los años, Miguel López acabó convirtiéndose en todo un referente en la literatura infantil y juvenil, llegando a escribir decenas de libros. Tal y como él mismo explicó hace unos años en una entrevista a Quincemil, su éxito se debía, entre otras muchas cosas, a la capacidad que tenía para "transmitir buen rollo". "Los que estamos en Twitter somos como los viejos que están en el bar toda la vida jugando al dominó", bromeó por aquel entonces.

Con el paso de los años, El Hematocrítico se convirtió en todo un referente en redes sociales llegando a superar los 161.000 seguidores. Entre todas las personas que seguían su contenido cada día se encontraban figuras del mundo del periodismo como Emilio Doménech, del mundo de la política, como Ángela Rodríguez Pam o incluso de la escritura, como Nando López o Salva Gutiérrez.

Reacciones a su muerte

En las horas posteriores a la confirmación de su fallecimiento, la redes sociales se han llenado de comentarios de apoyo a los familiares de El Hematocrítico, sobre todo a su mujer Ledicia. "Lo siento muchísimo. De esas personas que siempre he considerado inseparables de la palabra Twitter por lo relevante que ha sido siempre su figura en la plataforma", ha publicado Emilio Doménech.

Pero no ha sido el único. "El lado brillante, y hoy está triste" o "me muero de pena, se van las personas decentes", han sido algunos de los mensajes que han compartido los usuarios de 'X'. El periodista y escritor Nacho Carretero también ha reaccionado al trágico suceso asegurando no poder creer lo ocurrido.

El exalcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro o el vicepresidente primero de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, han sido otras de las figuras de la política gallega que se han sumado a dar el pésame a la familia del fallecido.

El último mensaje que publicó en 'X' El Hemátocrítico fue el mismo día de su fallecimiento. En esta ocasión, el escrito hizo uso de su perfil en la red social para promocionar el torneo escolar en formato digital que había creado junto a @platanosiempre, donde los estudiantes de Primaría podían aprender sobre alimentación a través de un juego en formato escape room.

