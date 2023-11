El vídeo de los rituales del 'Lama de Murcia': "La gente enfermaba; tomaban peyote, hongos..."

Las llamas del fuego crecen con la misma intensidad que el sonido de los mantras que los fieles corean, mientras algunos entran en una especie de trance, al son de las palmas de quien para ellos es una deidad: el 'lama de Murcia' que se autodenomina Trascendencia Total y cuyas ceremonias están en la diana de una investigación de la Comisaría General de Información por el supuesto uso de mercurio. EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a una grabación del Ritual del Fuego: oficiado por José Manuel Cánovas.

Tal ritual tuvo lugar en el complejo de 100.000 metros cuadrados de la Fundación Mahasandhi que Trascendencia Total lideraba espiritualmente, hasta que el Grupo de Sectas le ha detenido por cinco delitos que le han conducido a prisión. "La gente estaba muy excitada en el Ritual del Fuego, yo no sé si tomaron algo, pero a mí no me dieron", tal y como ironiza la persona que filmó esa ceremonia, donde el ‘lama de Murcia’ agitaba a los presentes, cada vez más entregados a sus mantras.

"Una persona creo que hacía de guardián del fuego, tiraba unas hierbas para avivar las llamas, y también había una estatua de Buda con ofrendas, comida, una especie de huevo...". Esta persona que tuvo el privilegio de asistir ese ritual, no es capaz de afirmar si ese huevo estaba hecho de mercurio: un metal pesado altamente tóxico que puede provocar alteraciones neurológicas. Pero insiste: "La gente estaba muy agitada".

Secta Lama Murcia

Una fuente de la Comisaría General de Información confirma que el mercurio ha sido el origen de la investigación que "hace meses" inició el Grupo de Sectas, a raíz de un correo que les envió un antiguo miembro de la comunidad de Mahasandhi donde alertaba de un listado de prácticas irregulares. Tales como la supuesta venta por gramos de este metal nocivo para la salud humana y el medioambiente, así como su presunto uso en ceremonias que el 'lama de Murcia' dirigía a sus devotos.

De hecho, este diario ha podido saber que el mercurio se extraía de un mineral: el cinabrio que Trascendencia Total compraba supuestamente a antiguos trabajadores de unas minas cerradas en Almadén -un pueblecito de Ciudad Real de poco más de 5.000 habitantes-.

"Yo estuve filtrando el mercurio en un almacén que estaba frente al jardín de Akanishta [la casa del maestro Trascendencia Total]", según afirma otro antiguo miembro de la Fundación Mahasandhi que estuvo viviendo más de dos años dentro de este complejo, ubicado en un paraje recóndito y semidesértico de El Tollé: una pedanía de 100 habitantes que pertenece a la localidad murciana de Abanilla.

"No teníamos medidas de seguridad para manipular el mercurio: nos poníamos un delantal de cocina, unos guantes para fregar los platos y una máscara sanitaria simple", prosigue relatando este confidente que ha ayudado en la investigación, del servicio de inteligencia de la Policía y que atiende a EL ESPAÑOL con la condición de mantener su anonimato.

- ¿Para qué les hacía filtrar el mercurio?

- Confidente: El lama lo quería solidificar para crear un huevo gigante. José Manuel quería que fuese mucha gente a Mahasandhi y que se convirtiera nada más llegar, por eso quería una bola grande, para que la gente fuera allí como hipnotizada. Él quería que le gente acudiese y se quedase prendada del lugar por la energía que había a través del mercurio. Por eso quería poner un pedazo de huevo para que la gente, solo por estar cerca del mercurio, lo notase y se sintiera bien.

Él decía: 'Vendrán como las abejas a la miel'. Su idea era hacer un templo, para que las personas notasen ese huevo grande de mercurio, para que se quedaran prendadas de Mahasandhi por la energía que desprendía.

La Policía incauta 180 kilos de mercurio al 'lama de Murcia', que utilizaba con sus adeptos

- ¿Notaban algo cuando manipulaban este metal pesado calificado como altamente tóxico por la Organización Mundial de la Salud?

- Confidente: En el almacén había 100 kilos de mercurio en bidones de plástico. Nos poníamos a filtrarlo unas ocho personas, echábamos una o dos horas, varios días a la semana, pero al final solo quedaron dos haciendo ese trabajo. La gente iba enfermando: tenía espasmos musculares, problemas digestivos y del sistema nervioso, dolor de cabeza…

- ¿En alguna ocasión se produjo algún problema con esos trabajos supuestamente clandestinos?

- Confidente: Una vez perdimos 20 kilos de mercurio por el desagüe porque filtrarlo no era fácil y tuvimos que comprar otros 20 kilos. Todo eso acabó en una fosa séptica y parece que le afectó a un hombre mayor que vivía por la zona, fuera del complejo, porque comenzó a tener sarpullidos, picores... Pero cuando se marchaba de su casa, se le pasaba todo.

No habla en vano este exmiembro de Mahasandhi, puesto que una fuente del Grupo de Sectas confirma que en el registro de este viernes a la fundación: "Se localizó una fosa séptica ilegal, de tres metros de profundidad, en un camino de tierra del complejo, con una tapa metálica oculta con zahorra".

Aquella fosa secreta se ubicaba cerca del famoso almacén al que alude este confidente policial y donde algunos fieles del 'lama' manipulaban supuestamente el mercurio. Aquel registro fue el segundo que se realizó tras desmantelar un zulo habilitado en Abarán, para almacenar este peligroso metal a 40 kilómetros del complejo de la fundación.

Trascendencia Total a lo largo de los años en los que viajó por el extranjero y se formó con el lama Wangdor Rinpoche, también se instruyó con el alquimista francés Petri Murier: productor del Oro Potable que se comercializa en España como Elixir del Sol. Esta fuente del Grupo de Sectas señala que esas enseñanzas fueron clave en la trama: "Del cinabrio extraía el mercurio con sus conocimientos de alquimia, a través de un proceso de semitransformación en el que lo diluía con un líquido y lo llevaba al zulo porque la gente que lo transformaba enfermaba".

El registro que realizó el Grupo de Sectas de la Comisaría General de Información a la Fundación Mahasandhi.

José Manuel Cánovas Rivera (Murcia, 1973) ha ingresado en prisión por delitos contra la salud pública en su modalidad de fabricación, suministro y comercialización de productos y medicamentos; delito de intrusismo profesional; delito contra los recursos naturales y el medioambiente y delito de asociación ilícita. "Trataba a enfermos con medicinas alternativas y se ha comprobado que no tiene ningún tipo de titulación universitaria", tal y como confirman fuentes del servicio de inteligencia.

De momento, las pesquisas no están cerradas como lo demuestra que la investigación ha salpicado a Geli: la pareja sentimental y asistenta personal del lama, que se ocupaba de verbalizar los mensajes sobre la consciencia pura, el amor o la esencia de la mente que publicaba en YouTube, bajo el título de 'Preguntas y respuestas con Trascendencia Total'. "La pareja del líder espiritual no fue detenida en el registro, pero ha pasado a figurar como investigada, por varios delitos".

Geli era la mujer que también supervisaba supuestamente a las Dakinis que se ocupaban de limpiar, cocinar y de que no le faltase de nada al 'lama' en su casa cueva: la Akanishta, situada en un lugar privilegiado del complejo, dentro de un jardín que no era de libre acceso al estar vallado, con un estanque con peces, dos estatuas de Nepal, jacuzzi, dos laboratorios para hacer experimentos de alquimia... "El líder espiritual vivía con tres mujeres que le hacían de sirvientas", según el Grupo de Sectas.

Los votos que hay que cumplir para vivir en la Fundación Mahasandhi.

A la Akanishta tuvo la oportunidad de entrar esta confidente para participar en "rituales con mercurio". Logró formar parte del grupo de privilegiados que accedía a la casa cueva de Trascendencia Total, tras demostrar su interés por sus enseñanzas espirituales y cumplir -a pies juntillas- con los diez compromisos para vivir en la Fundación Mahasandhi. Algunos tan llamativos como el número 6: 'Sentir que el maestro y la deidad están encima de mi coronilla, enviando su luz, consciencia y energía de bendición dentro de mi corazón, para que tenga la alerta total de que todo lo que esté haciendo sea correcto y con entrega total (sin juicio y con confianza plena).

- ¿En qué consistían esos rituales privados en la casa del maestro?

- Confidente: Él sacaba una bola de mercurio gorda y la gente se la pasaba, la tocábamos o nos la acercaba a la cabeza: era como un huevo de avestruz. Él también tenía una corona con mercurios: era una especie de corona con cuerdas atadas con bolas de mercurio y te la ponías en la cabeza. Él tenía la obsesión de que la gente sintiese cosas muy fuertes para seguir allí y tener adeptos a su alrededor.

- ¿En alguna ocasión también consumían drogas?

- Sí. Hemos probado ayahuasca, peyote, hongos y salvia divinorum en ceremonias que hacía en Akanishta [la casa del maestro]. Solamente lo hacía con los más cercanos. Nos lavaba la cabeza: en mi vida había hecho eso, pero él nos decía que era bueno.

- ¿Aprovechaba esos rituales lejos del templo con su círculo íntimo para mantener sexo?

- No. Eso no lo he visto nunca.

- ¿Cómo no se daba cuenta de esto que ahora ha denunciado a la Policía Nacional para que investigue al 'lama' de Mahasandhi?

- Porque llevaba una comida de tarro importante. Nos empezó vendiendo la moto de que iba a hacer un hospital para ayudar a la gente con tratamientos naturales, íbamos a hacer un centro para ayudar a las personas mayores a morir con dignidad… Todo iba encaminado a ayudar a los demás. Al principio, nos hablaba de yoga, budismo y de cosas bonitas, por eso nos enganchaba el proyecto.

Tanto es así que este confidente afirma que la gente empezó a dar donativos a José Manuel Cánovas Rivera, para habilitar un complejo en un paraje de El Tollé donde este profesor de yoga y quiromasajista, tenía una casa cueva y una parcela, por las que había pagado dos millones y medio de las antiguas pesetas, tras regresar de la India de formarse con el lama Wangdor Rinpoche. "En aquel momento, José Manuel alquilaba bajos y centros culturales de Murcia para dar sus clases de yoga, como íbamos de local en local, nos dijo que por qué no poníamos todos dinero, para construir un centro en el que poder beneficiar a más gente".

Una vista aérea de la Fundación Mahasandhi en Abanilla.

- ¿Cómo respondieron los alumnos a la propuesta de su profesor de yoga y budismo?

- Confidente: Pusimos dinero y mano de obra y construimos la Gompa. Entonces, daba clases de yoga y hablaba cosas interesantes sobre el budismo. Pusimos unos 2.500 o 3.000 euros por persona.

La Gompa construida sobre la tierra arcillosa de un paraje recóndito de El Tollé, se convirtió en el germen de la Fundación Mahasandhi. Aquel templo con un enorme Buda, 'escoltado' por Shiva y Jesucristo, empezó a atraer gente, comenzaron a celebrarse rituales, cursos de medicina alternativa, retiros espirituales, clases de yoga… "Cuando había retiros espirituales en la Gompa también daba goticas".

- ¿Qué pasaba con esas 'goticas'?

- Confidente: Se nos fue 'yendo' la cabeza: nos suministraba gotas y 'cosicas'. Esas gotas no podían llevar mercurio porque sería una locura, la gente habría enfermado, pero llevaban otras cosas porque nos exaltaban mucho. Es verdad que hacía pruebas con nosotros, aunque mercurio no podían llevar porque estaríamos muertos. Nosotros, noblemente, abríamos la boca porque él decía que era su medicina y era buena. Nos echaba 'goticas' como a los pollos. Ahora entiendo que a lo mejor, no era tan bueno.

Este confidente no es el único que ha asegurado al Grupo de Sectas que el 'lama' les ponía gotas en la lengua, durante los rituales, o directamente probaba con ellos las reformulaciones que hacía de los elixires que comercializaba desde Laboratorios Hiranyagarba. Esta empresa dedicada a la medicina natural, los hongos y la cosmética ecológica ha sido cerrada por la Consejería de Salud, incluso se han intervenido los elixires del 'lama' para analizar su composición.

- ¿Ha probado los elixires que reformulaba Trascendencia Total en alguno de los dos laboratorios que tenía en su casa cueva?

- Confidente: Claro. Con cada elixir notaba algo distinto. Yo pensaba que era bueno: probaba mezclas de plantas con minerales y extractos.

El cierre de Laboratorios Hiranyagarba ha sido otro varapalo para el imperio que ha montado el 'lama' de Mahasandhi durante los últimos quince años, a base de supuestos donativos que han hecho crecer el complejo con más templos, como el de Shiva, con la construcción de casas cueva, con empresas como Viajes Mahasandhi, el Instituto de las Ciencias Terapéuticas Devacharya o proyectos megalómanos como la construcción del Buda más grande de Europa -con 30 metros de altura-.

La recreación del proyecto del buda más grande de Europa que promovía la Fundación Mahasandhi. Cedida

Un ejemplo de ese imperio es que la Policía Nacional encontró en el registro de la casa cueva de Trascendencia Total: 80.000 euros en metálico, 17 kilos de marihuana y un revólver. Además, en los Laboratorios Hiranyagarba se localizaron otros 10.000 euros en cash. "El dinero procedía de las donaciones y de lo que pedía a los fieles", según el Grupo de Sectas.

Todo ello, sin olvidar otras vías de ingresos como los cursos de medicina alternativa, homeopatía, incluso la supuesta venta del mercurio: "Vendían el mercurio por 7 u 8 euros el gramo, colgantes de 10 gramos por 80 euros", ejemplifica este exmiembro de Mahasandhi. "Lo consideraba una herramienta para avanzar espiritualmente"

La Comisaría General de Información se ha incautado en la investigación de un total de 200 kilos de mercurio, a los que el 'lama' supuestamente daba todo tipo de usos. "En los cursos de masajes que impartía, José Manuel enseñaba a usar el mercurio en puntos concretos del cuerpo, en vez de acumputura: aplicaba mercurio.".

- ¿Está arrepentido de haber denunciado a su antiguo líder espiritual?

Confidente: Sé que he hecho lo correcto denunciándole y así lo he decidido. No tengo ninguna duda. Mi parte está hecha: sé disparates y puedo contar la hostia bendita. Ese hombre era un fraude: ni es lama ni es budista. Simplemente, hace daño. Tiene a la gente manipulada, reventada, con sentimientos de culpa y totalmente engañada.

