Dani Esteve, de Desokupa, aliado inesperado de Belarra: su lucha contra el maltrato de la perrita Lía

Daniel Esteve, el líder del comando Desokupa, se ha convertido en el aliado inesperado de la exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. El polémico agitador ha emitido a través de sus redes sociales un duro comunicado contra los dueños de una perra, Lía, de raza pitbull, presuntamente maltratada por sus dueños en Sant Antoni, Ibiza, los cuales han sido investigados por las autoridades hasta en cuatro ocasiones por posible maltrato animal.

El caso se hizo viral a raíz de una denuncia de la Fundación Contra el Maltrato Animal, que compartió vídeo en el que se ve al animal maltratado, rodeado de heces y con un bozal en una terraza muy pequeña, y ha indignado a los vecinos de la localidad ibicenca. El propio ayuntamiento de la localidad asegura que está investigando los hechos y que sus funcionarios están "respetando el procedimiento y los plazos existentes".

Además, con la entrada en vigor, el 29 de septiembre de 2023, de la nueva ley de Protección de los derechos y el bienestar de los animales, "estas conductas –mantener al perro con el bozal en condiciones de higiene insuficientes y en una terraza– están tipificadas como infracciones", tal y como ha señalado el consistorio. "Estamos trabajando en la resolución de las mismas al amparo de la citada norma".

Sin embargo, Esteve ha decidido actuar por su cuenta y amenazar a los presuntos agresores del animal para agilizar su devolución en un vídeo publicado en su Instagram: "Esto va dedicado sólo a una persona: al maltratador de mierda que está volviendo a apalizar a su perrita en Ibiza. Sabes quién eres. Sabes quién soy. Te lo voy a decir de la única manera que lo vas a recepcionar: tienes tres días para entregar voluntariamente el perro a quien tu quieras, casa de acogida, particular, lo que quieras".

"Si no –continúa–, dentro de unos días, tengo un operativo de desokupación en Ibiza, y creo que saldremos juntos a pasear a la perrita y me la entregarás voluntariamente. Estoy seguro de ello. Recapacita. Si le vuelves a poner la mano encima, el karma te vendrá a visitar. Será implacable. Y te enviará un mensaje que no olvidarás en tu puta vida. Los animales no se tocan. Tienes tres días para entregar a tu perrita. Fin".

Unas horas después, el líder de Desokupa ha compartido otro post en su Instagram en el que muestra el rostro de los dos presuntos maltratadores, a los que se ha referido como "cerdos", y ha apelado a las autoridades a aplicar la ley de bienestar animal, también conocida como Ley Belarra.

"Con la nueva ley animal lo tenéis fácil", ha apelado Esteve a la Policía y al ayuntamiento, a los que ha solicitado que apliquen la legislación promovida por Unidas Podemos para retirarle la custodia de Lía a sus dueños. "Querido alcalde: ¿quieres ser el héroe de esta historia o el villano? ¡Aún estás a tiempo!".

