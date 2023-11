La madre de Federico, el menor apaleado en el IES Alhama de Granada: "Siento impotencia"

Cristina recibió una llamada este jueves del Instituto Alhama de Granada que provocó que todo su mundo se viniera abajo: a su hijo, Federico, de 17 años, le habían pegado tal paliza que un helicóptero lo trasladaba de urgencia al Hospital Neurotraumatológico Virgen de las Nieves. "Fue horrible", resume su madre, Cristina, mientras rompe su silencio en exclusiva para EL ESPAÑOL, detallando el contenido de la breve conversación telefónica que mantuvo con un responsable de este centro de Educación Secundaria.

"En el instituto solo me dijeron que el niño había tenido un golpe, que se habían peleado y poco más", tal y como prosigue narrando Cristina, al otro lado del teléfono, con el sonido de fondo del bullicio del pasillo del Hospital Virgen de las Nieves que para esta madre ha obrado el milagro de salvar la vida de su querido Federico. "Te dicen que trasladan en helicóptero a tu niño: ¿Y cómo te quedas? Pues con una incertidumbre terrible".

- ¿Cómo se encuentra su hijo?

- Cristina: Me han dicho que va evolucionando bien. Tiene molestias en la mandíbula por los golpes que recibió.

Este viernes, pasadas las seis y media de la tarde, los médicos le daban la mejor noticia de su existencia a Cristina: el mayor de sus tres hijos pasaba a planta, tras permanecer 24 horas con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos. "En la familia sentimos mucha impotencia con lo que ha ocurrido porque Federico ahora está bien, pero la cosa podría haber terminado malamente", reflexiona esta mujer, conocida y querida por todos sus paisanos del pueblecito granadino de Jayena, donde trabaja en el servicio de ayuda a domicilio para personas mayores.

"Para mí, estas 24 horas en la UCI han sido larguísimas", subraya esta madre, sin poder evitar que la tensión acumulada se desborde en su voz entrecortada por las lágrimas. "No me muevo del hospital. Mi hijo no se merecía esto, es un niño bueno que se lleva bien con todo el mundo y que se saca sus estudios de FP de Informática porque quiere ser informático".

La fachada del Hospital Virgen de las Nieves en Granada.

La gravedad de la agresión que ha sufrido este alumno de primero de FP de Informática ha despertado tal oleada de indignación que este viernes, se celebraron varias concentraciones de protesta a lo largo de la provincia de Granada... La mayoría de las convocatorias corrían como la pólvora por redes sociales con el mismo mensaje: 'Acto reivindicativo contra la violencia tras lo sucedido en el IES Alhama'. Estas protestas le dieron fuerza a Cristina porque sentía que no estaba sola en un momento tan complicado: "Le doy las gracias a todo el mundo por su cariño, a la Policía Local, a la Guardia Civil, al personal sanitario y a todo el profesorado".

- ¿Federico le ha contado algo sobre la agresión?

- Cristina: Mi hijo no recuerda nada. Solo recuerda que hubo una pelea porque tiene lagunas mentales. Cayó inconsciente: ¿Qué va a recordar?

EL ESPAÑOL ha podido saber que la hipótesis que maneja la Guardia Civil es que apalearon a Federico como "venganza", por denunciar a un profesor de su instituto que tres alumnos, dos magrebíes y un boliviano, de entre 15 y 17 años, le habían pegado a un amigo suyo. "En el centro hubo una agresión previa a la paliza que recibió el menor hospitalizado: parece ser que el chico informó a un docente y le pegaron como supuesta venganza", tal y como explica una fuente del Ayuntamiento de Alhama de Granada.

"La pandilla de la víctima [Federico] estaba mal avenida con el grupo de los agresores y eso provocó la primera agresión en el centro". Esta fuente del Ayuntamiento subraya que los tres supuestos agresores de Federico tienen un perfil problemático: "Son menores de entre 15 y 17 años que eran más conocidos de la Policía Local que cualquiera de otros jóvenes de Alhama de Granada. Evidentemente, por asuntos muchísimo menos graves que este, aunque si infundían cierto miedo entre sus compañeros".

De hecho, esta fuente del Ayuntamiento afirma que en la Policía Local se tiene constancia "de intervenciones durante los dos últimos años" con los tres menores investigados por la Guardia Civil: "Sus padres ya habían tenido llamadas de atención, por peleas normalmente, tanto dentro del instituto como por las calles de Alhama de Granada. Iban en grupo, en plan bravucón, infundiendo miedo y provocando altercados".

- ¿Usted conoce a los tres menores que supuestamente le han propinado la paliza a su hijo?

- Cristina: No conozco a los agresores ni quiero verlos en toda mi vida.

Instituto de Alhama de Granada donde Federico fue supuestamente agredido por tres compañeros. EFE / Miguel Ángel Molina

Una fuente de la Fiscalía de Menores de Granada ha confirmado a EL ESPAÑOL que dos de los tres menores investigados por la brutal agresión ya han sido "detenidos" y han sido "internados" en un centro en régimen cerrado -tras declarar en sede judicial-. De momento, no se ha informado si las diligencias se instruyen por un supuesto delito de lesiones graves o por una tentativa de homicidio, a la vista de que Federico tuvo que ser evacuado en helicóptero a la UCI del Hospital Virgen de las Nieves.

La citada fuente de la Fiscalía de Menores pide "cautela" porque "estamos a la espera del atestado" de la Guardia Civil. "La edad de los menores y su nivel de implicación en la agresión será fundamental para la valoración del delito". De ello dependerán las consecuencias penales para los tres investigados: dos magrebíes y un boliviano, de entre 15 y 17 años. La directiva del Instituto Alhama de Granada los ha expulsado del centro y ha mantenido una reunión con la Policía Local, para tomar medidas, como respuesta a las demandas de los padres para mejorar la seguridad.

"Esos tres alumnos eran problemáticos tanto en el instituto como en la calle, eran malos estudiantes, alteraban las clases y solían insultar a otros chicos", según denuncia una miembro del AMPA del IES Alhama de Granada. "Tenían pocos valores". Nada que ver con sus padres, tres familias de inmigrantes que se habían integrado en la vida del pueblo trabajando en el sector agrícola y en la hostelería. Se trata de familias trabajadoras como Cristina, la madre de Federico, de 17 años, y de otras dos hermosas chiquillas: una de 14 años y otra de solo 3 añitos que están sufriendo por su hermano.

"Espero que esos tres chicos no entren más al instituto y que adopten medidas en Alhama para que no se líen estos conflictos, por la inseguridad que tenemos los padres y los críos porque no se pueden divertir: ni siquiera pueden ir a estudiar", reflexiona Cristina, entre lágrimas. "Se ve que la cosa está cada vez peor". Prueba de ello es que el alcalde de Alhama de Granada, Jesús Ubiña (PP), lleva un tiempo alertando de que "hay más conflictividad en el pueblo" y ha reclamado al Gobierno central que incremente la dotación de agentes de la Guardia Civil.

"Le pedimos a la Subdelegación del Gobierno que doten de más efectivos a una comarca muy extensa", reclama el regidor popular, con el objetivo de que "estos hechos no se vuelvan a repetir".

- ¿Piensa ejercer acciones legales contra los tres menores que supuestamente agredieron a su hijo?

- Cristina: Ahora mismo, en nuestra cabeza no coge nada más. No sabemos lo que vamos a hacer. Estamos desconcertados en la familia. Espero que la Justicia les haga pagar lo que tengan que pagar y que no vuelvan por el instituto. No quiero decir nada más porque siento mucha rabia.

