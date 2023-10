Samantha Vallejo-Nágera, ante la falta de camareros: "Hay pasión pero pocas ganas de trabajar"

En los últimos años, son muchos los hosteleros que han transmitido sus quejas debido a la supuesta dificultad que tiene su sector para encontrar mano de obra cualificada. No obstante, los empleados también han mostrado su descontento con las condiciones del trabajo, que hace que muchos candidatos se vean obligados a rechazar esas ofertas de empleo. En este sentido, la cocinera, empresaria y presentadora de MasterChef, Samantha Vallejo-Nágera, ha manifestado su más sincera opinión sobre la situación actual en el sector gastronómico.

"Hay una burbuja seria, unida a un problema de personal intenso. Creo que hay pasión pero pocas ganas de trabajar. La gastronomía no son ocho horas al día, trabajar en un restaurante supone involucrarte en un proyecto, dejarte la piel, ser responsable y hacer el trabajo parte de su vida, no es ir, fichar, irme y ya. La hostelería es mucho más que eso", ha reconocido la cocinera y dueña del restaurante Casa Taberna.

Samantha, incluso, da un paso más al afirmar que "la gastronomía está pasando por una especie de auge-crisis", cuenta en el diario El Mundo. No obstante, la chef admite que hay un montón de restaurantes buenos y unos productos nacionales increíbles. De hecho, uno de los locales que más le llaman la atención para una cena especial es el restaurante Horcher, ubicado en Madrid. "Es mi cuna, donde empecé a estudiar y trabajar gastronomía", añade.

Asimismo, también ha querido mostrar su lado más personal e íntimo hablando sobre su día a día como madre de 4 hijos y empresaria. "No tengo un horario, trabajo desde que me levanto hasta que me acuesto", asegura.

Samantha se define a sí misma como "hiperactiva y súper disfrutona" y afirma estar feliz con su ajetreada vida, ya sea gestionando su catering, mostrando recetas en sus redes sociales, presentando MasterChef, regentando su restaurante Casa Taberna en Pedraza o ejerciendo de madre de familia numerosa.

Por último, ha hecho un repaso de su paso por el programa gastronómico: "Tenemos unos personajes increíbles. MasterChef me ha dado la oportunidad de conocer a gente que admiraba mucho. Para mí es increíble ver a mis ídolos de toda la vida y que me presenten sus platos casi con las piernas temblando", dice.

