'El Comino' antes de apuñalar al hijo de un guardia civil: "Pues ya está hermano, no te preocupes"

David 'El Comino' con solo 16 años atesora ya un peligroso currículo judicial: a las tentativas de asesinato y de homicidio sobre dos menores de edad por las que está siendo investigado, también suma una denuncia por una agresión sexual a una menor de edad y un delito de amenazas. EL ESPAÑOL ha podido acceder en exclusiva a los atestados de la Guardia Civil y de la Policía Local de Águilas, sobre lo acontecido la noche del jueves 7 de septiembre, y lo primero que llama la atención es que 'El Comino' fue arrestado cuando regresaba a casa, acompañado de sus padres, justo después de perpetrar el supuesto doble apuñalamiento.

"A las 23.35 horas, la patrulla que aguarda cerca del domicilio de David, observa al joven aproximarse hasta la vivienda, en compañía de sus progenitores, arrastrando su padre el ciclomotor que David conduce habitualmente. Al llegar a la altura de los agentes, se procede a su filiación y cacheo, procediendo por orden del subinspector a practicar la detención del menor", tal y como expone el atestado de la Policía Local, donde también se hace constar que 'El Comino' es un adolescente "conocido" por este Cuerpo "por distintas actuaciones llevadas a cabo en los últimos meses".

Isabel, la madre de David 'El Comino', sostiene que su hijo sufría acoso en el Instituto Europa de Águilas, a manos de un grupo de jóvenes, los cuales también le dieron una paliza en el aparcamiento de la Discoteca Tuareg para robarle su iPhone, y días más tarde, en la playa de La Colonia, le humillaron haciéndole comer arena después de postrarlo de rodillas. Isabel afirma que ese fue el prólogo del doble apuñalamiento en el que su hijo actuó "en defensa propia", contra dos de los supuestos protagonistas de tales episodios: Andrés, de 16 años, y José María, de 14 años.

Esta madre tendrá complicado demostrar ese argumento ante un Juzgado de Menores de Murcia para rebajar la condena de su hijo. Todo ello, debido a que los atestados de la Guardia Civil y de la Policía Local sobre aquella truculenta noche del jueves, incluyen los relatos de dos testigos del doble ataque y no mencionan ningún enfrentamiento previo. Tan solo aseguran que 'El Comino' primero apuñaló supuestamente a traición, a Andrés, y más tarde, sin motivo alguno, acuchilló al pobre José María.

De izquierda a derecha, José María y Teresa, los padres de José María, y Carmen, la madre de Andrés, las dos víctimas del doble apuñalamiento de Águilas. Badía

A las 22.35 horas del 7 de septiembre, una patrulla de la Benemérita se desplazó a la calle Juan Pablo II de Águilas tras ser alertada de la existencia de un herido por arma blanca. Allí se encontraron a Andrés, tumbado en la acera, en posición lateral de seguridad, mientras dos personas le taponaban la herida para que no se desangrara. Al lado del herido, un menor de edad, de 16 años, hijo de un agente de la guardia civil, se encontraba su novia y de forma espontánea le aseguró a los agentes que 'El Comino' supuestamente apuñaló a su chico por la espalda.

- Testimonio de la novia de Andrés: Iba junto a mi novio por la avenida de la Paz de Águilas, hacia el Burger King. En esa calle nos hemos encontrado con David ['El Comino']. Mi novio, Andrés, y David se han puesto a hablar. No he prestado mucha atención a la conversación entre ambos, pero al final he escuchado: 'Pues ya está hermano, no te preocupes'. Mi novio se ha dado la vuelta, dándole la espalda a David, y en ese momento, David le ha clavado una navaja en la espalda.

Tal relato ha sido ratificado por esta chica ante la Fiscalía de Menores, donde insiste en que aquella noche del jueves: 'El Comino' le dijo a Andrés que entre ellos no había problemas, justo antes de atacarle con una navaja. Estas fueron las supuestas palabras que pronunció 'El Comino': "Nada hermano, todo se queda así y no pasa nada". Esta menor detalla que tanto 'El Comino' como Andrés, "eran compañeros" en un módulo de jardinería del IES Europa y "se llevaban bien", pero a mediados de julio se produjo un incidente en el aparcamiento de la Discoteca Tuareg.

La discoteca Tuareg de Águilas es una de las salas de verano más conocidas de la Región de Mucia. E. E.

"Andrés me contó que este verano hubo una pelea en la discoteca entre 'El Comino' y Vicente. 'El Comino' le sacó un cuchillo a Vicente, mi novio se lo quitó para evitar la agresión y no sé si por ese motivo 'El Comino' tenía una disputa con mi novio", tal y como teoriza la novia de la primera víctima. Las dudas de esta menor se deben a una conversación que se produjo en Instagram, entre 'El Comino' y Andrés, después de que su novio le quitara el cuchillo en el aparcamiento de la Discoteca Tuareg.

- El Comino: Te juro por mis muertos que te voy a destrozar. Prepárate. No hay más que hablar. Pasa un buen día.

- Andrés: Te estoy diciendo que tú por tu lado y yo por el mío.

Tales mensajes figuran en unas capturas que esta chica ha aportado a la Fiscalía de Menores durante su comparecencia, como testigo directa del primer apuñalamiento, y donde ha afirmado que Andrés no llevaba un arma blanca cuando fue supuestamente atacado por David. "Mi novio nunca lleva navaja. 'El Comino' fue compañero mío en el instituto, no se le veía mal chaval, pero sé que en el pueblo tiene varios problemas por amenazas y por agredir a su novia".

Madre de uno de los 2 menores apuñalados

En el atestado inicial de la Guardia Civil se evidencia que fue de locos aquel turno de noche de final de verano, ya que mientras atendían al primer apuñalado recibieron una alerta por un nuevo ataque. "Estando en el lugar, Policía Local recibe un nuevo aviso, indicando que hay otro chico que ha recibido una herida por arma blanca en las inmediaciones del paseo marítimo de las Delicias, tratándose de José María". "Al parecer, el presunto autor de este segundo apuñalamiento también es David ['El Comino']".

El sospechoso huyó en dirección a la estación de tren después de atacar supuestamente a Andrés y por el camino, se cruzó con José María. Este menor de edad, de 14 años, milita en los escalafones inferiores del Águilas FC y esa noche estaba junto a unos amigos y su primo, cerca del pub Bahía Privé. De hecho, su primo subraya a la Guardia Civil que a las 23.15 horas se disponían a regresar a casa: "Yo salí detrás de mi primo, José María, y cuando pasaba por la estación de tren, vi que en mitad de la calle había dos jóvenes, uno de ellos era David ['El Comino'], al que conozco del pueblo, y estaba hablando con otro chico al que no conozco".

"Cuando mi primo José María pasaba a la altura de los dos, David le dijo en voz alta: '¡Yo soy 'El Comino'!' Se dirigió hacia mi primo, hablaron unos diez segundos y de repente, David hizo un giro rápido, mi primo se tocó a la altura del pulmón, quejándose de dolor y sangrando abundantemente", tal y como explica este menor de edad a la Guardia Civil, dando a entender que el ataque se produjo sin que antes discutiesen David 'El Comino', de 16 años, y José María, de solo 14 años. "No vi con qué arma agredió a mi primo. Desconozco el motivo de la agresión".

El atestado de la Policía Local recoge que los dos ataques provocaron un enorme revuelo entre los adolescentes que salieron de marcha ese jueves. "Durante el transcurso de la intervención, se agolparon en la zona gran cantidad de jóvenes, algunos de los cuales, en actitud de gran nerviosismo y agitación, exigieron a los agentes la detención de a quien se referían como 'El Comino', y a quien señalaban como el autor del hecho, exigiendo su pronta detención, bajo la amenaza de ajusticiarlo ellos mismos en caso de que le localizasen [...]".

Los ánimos estaban tan caldeados que hubo adolescentes que esa misma noche hicieron pintadas amenazantes contra el sospechoso. "Ante la suposición de que el individuo al que aludían los jóvenes pudiera ser David, conocido por distintas actuaciones llevadas a cabo los últimos meses, se da instrucciones a la unidad V6 para que realicen apostadero en las proximidades de su domicilio". De forma que una patrulla de la Policía Local de Águilas se colocó cerca del domicilio y a las 23.35 horas arrestó a 'El Comino', cuando regresaba a casa acompañado de sus padres.

Una pintada amenazante que un grupo de jóvenes realizó en una acera por los apuñalamientos. Cedida

David 'El Comino' fue trasladado a un centro de salud porque presentaba una puñalada en la pierna derecha. Después fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil donde se negó a prestar declaración. Entretanto, Andrés, de 16 años, era intervenido de urgencia en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, y José María, de 14 años, era operado en el Hospital Rafael Méndez de Lorca donde quedó ingresado en la UCI.

El familiar de José María ha ratificado ante el Fiscal de Menores que el segundo apuñalamiento se produjo cuando regresaban a casa y no tiene conexión con el primer ataque a Andrés. "Mi primo, al llegar a la estación de autobuses, se encontró a 'El Comino' discutiendo en voz alta y alzando las manos con otro chico al que no conozco. Luego vi que le dijo a mi primo: 'Soy El Comino' Se dirigió hacia José María, pensando que se iban a recoger juntos como amigos, vi cómo le abrazaba y después, José María dijo: 'Me ha pinchado'. No sé si José María tenía algún problema con 'El Comino', pero siempre se han visto por el pueblo y se saludaban".

Dentro de unos días, prestarán declaración los dos menores de edad apuñalados y que hasta ahora no habían comparecido en sede judicial porque se estaban recuperando de sus lesiones. Tanto Andrés como José María estarán asistidos por el abogado Eduardo Muñoz Simó. Por su parte, David 'El Comino' estará representado por la letrada Maribel Muñoz. De momento, 'El Comino' no ha prestado declaración ni ante la Guardia Civil ni ante el Juzgado de Menores de Murcia que ordenó el viernes 8 de septiembre su ingreso en el Centro de Menores La Zarza de Abanilla.

EL ESPAÑOL ha podido saber que además de estas dos tentativas de asesinato y de homicidio también tiene pendiente una denuncia por una agresión sexual a una menor de edad. Tal historial puede provocar que en una hipotética acumulación de condenas, 'El Comino' pase un lustro en el centro de menores, incluso que al cumplir los 21 años se gane un billete directo para la cárcel, sin pisar la calle, para seguir privado de libertad.

De momento, en La Zarza recibe atención psicológica, trabaja con los educadores y ha retomado su formación en jardinería. Todo apunta a que tendrá tiempo por delante para perfeccionar su técnica.

