Isabel, la madre de 'El Comino', después de que su hijo apuñalara a dos menores: "Sufría acoso"

A Isabel la cachean una vez a la semana. Esta mujer está obligada a someterse a este trámite embarazoso para poder ver durante dos horas a su hijo: David 'El Comino', internado en el Centro de Menores La Zarza de Abanilla desde el 8 de septiembre, por el doble apuñalamiento de otros dos adolescentes, de 16 años y 14 años. "Lo que ha hecho mi hijo no se puede hacer de ninguna de las maneras, no estoy de acuerdo con lo que hizo, pero tampoco estoy de acuerdo con lo que le han hecho", tal y como reflexiona Isabel Ruano, sobre los graves delitos por los que su "nene" está siendo investigado: una tentativa de asesinato y otra de homicidio.

"A mi hijo solo puedo verlo una vez a la semana. La criatura está muy mal, dice que es inocente y que actuó en defensa propia después de que le pincharan antes a él porque mi hijo también llevaba una puñalada", según remarca Isabel. Esta madre, de 49 años, curtida a base de largas jornadas de trabajo recogiendo lechugas y tomates en fincas agrícolas de Águilas, asegura que está dispuesta a todo para demostrar ante el Juzgado de Menores de Murcia que existen matices en los roles de los implicados en este terrible suceso: "Ni el bueno es tan bueno, ni el malo tan malo".

- ¿Cómo afronta una madre que su hijo permanezca privado de libertad con solo 16 años por unos delitos tan graves?

- Isabel Ruano: ¡Estoy 'loquica'! ¡'Loquica' estoy! No puedo dormir, ni puedo hacer nada en mi casa. En mi cabeza solo tengo a mi hijo y que está en un centro de menores. Todos los días entro en su habitación, me siento en su 'camica' y huelo su ropa para recordarle: esto es lo que hay. A mí se me ha ido un poco la cabeza, pero todavía me quedan fuerzas para luchar por mi hijo.

La defensa propia que alega Isabel, como supuesto desencadenante de este doble ataque con arma blanca, no tiene nada que ver con la versión que ofrecen las familias de los dos menores apuñalados el 7 de septiembre. Los padres denuncian que David 'El Comino' actuó con ánimo de venganza contra Andrés: un chico de 16 años, hijo de un guardia civil, que era su compañero de clase en el Instituto Europa y con el que arrastraba desavenencias. En cambio, a la segunda víctima, José María, de 14 años, no la conocía y sin motivo alguno le clavó una navaja en el estómago. Tanto Andrés como José María fueron operados de urgencia y hospitalizados por sus graves lesiones.

"Yo quiero pedir perdón de corazón a los dos niños, desde lo más profundo de mi corazón", insiste Isabel Ruano, mientras asegura que no tuvo fuerzas para disculparse con los padres de Andrés ni de José María, a raíz del arresto de su hijo por este doble apuñalamiento que ha conmocionado a los 36.500 vecinos de Águilas: una localidad turística, a orillas del Mediterráneo.

Madre de uno de los 2 menores apuñalados

"Cada día le preguntaba a los familiares de esos niños cómo estaban", según asegura esta madre, al tiempo que remarca que atiende a EL ESPAÑOL para ejercer un papelón: explicar los motivos por los que su hijo ha terminado investigado por sendas tentativas de asesinato y homicidio. "En mi nombre y en el de toda mi familia, lamentamos profundamente y desde el corazón, todo el dolor causado a los dos menores y a sus familias. Pero también pedimos respeto, porque nuestro dolor es muy grande y mi hijo todavía no ha podido defenderse ofreciendo su versión".

Maribel Muñoz, abogada que ejerce la defensa del hijo de Isabel, avanza que solicitará que su cliente "preste declaración" ante el juez. La letrada aclara que no someterá a David a un interrogatorio con el objetivo de pedir su puesta en libertad: "La familia considera que le vendrá bien pasar un tiempo internado en el centro de menores, para recibir atención psicológica y trabajar con los educadores porque David no se encuentra bien. Estaba pasando por un mal momento porque sufría acoso, pero como muchos adolescentes no quería ir al psicólogo".

El supuesto acoso será uno de los argumentos que esgrima la letrada en sede judicial, para demostrar que David supuestamente actuó en defensa propia porque atravesaba un mal momento psicológico, cuando apuñaló nada menos que a dos menores de edad. "Todo esto viene de antes, hay un grupo de 'nenes' que lo estaban volviendo 'loquico' porque lo pillaban solo y le pegaban palizas", tal y como asegura Isabel Ruano.

"Mi zagal venía sufriendo acoso desde hace años y en lugar de decírmelo, de vez en cuando se peleaba. Ahora es cuando vengo atando cabos sobre lo que ha pasado porque mi hijo venía diciendo disparates".

- ¿A qué se refiere con decir disparates?

- Hace tiempo que veía que mi hijo no estaba bien porque se levantaba y decía: 'Me quiero morir'. Yo le contestaba que cómo iba a querer morirse si estaba empezando a vivir con 16 'añicos'. A mi hijo lo hemos pillado en el cementerio, de madrugada, gritando loco 'perdío': '¡Abuela, llévame contigo, yo no quiero estar aquí!' Todo eso lo hacía porque le acosaban en el Instituto Europa y ya tengo pruebas: era un grupo de entre diez y quince chicos.

En la Discoteca Tuareg le dieron una paliza entre varios y le robaron un iPhone que le había comprado. Lo 'desollaron como un pollico' y no quería ir al médico, pero su padre le obligó a ir al centro de salud. Yo quería que pusiera una denuncia y mi hijo se negaba: 'Mami, no denuncies que entonces me pegan más'. Y al final, no denunciamos lo sucedido.

Lesiones que presentaba David tras la supuesta paliza que recibió en la Discoteca Tuareg a mediados de julio. Cedida

Isabel aportará al Juzgado de Menores de Murcia unas fotos y un parte médico para demostrar que su hijo, David, acudió al servicio de urgencias de Águilas, el domingo 16 de julio, debido a que el sábado recibió una paliza en el aparcamiento de la Discoteca Tuareg a manos de unos jóvenes que le quitaron su iPhone.

De hecho, EL ESPAÑOL ha accedido al parte médico y refleja esto: "El paciente acude por herida traumática de varias horas de evolución por agresión por robo con violencia". Isabel afirma que uno de los supuestos agresores de la Discoteca Tuareg era Andrés: el compañero de clase de su hijo en el módulo de jardinería del IES Europa y que a la postre se convirtió en la primera víctima del doble apuñalamiento del 7 de septiembre.

"David y Andrés eran amigos desde pequeños", remarca Isabel, al tiempo que critica que Andrés se convirtió en el instituto en uno de los presuntos acosadores de 'El Comino': "Mi hijo sufría acoso desde primero de la ESO, pero decían que no era nada del otro mundo. He ido muchas veces al centro y los profesores decían que eso lo arreglarían ellos".

- ¿Qué ocurrió después de la supuesta paliza ocurrida el sábado 17 de julio en el aparcamiento de la Discoteca Tuareg?

- Al lunes siguiente, mi hijo se fue a la playa de La Colonia de Águilas y allí estaba ese grupo de chicos: le hicieron arrodillarse y comer tierra por lo que había pasado en Tuareg. Por lo menos iban diez o doce. Uno de esos chicos era José María y cuando estaba arrodillado le dio en la nuca mientras le decía: 'Comino, ahora no eres tan valiente'.

Isabel no justifica el doble apuñalamiento por el que se investiga judicialmente a su hijo, pero afirma que la cabeza de David era un cóctel molotov por el supuesto acoso que venía sufriendo en el IES Europa, sumado a los incidentes de la Discoteca Tuareg y la playa de La Colonia: "Se le ha juntado todo y ha reventado como Dios ha querido".

Tal reventón se produjo de forma sangrienta la noche del jueves 7 de septiembre en el paseo de Las Delicias de Águilas, próximo al pub Bahía Privé. "Mi hijo, David, y Andrés no se estaban buscando, pero se vieron de casualidad", según detalla Isabel, sobre la versión del apuñalamiento que 'El Comino' ofrecerá al juez. "David estaba hablando con unos amigos y cuando se marchó, un chico con un grupo de jóvenes se acercó y le agarró por las manos, pero logró soltarse. Entonces, vino Andrés y le pinchó. Después, echaron a correr, y como mi hijo le quitó la navaja, salió detrás de ellos y pinchó a Andrés y a José María: actuó en defensa propia".

El letrado Eduardo Muñoz Simó.

Ese relato se parece como el día a la noche a la versión que ofrece el abogado Eduardo Muñoz Simó: encargado de ejercer la acusación particular de los dos apuñalados, Andrés, de 16 años, y José María, de 14 años. El letrado del despacho Simó Abogados Penalistas sostiene que el sábado 16 de julio, Andrés le quitó un pincho a David cuando se estaba peleando con otro amigo en el aparcamiento de la Discoteca Tuareg y a partir de entonces, 'El Comino' supuestamente le juró venganza. Tanto es así que el jueves 7 de septiembre, 'El Comino' se tropezó con Andrés en el paseo de las Delicias donde esperaba a su novia para ir a cenar, comenzaron a hablar para hacer las paces y 'El Comino' apuñaló a Andrés por la espalda justo cuando se despidieron.

David 'El Comino' emprendió la huida y por el camino se cruzó por azar con José María: un crío, de 14 años, al que no conocía, y que regresaba a casa junto a su primo después de salir de fiesta por el Bahía Privé. El abogado afirma que 'El Comino' se acercó al menor de edad con "frialdad" y con la única "intención de matar" porque le espetó: 'Ven, acércate. Dile al 'Topo' que le voy a hacer esto'. Y le clavó una navaja en el estómago. Esta versión es corroborada tanto por José María y Teresa, los padres de José María, como por Carmen, la madre de Andrés.

De izquierda a derecha, José María y Teresa, los padres de José María, y Carmen, la madre de Andrés, las dos víctimas del doble apuñalamiento de Águilas. Badía

Eduardo Muñoz Simó concluye que ambas agresiones son una tentativa de asesinato. "Vamos a pelear para que se le imponga la pena máxima: 5 años en régimen cerrado porque se trata de un menor de edad". Una de las bazas que juega a favor del relato del letrado es la existencia de testigos en ambas agresiones. En la primera, la de Andrés, de 16 años, se encontraba su novia, y por la zona aparecieron una guardia civil, un militar y un miembro de Cruz Roja que estaban fuera de servicio y que evitaron que este adolescente se desangrara, taponando su herida.

En el caso de la segunda víctima, José María, un jugador de 14 años del filial del Águilas FC, cuando recibió la puñalada estaba acompañado de su primo y minutos después llegaron unos policías locales que lo trasladaron al servicio de urgencias porque la vida del chico corría peligro. Isabel, la madre de David, asume que su hijo se enfrenta a un horizonte judicial complicado: "El Fiscal de Menores me ha dicho que por lo pronto, mi hijo permanecerá un año interno en el centro de menores".

- ¿Cómo lleva su hijo estar privado de libertad con solo 16 años?

- Isabel: Está muy triste. David va a estar en el centro de menores mientras pueda porque necesita ayuda: lo tienen que ver los psicólogos y el psiquiatra. La criatura está muy mal. Yo soy partidaria de que mi hijo necesita ayuda, para que vuelva a ser el mismo que era antes.

