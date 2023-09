Habla el hijo del guardia civil apuñalado por un menor de 16 años: "Dijo que me iba a matar"

Andrés solo tiene 16 años, pero ya habla con la madurez de un adulto que sabe que la vida le ha regalado una segunda oportunidad porque ha sobrevivido a una puñalada por la espalda. "Me vi tirado en el suelo, con sudor frío y lleno de sangre: creí que no lo contaba", admite este adolescente, postrado en una cama del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, tras ser operado de urgencia por lesiones en el hígado. El navajazo lo recibió a manos supuestamente de su amigo, alias 'El Comino', de 16 años, y que en su huida apuñaló a otro menor de edad, de 14 años, al que no conocía.

"Pensé que no salía de esta", insiste Andrés, hijo de un agente de la Guardia Civil y de una vigilante de seguridad y que a sus 16 años está curtido en recibir golpes de muay thai porque compite con el Dojo Fight Club Esparta. Aunque este chico, de físico fibroso, asegura que no se esperaba este ataque que le ha convertido uno de los protagonistas de un doble apuñalamiento que ha consternado a toda la Región de Murcia por un solo motivo: tanto el supuesto autor como las víctimas son menores de edad.

"'El Comino' y yo somos amigos desde hace bastante tiempo, vamos juntos a la misma clase en un módulo de jardinería del Instituto Europa de Águilas y salimos con la misma pandilla", según explica Andrés, mientras atiende a EL ESPAÑOL en una entrevista autorizada por su madre, Carmen Jiménez, quien no se separa de la cama de su hijo."Pensé que se moría porque tenía una hemorragia interna", subraya esta madre, de 40 años, mientras acaricia con cariño a Andrés, aquejado de fuertes dolores en el estómago por el drenaje y la faja abdominal que asoman bajo las sábanas.

En La Arrixaca lo tienen entre algodones. Prueba de ello es que a las 10.37 horas de este domingo, una enfermera entra a la habitación para tomarle la tensión al chico y revisar sus puntos. "El cirujano que operó a mi hijo le sacó un litro y medio de sangre del estómago: me dijo que ha habido casos de personas así a las que no habían podido salvar". Andrés está vivo para contarlo y la Guardia Civil le tomará declaración en la investigación abierta por tentativa de asesinato y tentativa de homicidio.

Madre de uno de los 2 menores apuñalados

Este truculento suceso comenzó a gestarse en Instagram. "A primeros de julio, se produjo un encontronazo en redes sociales", tal y como relata Andrés. Uno de los supuestos protagonistas fue 'El Comino': un adolescente que en su niñez acudió a salud mental por un trastorno de personalidad y que cuenta con antecedentes por amenazas. Los otros protagonistas del "rifirrafe" fueron un par de colegas de Andrés.

"'El Comino' tuvo una disputa con dos amigos míos porque se cagó en los muertos de la madre de uno de ellos, por una discusión que tuvieron por un tema del Instagram: les dijo palabras feas, tonterías que se dicen por el móvil", según prosigue explicando este chico, de 16 años.

- ¿Qué ocurrió a raíz de esa discusión?

- Andrés: Unos días después, fuimos a la Discoteca Tuareg, nos encontramos a 'El Comino' en el aparcamiento y se fue a por un amigo mío que era primo del chico con el que discutió por Instagram. De un momento a otro empezaron a pelearse. 'El Comino' le sacó un punzón a mi amigo, pero yo me acerqué y le dije a 'El Comino': 'Chacho, ¿estás tonto? Guárdate eso. Pelearos a puñetazos si queréis'. Entonces le quité el punzón y se pelearon. Mi amigo le pegó a 'El Comino' y le hizo bastante daño.

- ¿Usted también le agredió?

- Lo único que hice fue quitarle el punzón para que no pinchara a mi amigo. Yo no le pegué a 'El Comino'.

En la pandilla pensaban que la discusión de Instagram se resolvió con la pelea del aparcamiento de Tuareg, una más de las que por desgracia se producen en zonas de ocio, en muchos puntos del país, cuyos protagonistas suelen ser jóvenes y que nunca tienen justificación. Pero aquella pelea no solucionó nada. Andrés asegura a EL ESPAÑOL que 'El Comino' supuestamente quería vengarse de él por quitarle el punzón en la discoteca: "Pasadas unas semanas, 'El Comino' subió al barrio donde vivo, acompañado de otro zagal, iba sujetando un palo y cuando vio a mi hermano le dijo que me tenía que haber muerto y haberme dado un palizón'".

La discoteca Tuareg de Águilas es una de las salas de verano más conocidas de la Región de Mucia. E. E.

- ¿Qué hizo usted tras saber que su amigo le andaba buscando?

- Le escribí por Instagram. Tengo guardadas las conversaciones con 'El Comino'. Le dije que no quería problemas con él ni con nadie: 'Lo único que quiero es que me respetes a mí y a mi familia y que te alejes de nosotros'. Sí que es verdad que le dije que si se volvía a acercar a mí, a mi hermano o alguien de mi familia, le buscaba, le encontraba y le haría lo más grande. No le iba a amenazar con un punzón ni con nada, solo con las manos porque para eso sé defenderme.

- ¿Qué le respondió 'El Comino' a sus mensajes?

- Que me iba a matar por lo que le hice en la Discoteca Tuareg y por cómo le había hablado. Decía que me tenía que pinchar y matar. Eran amenazas más fuertes que las mías. En ningún momento me dijo vamos a pelearnos, me dijo que me tenía que pinchar y matar.

Los mensajes cruzados en Instagram no ayudaron a rebajar el clima de tensión y este jueves la noche acabó teñida de sangre. "Yo iba andando por la calle Juan Pablo que es una zona bastante oscura y poco transitada. No estaba de fiesta ni estaba buscando a 'El Comino'. Solo había quedado con mi novia en el puente de metal para ir a cenar al Burguer King", tal y como asegura Andrés. "Tuve la mala suerte de que 'El Comino’ iba caminando por allí, junto a otro chico, y ya llevaba la navaja en la mano".

- ¿Qué paso entonces?

- Se me quedó mirando, se acercó y me dijo: 'Yo contigo no tengo nada, lo que tengo es con tu amigo'. Me pareció que estábamos haciendo las paces, como si estuviera pidiéndome perdón. Yo le respondí: 'Venga, ya está, no quiero saber nada más de esto. Tú por tu lado y yo por el mío'. Me di la vuelta para hablar por teléfono con mi novia y en cuanto pegué dos pasos, noté como si me diesen un puñetazo muy fuerte en el costado derecho.

No me imaginé que había sido una puñalada porque me giré para pegarle, pensando que me dio un puñetazo, pero le vi que salió corriendo con una navaja en la mano. Entonces, me toqué la espalda y se llenó de sangre mi mano. Salí corriendo hacia mi novia que estaba a veinte metros y me acosté en el suelo. Tuve muchísima suerte porque en ese momento pasaron unos muchachos en moto, se pararon, y uno de ellos era auxiliar de Cruz Roja.

Está claro que aquel jueves La Parca no tenía nada que hacer con Andrés porque en uno de los edificios de la zona reside una agente de la guardia civil y un militar: ambos son pareja y cuando escucharon los gritos, también bajaron a socorrerle. "Entre todos, tranquilizaron a mi novia, se sentaron conmigo en el suelo, me presionaron la herida para no desangrarme y me cogían de la mano diciéndome: 'Venga, no pasa nada, vamos a salir adelante'. Pero yo le dije a mi novia que llamase a mi madre".

Carmen, besando a su hijo en el Hospital Virgen de la Arrixaca donde permanece ingresado. Badía

- ¿Pudo ver la navaja con la que le apuñalaron?

- Andrés: Era una navaja de mariposa, creo que el mango era de color negro, y con una hoja de cinco o seis dedos. Era una navaja buena.

'El Comino' huyó por el paseo de las Delicias y se topó con dos chicos, ambos de 14 años, los cuales acababan de salir del Bahía Privé para regresar a casa. No los conocía de nada, pero a uno de ellos supuestamente le propinó dos navajazos en el estómago sin apenas mediar palabra. La Policía Local de Águilas se ocupó de taponar la herida de este chico, de 14 años, y lo evacuó al servicio de urgencias del centro de salud, para ser estabilizado, debido a que era arriesgado trasladarlo directamente al Hospital Rafel Méndez de Lorca donde ingresó en la UCI.

"Ese crío es un peligro en la calle", sentencia Carmen Jiménez, al tiempo que se deshace en elogios y palabras de agradecimiento con el auxilar de Cruz Roja, el militar y la agente de la guardia civil que socorrieron a su hijo la noche del jueves. "Andrés ha tenido mucha suerte porque le atendieron personas con conocimientos de primeros auxilios".

- ¿Quién le informó de la puñalada que había recibido su hijo?

- Carmen: El jueves estaba viendo una película con mi pareja, para hacer tiempo para recoger a mi hijo porque salió a cenar con su novia. Sobre las once menos cuarto de la noche, me llamó chillando la chica de mi hijo: '¡Carmen corre que han pinchado a Andrés!' Le dije que llamase al 112 y que les explicase dónde estaban exactamente. Como yo he trabajado de vigilante de seguridad en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria, me ocupé de alertar al SUAP y fui a buscar a mi hijo a la calle Juan Pablo.

Me lo encontré tirado en el suelo. La cara la tenía empapada de sudor y los ojos se le iban. Para que mi hijo no se durmiese, le decía que respirase tranquilo y le hablaba mucho. Cuando me dijo que llamara a su padre, a su hermano y a su hermana, le contesté: 'Andrés, vas a salir de esta. No te hace falta ver a tus hermanos'. Pero la verdad es que no sabía si mi hijo iba a sobrevivir. Solo intenté mantener la calma porque no podía venirme abajo.

El letrado Eduardo Muñoz Simó.

Esta madre coraje ya ha contratado los servicios del abogado Eduardo Muñoz Simó, para ejercer acciones legales contra el supuesto agresor de su hijo. Una decisión que Carmen confiesa que ha sido dura: "'El Comino' es un crío muy impertinente, sé que en el instituto ha tenido problemas, que es de esos a los que le dices algo y te responde que no sabes quién es él, pero le conozco desde pequeño y no le veía maldad para hacer esto. Tiene una edad mala, con las hormonas por las nubes y a esa edad todos hemos tenido alguna pelea con algún amigo. Yo no lo daba importancia sabiendo que mi hijo y 'El Comino' se conocen desde pequeños, pero no esperaba que la cosa llegaría a esto".

El letrado del despacho Simó Abogados Penalistas subraya que "en el caso de Andrés, sin lugar a dudas, hablamos de un asesinato en grado de tentativa. El agresor tenía un intención clara de acabar con la vida de Andrés y decidió apuñalarlo por la espalda sin posibilidad alguna de defenderse: lo tenía premeditado. No existió una reyerta, ni una pelea. Mi cliente iba paseando tranquilamente con su pareja, sin portar ningún arma blanca".

Muñoz Simó también asumirá la acusación particular del otro menor apuñalado, de 14 años, y que no guarbaba amistad con 'El comino'. "Este caso es aún más llamativo y acredita la frialdad y la intención de matar del agresor: ni tan siquiera se conocían. Directamente se le acercó, le preguntó '¿sabes quién soy yo?' y le apuñaló en el estómago", según sostiene el abogado con despacho en Murcia y en Madrid.

"En ambas agresiones estamos hablando de tentativa de asesinato y vamos a pelear para que se le imponga la pena máxima, la cuál no supera los 5 años en régimen cerrado al tratarse de un menor de edad", tal y como avanza Eduardo Muñoz Simó. De momento, 'El Comino' ha ingresado en el Centro de Menores La Zarza de Abanilla y sus padres han contratado los servicios de la abogaba: Maribel Muñoz. "En este caso, ni el malo es tan malo ni el bueno es tan bueno", según advierte la penalista.

- ¿Qué argumentos empleará para defender a su cliente?

- Maribel Muñoz: No ha habido premeditación ni un ataque a sangre fría porque todo esto viene de una situación anterior. Hay un enconamiento entre 'El Comino' y Andrés desde junio. Andrés supuestamente le robó el teléfono móvil a mi cliente. A partir de ahí, todo se alimenta entre ellos a marchas forzadas. A 'El Comino' le pegaron una paliza terribe, de la que existe un parte médico del 16 de julio, pero no quiso denunciarla.

En la Discoteca Tuareg mi cliente discutió con Andrés por el móvil. A mí, la madre de mi cliente me jura y me perjura que su hijo no portaba navaja alguna. Me dice que la navaja era de la primera víctima, Andrés, porque mi cliente sufrió una puñalada en el muslo. Empezaron a discutir, Andrés sacó la navaja, le dio un navajazo a 'El Comino' en la pierna y cuando Andrés se dio la vuelta, mi cliente se la quitó y le apuñaló por la espalda.

La letrada avanza que emprenderá "acciones legales" contra Andrés y remarca que 'El Comino' "es un niño que psicológicamente no está bien porque ha sufrido acoso escolar durante muchos años. La madre lo quería poner en tratamiento psicológico porque no estaba bien".

