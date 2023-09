Las fotos de las menores desnudas circulaban por Almendralejo desde junio: "No se atrevían a decirlo"

A la hija de Miriam y José Ramón le había llegado una fotografía de ella misma desnuda ese mismo día. Una imagen que alguien había cogido de sus redes sociales y que había pasado por un sencillo programa de inteligencia artificial, con el que había borrado su ropa en unos pocos segundos. Ocurrió el pasado domingo, poco después de que Miriam llegara de viaje tras asistir a un congreso donde impartía clases sobre sexología. “Gracias a que la relación entre nosotros y nuestra hija es tan fluida, nos lo contó inmediatamente, por lo que pudimos ponernos en marcha para intentar pararlo”, cuenta al teléfono José Ramón Paredes.

Ese mismo día, su mujer, Miriam Al Adib, una ginecóloga muy popular en las redes sociales, subió un vídeo a Instagram explicando lo ocurrido. “Lo que habéis hecho es un delito y es muy grave, os pido que retiréis las fotos de donde las hayáis subido”, advirtió. Rápidamente, fueron apareciendo más casos. Y en unas pocas horas se convirtió en un escándalo mayúsculo, con cerca de una treintena de chicas afectadas, de entre 11 y 17 años.

La hija de Miriam y José Ramón tiene 14. “Claro, para ella fue un mal trago muy fuerte, pero ahora se encuentra bien. La hemos apoyado mucho desde el principio para que no se sienta víctima y para intentar que no se repita”, responde José Ramón, en conversación con EL ESPAÑOL. Según los últimos datos de la Delegación del Gobierno en Extremadura, una veintena de chicas, todas menores, han prestado declaración ante la Policía para explicar lo sucedido.

A raíz de la denuncia de Miriam, padres y madres de las víctimas se han movilizado en un grupo de Whatsapp donde comparten las novedades del caso. Ninguna imagen, por supuesto, pero sí los detalles que pueden afectar a la investigación. “Ni siquiera es algo nuevo, algunas de las chicas cuentan que llevaban sufriendo esta situación desde el pasado junio, pero no lo habían denunciado o no se habían atrevido a contarlo”, insiste José Ramón, que trabaja con su mujer en un grupo de clínicas que tiene una de sus sedes en Almendralejo.

En el grupo de Whatsapp hay más de 30 contactos, por lo que no se descarta que el número de afectadas aún pueda aumentar. Algunas madres han denunciado incluso que sus hijas sufrieron extorsión, al reclamarles dinero a cambio de no difundir las imágenes. El caso ha salpicado a varios institutos de Almendralejo, de poco más de 30.000 habitantes, aunque no se circunscribe sólo a este municipio sino también a algunas localidades de la zona.

Las familias de las afectadas están tratando de ponerse de acuerdo para contratar a un abogado y hacer causa común, aunque “todavía no hay nada cerrado”. Por el momento, cada una de ellas está presentando denuncia de forma independiente. “Seguramente se trate de un juego por parte de los chicos, pero no se dan cuenta del daño que hacen. Yo, como padre, estoy dolido, estoy indignado, y sólo espero que esto sirva para que haya un cambio y se modifique la legislación, de forma que se puedan perseguir estos delitos que se extienden por la red”, sentencia José Ramón Paredes.

Cinco o seis menores identificados

La Policía Nacional ya tiene identificados a una decena de menores, supuestamente responsables de los montajes y la difusión de las fotografías, según fuentes policiales. Los presuntos autores pertenecen al entorno de las víctimas y tienen entre 12 y 14 años, por lo que serían inimputables de forma penal. "Lo serían conforme a la Ley Penal del Menor", según aseguró el jefe del Grupo de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, Javier Izquierdo.

Varias informaciones apuntan a que se organizaban en dos grupos de Whatsapp: uno en el que ellos mismos se intercambiaban las fotos de sus víctimas y otro en el que los hacían circular entre la gente del pueblo. El testimonio de uno de ellos apunta a que el creador de uno de estos grupos sería hermano de una chica de 12 años cuya imagen también había sido vulnerada. En su declaración ante la Policía, el menor habría asegurado que cuando vio la cara de su hermana circulando salió inmediatamente del grupo.

Ahora se abren dos vías de investigación: por un lado, la vía penal, ya que la Policía está recabando toda la información recibida a través de las denuncias y los interrogatorios a los presuntos culpables para poder remitir el caso a la Fiscalía de Menores. Los jóvenes podrían atentar contra el derecho a la intimidad personal, al honor y a la propia imagen, además de incurrir en un delito de difusión de pornografía infantil que el Código Penal castiga con hasta cinco años de cárcel. Sin embargo, al ser menores, se enfrentarían a medidas de libertad vigilada o, en última instancia, ingresarían en un centro cerrado, al margen de asistir a cursos de reeducación.

Imagen de la comisaría de Almendralejo

Por otra parte, está la vía abierta por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ha iniciado una investigación de oficio para eliminar el rastro de estas imágenes en la red. La AEPD se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Almendralejo y con la Junta de Extremadura para que informen a las familias de que pueden solicitar la retirada de las imágenes a través del 'Canal prioritario' de este organismo, indicando las direcciones (URLs) desde las que se puede acceder a ella.

El marco legal

Este miércoles el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se mostró “preocupado” por lo ocurrido, si bien aseguró que la normativa actual es suficiente para castigar este tipo de delitos. Indicó que el Ministerio Público no ha recibido por el momento el atestado policial, pero afirmó que el Código Penal está “adaptado a las nuevas realidades” y contiene herramientas de “protección y educación” para abordar este tipo de situaciones, por lo que no consideró necesario emprender ahora una reforma legal.

Un día antes, la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, también se había pronunciado sobre el caso, advirtiendo de que utilizar inteligencia artificial para difundir imágenes de contenido sexual es un delito. "Esto no es algo que haya surgido recientemente, ya hace años fue detenida una persona por la utilización de la IA para recrear conductas de menores con carácter con contenido sexual, es pura pederastia y pornografía infantil", dijo este martes en el Congreso de los Diputados.

