La hija de Miriam Al Adib, entre las afectadas: su foto desnuda creada por una IA circula por Almendralejo

Miriam Al Adib es una conocida ginecóloga y obstetra que ejerce una intensa labor divulgativa sobre la educación sexual de los adolescentes. Además, es madre de cuatro niñas. Hace unos días, a la vuelta de un viaje, se encontró en su propia casa con uno de sus peores temores y contra lo que más advierte: una de sus hijas, de 14 años, había sido víctima de una inteligencia artificial que había convertido una foto suya en una imagen en la que aparecía desnuda, y había comenzado a circular.

“Llego a casa y una de mis hijas me dice: ‘Mamá, mira lo que me han hecho’”, dijo Al Adib en un vídeo difundido en su perfil de Instagram, que ya cuenta con 115.000 reproducciones. En la publicación, la ginecóloga denuncia que su hija y una veintena de niñas de Almendralejo (Badajoz) y otros pueblos cercanos fueron víctimas de un delito contra la libertad sexual.

Al parecer, un grupo de chicos de la zona, conocidos de las víctimas, usaron una aplicación de inteligencia artificial para ‘desnudar’ a las chicas y difundir las imágenes a través de grupos de WhatsApp. La ‘app’ permite a quien quiera, de forma gratuita, subir fotos reales de cualquier persona y transformarlas en desnudos hiperrealistas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dra. Miriam Al Adib Mendiri (@miriam_al_adib)

En el vídeo, Al Adib advierte a los autores que han cometido un “delito muy grave” y les insta a que corten con la difusión de las imágenes. Además, teme que éstas hayan terminado en páginas pornográficas como Only Fans: “No sabemos aún la repercusión (...) No sabéis el daño que les habéis hecho (...) Podrían haberlo subido a Only Fans o a alguna página pornográfica (...) No estamos hablando de ninguna tontería (...) Parad ya (...) Esto no va a quedar así”, dice la ginecóloga en el vídeo, publicado el pasado domingo.

Fue a través de esta denuncia pública que saltó la voz de alarma y otras madres de la zona se pusieron en contacto con la propia Al Abid para tomar medidas. Otras acudieron directamente a la Policía Nacional para denunciar los hechos, que se remontan al miércoles pasado. Los agentes han tramitado ya siete denuncias de madres de víctimas, a quienes también se tomó declaración. Además, la policía ha identificado a algunos de los presuntos autores del delito.

[La tragedia de Laura: le amputan las cuatro extremidades tras comer un pescado en mal estado]

Los uniformados también sospechan que se haya podido dar algún caso de extorsión. Según dijo otra de las madres afectadas, Fátima Gómez, a Canal Extremadura TV, su hija de 12 años recibió un mensaje de una cuenta falsa en el que se le pedía dinero a cambio de no difundir imágenes suyas desnuda. Al negarse, la menor recibió en su teléfono el montaje generado por la inteligencia artificial.

El caso ya era conocido en Almendralejo y alrededores pero no fue hasta la denuncia pública de Al Adib que su repercusión ha ido en aumento. Ante la magnitud de los hechos, el alcalde de la localidad pacense, José María Ramírez, ha declarado que el caso “puede haberse iniciado como idea de broma o gamberrismo, pero la trascendencia es mucho mayor y puede tener consecuencias graves para los que hayan elaborado estas fotografías, así como para los que las difunden”.

Los autores de las imágenes y quienes las difundan podrían enfrentarse a penas de hasta nueve años de prisión, al tratarse de víctimas menores. Además, este delito acarrea responsabilidades civiles.

[La trágica muerte de Juan Manuel a manos de su novia, 26 años menor: lo asesinó a cuchilladas]

“Ginecóloga rebelde”

Al Adib, que se define como la “ginecóloga rebelde”, cuenta con cientos de miles de seguidores en sus canales de Instagram y TikTok, en los que publica vídeos de educación sexual. Su mensaje incide especialmente en el descubrimiento de la sexualidad en los adolescentes, el ejercicio sano de ésta, el uso responsable de las aplicaciones de citas o en combatir la cultura de la pornografía y la hipersexualización de la mujer.

Además, es autora de los libros Hablemos de vaginas; Hablemos de adolescencia: Y de sexo, y de amor, y de respeto, y de mucho más. Su labor ha sido reconocida con el premio a la mejor ginecóloga de España por tres años consecutivos, un galardón que otorga la plataforma de medicina online Doctoralia.

Sigue los temas que te interesan