La tragedia de Laura: le amputan las cuatro extremidades tras comer un pescado en mal estado

Laura Barajas, una mujer de 40 años residente en California (Estados Unidos), ha sufrido la amputación de sus cuatro extremidades después de comer un pescado contaminado con una bacteria mortal. El trágico suceso ocurrió después de que Laura acudiera a un mercado local de San José a comprar tilapia, uno de los pescados que más importa al año Estados Unidos, junto al camarón y el salmón.

Lo que la mujer desconocía por completo es que el producto estaba infectado con Vibrio Vulnificus, una bacteria potencialmente mortal. Esta suele encontrarse en los mariscos crudos y en el agua del mar. Tras adquirirlo en el mercado local, Laura regresó a su domicilio e ingirió el alimento. Tal y como ha informado una de sus amigas, ella misma fue quien lo cocinó. Sin embargo, con el paso de los días, la mujer de 40 años de edad comenzó a encontrarse mal y decidió acudir al hospital.

Allí ha permanecido más de un mes en coma inducido. "Ha sido muy duro. Nos podrá haber pasado a cualquiera. Estaba conectada a un respirador. Casi pierde la vida", ha confesado una de sus amigas, Anna Messina.

La mujer sufrió una sepsis completa que requirió una operación urgente. "Le pusieron en coma inducido médicamente. Sus dedos eran negros, sus pies eran negros y su labio inferior era negro. Tenía sepsis completa y sus riñones estaban fallando”, ha relatado su amiga.

Tal y como ha detallado su amiga, a Laura hubo que extirparle las cuatro extremidades para salvarle la vida. La intervención se realizó el pasado 13 de septiembre. Acompañando a Laura ha estado en todo momento su pareja José, quien se ha hecho cargo también de Gael, el hijo que tienen en común. "Además, José comparte la custodia de sus otros dos hijos, a quienes no ha podido ver debido al inmenso tiempo y estrés que esta situación ha traído a sus vidas", ha explicado la amiga de Laura.

En nombre de Laura y de José, la amiga de la afectada ha iniciado una recaudación de fondos para poder hacer frente a los gastos médicos. Tal y como ha asegurado, el tiempo libre remunerado que le pertenece a José para cuidar de Laura se ha acabado y el Programa de Discapacidad Familiar solo les proporciona el 60% de sus ingresos normales. "Las crecientes facturas del hospital son abrumadoras y la condición física de Laura requerirá cambios significativos en sus vidas a medida que se adapten a sus nuevas circunstancias", ha confesado.

Todavía no se ha confirmado de forma oficial que el estado de salud de Laura empeorara por la ingesta de pescado. Sin embargo, su marido asegura que su esposa ha sufrido los síntomas de una infección asociada a esta bacteria. "Yo te juro por mi madre que todos los síntomas que están allí, ella los tuvo, pero no está confirmado. El doctor tomó muestras de laboratorio y no apareció la bacteria”, ha explicado.

"Podría pasarnos a cualquiera de nosotros"

"Les solicitamos amablemente que encuentren en sus corazones el apoyo a esta hermosa familia durante este momento increíblemente difícil. Lo que les pasó a ellos podría pasarnos a cualquiera de nosotros y juntos podemos marcar una diferencia significativa. Su generosidad ayudará a aliviar la carga financiera que enfrentan y les permitirá concentrarse en la recuperación de Laura y adaptarse a su nueva realidad", ha explicado. En la actualidad, ya han conseguido recaudar más de 55.000 dólares a través de la plataforma GoFundMe.

Según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la bacteria con la que estaba contaminada el pescado que ingirió Laura causa aproximadamente 80.000 enfermedades al año en los Estados Unidos. Una de cada cinco personas muere a causa de esta bacteria cada año.

En este sentido, las autoridades estadounidenses aconsejan seguir una serie de recomendaciones. En este sentido, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan alejarse del agua salada si se tiene una herida abierta, cocinar los mariscos antes de comerlos, lavarse las manos con agua y jabón después de manipular pescado crudo y acudir a un médico si hay heridas infectadas.

El caso de Jennifer Barlow: pierde una pierna tras infectarse con una bacteria

Durante sus vacaciones en Bahamas, la modelo Jennifer Barlow se infectó con una bacteria carnívora que le hizo perder su pierna derecha. La joven comenzó a notar un "burbujeo" en su rodilla, acompañado de un dolor extremadamente fuerte. Ya en Atlanta, los médicos aseguraron a la joven que se trataba de una torcedura en la rodilla. Sin embargo, al persistir el dolor, Jennifer acudió de nuevo al centro médico. En esta segunda revisión le confirmaron la trágica noticia: se había contagiado con una bacteria carnívora muy peligrosa.

Después de estar más de diez días en coma, la joven despertó y se percató de que los médicos le habían amputado la pierna afectada por la bacteria después de haber pasado por hasta 12 operaciones.

"He sobrevivido encontrando la magia en rendirme completamente a Dios. Y sin mencionar que no podría estar aquí sin mi hermano pequeño que me salvó la vida cuando moría en el suelo de mi cocina. Y gracias a mi increíble madre y equipo de mejores amigos que saltaron directamente a la acción apoyándome en cualquier cosa y todo a lo largo de este camino", dijo la joven.

