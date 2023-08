Las trágicas vacaciones de la modelo Jennifer: pierde una pierna tras infectarse con una bacteria carnívora

Su vida era hasta ahora como la de cualquier influencer del momento. Viajes, restaurantes de lujo, ropa cara y fotografías en lugares paradisiacos. Después de disfrutar de sus vacaciones en países como México, Canadá o Grecia, la modelo estadounidense Jennifer Barlow se preparó para visitar el que era el destino que más deseaba: las islas Bahamas. Durante días, la influencer compartió con sus seguidores cada detalle del viaje. Las playas paradisiacas, el agua cristalina y los vídeos nadando con tortugas abarrotaron sus perfiles en redes sociales. Pero tras varios meses sin noticias sobre ella, Jennifer comunicó finalmente la tragedia que vivió durante el viaje.

"Hola, amigos. Esta es la razón por la que he estado tan callado los últimos 5 meses. No he hecho una publicación sobre la rara infección contra la que estaba luchando porque quería centrarme exclusivamente en sobrevivir... ¡Necesitaba espacio para luchar y sanar!", publicó en su perfil de Instagram. Y es que lo que comenzaron siendo como unas vacaciones idílicas acabaron en un trágico suceso que Jennifer recordará para toda la vida.

Durante sus vacaciones en Bahamas, la modelo Jennifer Barlow se infectó con una bacteria carnívora que le hizo perder su pierna derecha. Con el paso de los días, la joven comenzó a notar un "burbujeo" en su rodilla acompañado de un dolor extremadamente fuerte. Tras experimentar estos síntomas, y una vez había regresado a Atlanta, Jennifer decidió acudir al hospital.

La modelo Jennifer Barlow durante su estancia en el hospital.

Allí le comunicaron que todo parecía una torcedura de rodilla y que lo mejor sería que regresara a casa con muletas y analgésicos. Sin embargo, con el paso de los días, su pierna empezó a crecer hasta el punto de alcanzar un tamaño tres veces mayor que el de su otra pierna. Tras una segunda revisión, los médicos le confirmaron a la joven la noticia: se había contagiado con una bacteria carnívora muy peligrosa.

Desde ese momento, la joven no volvió a recordar nada hasta que se despertó del coma diez días después. Cuando se despertó, los médicos le habían amputado la pierna afectada por la bacteria después de haber pasado por hasta 12 operaciones.

"He sobrevivido encontrando la magia en rendirme completamente a Dios. Y sin mencionar que no podría estar aquí sin mi hermano pequeño que me salvó la vida cuando moría en el suelo de mi cocina. Y gracias a mi increíble madre y equipo de mejores amigos que saltaron directamente a la acción apoyándome en cualquier cosa y todo a lo largo de este camino", confesó la joven en sus perfiles en redes sociales.

Jennifer Barlow es una prestigiosa modelo estadounidense residente en Atlanta, en el estado de Georgia. En la actualidad, cuenta con más de 60.000 seguidores en redes sociales. Tras lo ocurrido, la joven ha abierto una recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe, donde ha relatado el motivo por el que contrajo la bacteria.

Fotografía personal de Jennifer Barlow. Instagram

"Se cree que la bacteria comenzó a partir de un pequeño corte en su pierna expuesta al agua del océano durante un viaje a las Bahamas", han explicado sus familiares. En la actualidad, ya se han conseguido recaudar cerca de 40.000 dólares. El objetivo es poder cubrir todos los gastos derivados de las más de 30 cirugías a las que, finalmente, la joven ha tenido que ser sometida.

"A medida que comienza a estabilizarse en los próximos meses, le pedimos su ayuda para recaudar fondos para ayudar a Jennifer con sus gastos médicos, costos de prótesis y rehabilitación, y todos los cambios que serán necesarios para adaptarse a su nueva discapacidad", han explicado sus amigos.

Cinco muertos por la bacteria en lo que va de año

La bacteria "carnívora" llamada 'Vibrio vulnificus', también conocida como fascitis necrotizante, provoca una grave infección que se propaga rápidamente y mata a uno de cada cinco pacientes que se infectan de ella, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Lo más habitual es que esta bacteria entre en el cuerpo como consecuencia de un corte o herida en la piel, aunque también puede contraerse por picaduras o quemaduras.

Es una afección complicada de diagnosticar debido a que sus síntomas son muy parecidos a los de otras enfermedades. Las personas que se contagian de esta bacteria experimentan piel enrojecida, dolores intensos, fiebres, mareos, fatiga, diarrea y náuseas. En Estados Unidos se calcula que hay entre 700 y 1.150 casos al año.

Solo este año, según ha informado 'Telemundo 51', cinco personas han muerto en el área de Tampa Bay, en Florida, como consecuencia de esta bacteria. En lo que va de año se han reportado un total de 25 casos y 5 muertes en condados como Hillsborough, Pasco, Polk y Sarasota.

Para evitar contraerla, en caso de sufrir algún corte, se recomienda evitar el agua. También se aconseja cocinar adecuadamente los mariscos y usar ropa protectora al manipularlos. Los expertos creen que los últimos casos reportados en Estados Unidos pudieron deberse al consumo de marisco sin cocinar.

