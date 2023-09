La comunidad autónoma que es un 'infierno' para las altas capacidades: las "dificultades" de 228 niños

Lo que han vivido los Gargallo, los Fernández de Castro, los Gimeno o los Fonseca no ha sido nada fácil. Todas estas familias tienen dos cosas en común. Por un lado, todas tienen más de un hijo con altas capacidades intelectuales identificadas y, por otro, todas viven en el infierno español donde peor viven los niños con estas cualidades. Se trata de Aragón, la comunidad autónoma donde menos menores se identifican y donde, además, se les quitó la condición de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) a muchos de ellos, poniendo más “trabas” y “dificultades” a los niños con altas capacidades.

Pero vayamos poco a poco. Según los últimos datos publicados este año por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Aragón ocupa la penúltima posición de la tabla de alumnos identificados con altas capacidades intelectuales en España, con un total de 228. Tiene un 0,1% de alumnos identificados respecto al alumnado total. Sólo la supera Melilla, con un 0,09%, pero a nivel autonómico Aragón se alza como el farolillo rojo del ranking en identificación. En el otro lado de la balanza se encontraría Andalucía, con 1,17%, y Asturias, con un 1,16% de alumnos identificados, convertida en una suerte de paraíso para este colectivo.

Aun así, según reconoce Beatriz Urriés, vicepresidenta de la Asociación Sin Límites Aragón, España tiene una asignatura pendiente en identificación de personas con altas capacidades a nivel general: “El propio Ministerio dice que el 10% de la población española tiene altas capacidades, lo que significa que habría 4,8 millones de personas que las tienen. En el caso de los menores, habría unos 820.000 niños, pues la población escolarizada es de 8,2 millones, pero sólo tienen reconocida esta condición 46.230 niños”.

Menos niños reconocidos

Esta reducción en el número de niños con altas capacidades intelectuales identificadas fue consecuencia de la orden ECD 1005/2018, en la cual, el anterior Gobierno dirigido por el socialista Javier Lambán, dio “instrucciones a los centros educativos de eliminar como alumnos ACNEAE a todos los que no tuvieran medidas específicas, contraviniendo la normativa de rango superior”.

Es decir, según Urriés la orden iba contra la normativa autonómica educativa y contra leyes como la LOE o la LOMLOE, “donde no sólo se considera que un niño tiene altas capacidades si ha saltado un curso o si tiene aceleración parcial –como decía la orden–, sino también a los que se les enriquece en alguna asignatura mediante ampliaciones curriculares, como ocurre en otras comunidades. Por ejemplo, si a un niño que esté en quinto le dan algunos contenidos extra de sexto en matemáticas, se pueden considerar sus altas capacidades. Pero a esos se les dejó de considerar alumnos con altas capacidades”, denuncia Urriés.

La consecuencia: en Aragón, de un año a otro, 6.604 niños perdieron su condición de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. De los cuales, 566 eran niños con altas capacidades intelectuales.

Pregunta.– ¿Qué argumentos daba entonces la consejería de Educación de Aragón para acometer esa orden?

Respuesta.– En mi opinión, el problema es que la consejería se dio cuenta de que la escuela concertada había hecho los deberes y había evaluado e identificado a muchos niños con altas capacidades y la pública no. Por ello, empezaron a decir que la concertada se había inventado esas identificaciones de altas capacidades para cubrir sus cuotas de alumnos con necesidades educativas especiales y no aceptar a otros. Pero, claro, eso se desmonta porque no sólo los niños con altas capacidades perdieron su condición de ACNEAE, sino también niños con TDAH u otras capacidades perdieron la condición.

La victoria judicial

Esta situación acabó en una encarnizada batalla judicial entre las asociaciones de padres con hijos con necesidades educativas especiales –destacando los colectivos de altas capacidades intelectuales– contra la Administración de Javier Lambán y, en particular, contra la consejería de Educación de Aragón, liderada entonces por Felipe Faci. “Aunque sólo fue Sin Límites Aragón quien llegó hasta el final porque teníamos medios económicos. El resto de colectivos, como los de TDAH, nos ayudaron con su apoyo”, recuerda Urriés.

Finalmente, el 1 de febrero de 2021, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón dio la razón a los padres con niños con necesidades específicas de apoyo educativo, como los de altas capacidades intelectuales. No debió haberse quitado su condición, porque el juez, por ejemplo, estima que “también son alumnos ACNEAE aquellos a los que se le proponen actuaciones generales”, como lo puede ser un enriquecimiento curricular.

Pero Aragón ya había ejecutado su orden, “quitando derechos” a 566 niños con altas capacidades dejándolos en un plano de educación regular. Una circunstancia que a los niños les genera frustración y a sus familias, preocupación. “Para mí es un tipo de maltrato, porque tener a un niño de tres años que sabe dividir en una clase en la que les dicen ‘un pato más un pato son dos patos’ todos los días de 9 de la mañana a 2 de la tarde le genera aburrimiento. Y ese aburrimiento se puede transformar en frustración, ansiedad, etc.”, dice Beatriz Urriés, quien sufrió la situación por sus hijos.

Presente y futuro

Aun teniendo el fallo judicial en contra, la anterior consejería de Educación no repuso la condición de alumnos con altas capacidades intelectuales a los que se la quitaron. “Por ello volvimos a los juzgados, para pedir la ejecución de la sentencia. El juez lo ordenó mediante un auto”, prosigue Urriés.

Pero ya acabando la legislatura, el Gobierno de Lambán se sacó un último as de la manga: “Cambiaron el decreto educativo para que los alumnos con actuaciones generales de ampliación curricular no fueran reconocidos con sus altas capacidades. O lo que es lo mismo, pusieron lo contrario a la sentencia”, dice Urriés, resignada. “En junio, ya en funciones tras las elecciones autonómicas del 28-M, desarrollaron eso con una nueva orden”, añade.

Lo que está claro es que las cifras de Aragón en relación con las personas con altas capacidades intelectuales siguen siendo demoledoras en su contra. A nivel provincial, y según los datos más recientes del Ministerio de Educación, Zaragoza, Melilla, Huesca y Teruel, en ese orden, ocupan las últimas posiciones del ranking de identificación.

Por no hablar del ratio de orientadores escolares-alumnos. Si en la Comunidad Valenciana hay un orientador por cada 231 alumnos o en Castilla-La Mancha por cada 249, en Aragón ese dato se eleva hasta los 750 alumnos por cada orientador. “Eso dificulta la calidad de vida y enseñanza de los 228 alumnos con altas capacidades identificados en Aragón y de los que faltan por identificar”, explica Urriés.

Cabe destacar, no obstante, que todo aconteció bajo el anterior Gobierno, del PSOE, liderado por Javier Lambán. Ahora, según reconocen desde Sin Límites Aragón, tienen la esperanza de que con el nuevo Ejecutivo de PP y Vox, presidido por el popular Jorge Azcón, la situación cambie. “Todavía no hemos pedido cita ni con él ni con la nueva consejera de Educación, Claudia Pérez, pero antes de las elecciones nos reunimos con todos los partidos y en el PP nos dijeron que no entendían nada y que estaban abiertos a solucionarlo. Ahora, con el nuevo Gobierno, hemos esperado a que se asienten en sus cargos y ya nos reuniremos para buscar soluciones”, culmina Urriés.

