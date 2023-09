La polémica dieta de Andrea Colás, la tiktoker que promete adelgazar con pizzas y bocatas de chorizo

Día 167 de la dieta recorte: a las 12 de la mañana, Andrea Colás se toma una porra de churro; media hora después, un bocadillo de chorizo acompañado de una bebida energética. Tras tres horas, la valenciana muestra en su cuenta de Tiktok una fuente de macarrones con queso, carne picada, chorizo y cebolla al horno y avisa: “Ya no me como la mitad de la fuente, solo un cuarto”.

Hasta las 23:00 no llega el colofón: un huevo frito, dos trozos de carne y una mini fuente de batata. A priori, y por la mínima educación nutricional que tenemos, nos puede parecer una barbaridad para una mujer de 34 años, pero lo cierto es que Colás confirma a EL ESPAÑOL que esta dieta le está funcionando para adelgazar “y establecer nuevos hábitos”.

Ella misma ha bautizado este método como dieta de recorte y se ha hecho viral poniéndola en práctica en redes sociales, donde atesora casi 80.000 seguidores en Tiktok y 28.000 en YouTube. Pero, ¿cómo nace la idea de esta dieta? “El problema es que siempre he comido muchísimo, hasta que me diagnostican hipertiroidismo y con eso, y con todas las patologías que ves, como la obesidad, que sé que es muy peligrosa, pues claro, te asustas. Así pensé que tenía que empezar a cuidarme un poco más”.

Cuando a Colás le recetan el tratamiento para su enfermedad a principios de año, pesa “entre 115 y 120 kilos, de ahí no se movía el peso”. Anteriormente, había hecho alguna que otra dieta, como la Keto, pero tuvo el temido efecto rebote: “De 105 kilos bajé a 90, pero cuando lo dejé fue cuando tuve el hipertiroidismo y engordé como 30 kilos de golpe”.

[Estos son los beneficios y los riesgos de la dieta keto según los médicos]

Comer de todo a todas horas

Así que cuando decide ponerse de nuevo a dieta, tiene claro que quiere que sea la suya propia, donde caben desde una torta con panceta a unos macarrones con queso a las cinco de la tarde, su comida preferida, como repite en varias ocasiones: “Mi idea es comer lo que quiero y producir nuevos hábitos, comer más fruta, introducir las verduras que no me gustan también. Y la verdad es que poco a poco lo voy consiguiendo y también el pescado, que siempre se me olvida que existe, la verdad. No porque no me guste, sino porque no me gusta cocinarlo. En definitiva, bajar las cantidades de lo que ya como para no tener esa ansiedad por la comida, porque cuando tú estás a dieta te apetece de repente una hamburguesa, entonces pienso que me la como y así no me siento culpable”.

Es en el mes de abril donde comienza a publicar los vídeos donde cada día muestra lo que come y donde informa que pesa 121,8 kilos. Cinco meses después, ha adelgazado 9,3 kilos, aunque su objetivo es llegar a pesar 80 kilos, a los que ve factible poder llegar después de este resultado en este tiempo.

La tik toker Andrea Colás.

“Hoy por ejemplo no he comido porque he hecho un almuerzo con mi amiga con yogur y medio bocadillo, entonces depende del día. Ayer me apetecían macarrones y no tenía tomate, pues me los hice con queso. Hay días que intento hacerlo bien estándar, una dieta con un pollito a la plancha y cosas así, pero es como que ese día lo tengo que pensar, planificar y eso no lo suelo hacer. Me gustaría organizarme un poco más, pero no ha llegado todavía ese momento”, relata a EL ESPAÑOL.

Ella misma publicaba en su canal de YouTube este verano una charla con una psicóloga especializada en TCAs donde afirmaba que era consciente de que si no cambiaba sus hábitos, comía verduras y bajaba cantidades, era imposible llegar a los 80 kilos. “Soy totalmente consciente o bien, me mato a hacer ejercicio”. Un hábito que cuenta en la charla con este periódico que comenzó de nuevo a hacer hace cinco días.

[La dieta de Javi Martínez, el nutricionista que ha devuelto a Dabiz Muñoz a su peso: sus consejos]

Haters en redes

Andrea estudiaba Medicina, pero ahora nos confiesa que está en un período donde está centrada en “cuidarse y ahorrar”. Vive con su pareja y su hijo pequeño, a quien dice que intenta inculcarle una dieta sana. Está acostumbrada a subir vídeos en las redes contando su día a día, pero la explosión llegaba en Pascuas: “Me fui al pueblo dos semanas y no vi Tiktok y al volver, mi prima me dijo que si había visto los comentarios. Al abrirlo, tenía más de 900 seguidores nuevos, no me lo esperaba para nada”.

Desde entonces, cientos de comentarios cada día -buenos y malos- pero en ningún caso susceptible de que ella se sienta mal con ellos. “A mí me hicieron bullying en el colegio y en el instituto, entonces el hecho de que personas que no me conocen se metan conmigo no me afecta porque no tienen derecho a opinar. Es que todas las semanas subo blogs semanales de lo que hago, de lo que como… y hay gente que me ve un minuto y ya me critica, entonces es como… ¿Has mirado de verdad? ¿Te has parado a ver el motivo por el que estoy haciendo esto? Entonces no me merece la pena pensar que una persona me critica, me la repampinfla”.

Comentarios como “¿Dónde está la cámara oculta?”, o “desde que sigo tu dieta he cogido 27 kg, tengo colesterol y mi mujer me ha dejado, alguna recomendación?”, se repiten día tras día, aunque según nos confiesa, también hay una parte buena en todo esto. “Hay gente que me escribe porque han empezado a cuidarse ellos, porque se están reconciliando con la comida al ver mis videos y eso me llena y no por ego, sino por el hecho de que, joder, estoy ayudando a alguien. De una manera un poco extraña, sí, pero lo estoy haciendo”.

Sabe que su vida no es un ejemplo, es más, lo deja claro en el perfil de redes: “Mi dieta no es un ejemplo, es un proceso que os muestro”. Y añade: “Sé que la obesidad no es buena, quiero cambiar mis hábitos por mí y mi salud, y la gente entiende ese concepto. Cuando ven que de verdad es que quiero hacer algún cambio, también me escriben cosas buenas y me apoyan y eso te da una energía para seguir”.

Sigue los temas que te interesan