Justo Márquez, el tiktoker que pide volver a la cárcel: "No quiero cometer un delito. Si no, me suicido"

Justo estuvo en la cárcel, pero a los 17 años y por un asunto de drogas. Luego se rehabilitó, trabajó de cocinero, se emparejó, abandonó Nerja (Málaga) y se fue a vivir con su mujer a Motril (Granada). Hoy tiene 60 y está de baja. Se dedica a subir vídeos a su cuenta de TikTok... y en estos días se ha hecho famoso al plantarse en la puerta de la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga) con un cartón en el que reza 'Quiero entrar en la cárcel'.

El caso de Justo Márquez no es un caso de inadaptación social tras pasar largo tiempo privado de libertad: quiere entrar en la cárcel para que le cuiden.

Justo Márquez este lunes en el acceso a la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga). Carlos Díaz EFE

En marzo de 2020 le diagnosticaron un cáncer de próstata del que fue operado en plena pandemia, y luego se dio 20 sesiones de radioterapia. "Me hacía las revisiones ya cada seis meses, pero en junio me habían subido los marcadores tumorales". También "padezco de corazón. Me dan mareos, y tomo medicamentos. Lo del corazón es que se me paraba unos segundos y mi mujer me daba guantazotes para recuperarme, y me ponía bien. Si estoy solo no lo cuento", explica.

"Yo estoy amargado y tengo ganas de suicidarme. No quiero cometer un delito para entrar. Y quiero entrar porque no tengo otra alternativa", afirma Justo Márquez a EL ESPAÑOL. Este lunes se fue a la puerta del centro penitenciario para protestar y pedir su ingreso. Se lo denegaron, claro está.

[Justo Márquez, el enfermo de cáncer que pide entrar en la cárcel de Alhaurín para tener compañía]

El punto en el que se encuentra Justo para no ver otra alternativa más que ingresar en Alhaurín es que está solo y enfermo. Su familia -mujer y cinco hijos- lo abandonó días antes de que arrancara el verano y a principios de agosto se le ocurrió la idea, que plasmó en un vídeo de TikTok.

Sostiene que días antes de recibir el diagnóstico de los marcadores tumorales, su mujer lo abandonó, "y en mayo ya me había ido de la casa y me fui a la otra que tenemos también en Motril".

-Pero ¿qué le ha pasado con su mujer?

-Nosotros jamás en la vida hemos tenido un problema ni sentimental ni económico. Pero desde que yo tengo la enfermedad ya la cosa empezó a cambiar, a ponerse un poquitito chunga.

Vive de dos pagas. Una, no contributiva. La otra la cobra porque está de baja como cocinero. "Es a jornada parcial", matiza. Su mujer, que tiene 45 años, ayuda con la hipoteca de la vivienda en la que vive actualmente, que está a nombre de los dos. También le ayuda "con otros gastos". Así que, subraya, "yo no tengo problemas económicos"

Tres de sus hijos son ya mayores de 18 años, y los menores tienen 16 y 9. "Luego se vino mi hija pequeña conmigo, la de 9 años, pero mi mujer se la llevó y ya no está", abunda. En definitiva "que yo estoy solo. Y encima de que estoy solo no puedo ver a mis hijos desde junio. Salgo a la calle y me pongo a llorar. Yo salía con mi niña, nos comíamos un helado... Encima con familia como tengo y encontrarme como me encuentro... Con mi familia no creo que volvamos a estar juntos. Pero yo, ¿qué hago solo?".

-Su familia, ¿qué le ha dicho de que quiera entrar en la cárcel?

-Nada. No me han dicho nada. No tengo contacto con ellos. Yo ya lo había puesto en TikTok y no me habían dicho nada ya de antes.

¿Y sus hijos mayores? "Tampoco, desde junio no sé nada de ellos. Me enteré que una hija mía, que estaba embarazada, había dado a luz porque lo vi en sus redes sociales. Y luego me llamó al tiempo para decirme que la perrita que tenía se estaba muriendo, para eso sí me avisó. Desconozco la razón de todo esto, quizá sea fallo mío, o de ellos".

En julio, confiesa, tuvo con su mujer "una pequeña discusión". "El otro día me escribió diciéndome que quiere venir a recoger fotos. Quiere venir con la niña pequeña, pero yo no quiero. Yo he pensado que en lugar de con la niña, que venga con alguien. Con una pareja de policía, que no quiero ser responsable".

En TikTok es tremendamente activo y tiene más de 5.200 seguidores. Sube videos diariamente, grabados en su casa. Los más virales son los que sale en calzoncillos con el cartel de 'quiero entrar en la cárcel', que son los que le han hecho saltar a los medios de comunicación. Desde el 11 de junio, además, se ha marcado un reto: comer sopas de ajo durante un año, todos los días, hasta el próximo 11 junio de 2024. "Si entro en la cárcel, está claro que tendría que dejarlo. A no ser que me dejaran seguir con el reto".

Sigue los temas que te interesan