Cristóbal Caño aceptó la oferta de repoblar Zucaina a cambio de casa y trabajo, pero lo han dejado tirado

A la familia de Cristóbal Caño y Karima Mattouche la seleccionaron entre 7.000 aspirantes para repoblar Zucaina, un pequeño pueblo de la provincia de Castellón en riesgo de despoblación, a cambio de casa y trabajo.

Este municipio de 172 habitantes lanzó en 2020 la tentadora oferta en su perfil oficial de Facebook para tratar de salvar la escuela local y que los niños del pueblo no tuvieran que irse a estudiar fuera.

La iniciativa fue un éxito. Miles de familias de toda España se presentaron como candidatas. Pero tres años después, Cristóbal denuncia que no tiene empleo estable y que se verán obligados a abandonar el pueblo que les acogió y que ya sienten como propio.

"Las cosas han cambiado, el Ayuntamiento de Zucaina no ha cumplido con darnos trabajo todo el año y me veo obligado a irme a trabajar a Castellón y Valencia. Nos sentimos engañados y lamentamos que nos veamos obligados a irnos y buscar una nueva vida con tres niños menores de edad", apunta Cristóbal a EL ESPAÑOL.

El Ayuntamiento, gobernado por el PP, acogió a la familia y les proporcionó una vivienda por la que no pagan renta alguna. Simplemente debían limitarse a pagar los consumos. También les ofrecían trabajo, pero solo le han ofrecido un contrato de seis meses al año y vinculado a que la Diputación de Castellón conceda o no una subvención.

Ana Julián Benages es la alcaldesa de Zucaina. El Ayuntamiento defiende que ha cumplido en todo momento con las obligaciones que derivan del contrato de comodato firmado.

"En ningún momento se obligó en el referido contrato a emplear al padre de la familia acogida para que hiciera trabajos para el ayuntamiento, entre otras razones porque para ello tendría que haber seguido el procedimiento habitual de convocar un concurso-oposición", aseguran fuentes municipales.

La alcaldesa de Zucaina, primera por la izquierda, en una visita.

Aun así, el Ayuntamiento defiende que ha intentado "ayudarle en conseguir trabajo cuando se han recibido subvenciones a través de la Diputación de Castellón para la limpieza de bosques, entre otras subvenciones que se emiten para personas desempleadas que también han salido".

El contrato entre la familia de Cristóbal y el Ayuntamiento de Zucaina se firmó el 8 de octubre de 2020.

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, especifica que el municipio, "en su ánimo de revitalizar el pueblo y mantener los servicios esenciales actualmente existentes en el mismo, entre ellos la escuela, ha puesto en marcha una campaña para atraer población a la localidad, principalmente familias con hijos en edad escolar que contribuyan a aumentar el número de alumnos de la escuela existente".

A continuación, el contrato reconoce que "en la campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento de Zucaina se ha ofrecido a los posibles interesados en fijar su residencia en el pueblo empleo y vivienda, con el objeto de atraer a esos posibles interesados".

Los hijos de Cristóbal juegan en el colegio. CEDIDA

En este sentido, indica que "el empleo que desarrollará actualmente Cristóbal Caño es el de peón forestal, consistente en la limpieza y desbroce de los montes del municipio para prevenir de esa forma posibles incendios y, al propio tiempo, contribuir al mantenimiento sostenible del medioambiente; todo ello sin perjuicio de que pueda desarrollar en el futuro otros trabajos en la localidad".

El contrato estaría vigente hasta 2026, siempre y cuando los hijos de Cristóbal y Karima permanecieran escolarizados en Zucaina. Lo que no esperaban es que el contrato se incumpliría, denuncian. "Me siento engañado, yo no tenía experiencia en la limpieza de los montes y no puse ningún problema, nos hemos adaptado a todo lo que nos han dicho".

La situación de esta familia es límite y "cada día que pasa estamos un poco peor".

"Si buscas mi nombre en Google te salen muchísimos titulares contando nuestra historia y la suerte que tuvimos cuando nos seleccionaron porque nos daban casa y trabajo. Pero ahora me encuentro con tres hijos menores, uno de ellos nació aquí en Zucaina, y me tengo que ir a trabajar a las ciudades para llegar a fin de mes".

El Ayuntamiento insiste en que "tiene las puertas abiertas a todos los vecinos y está dispuesta a recibir a este señor cuando así lo solicite, pero en ningún caso va a poder ofrecerle un empleo fijo por las razones antes mencionadas".

"Hace ya casi tres años que salimos en todos los medios de comunicación de España y podríamos estar celebrando un bonito aniversario. Nuestro hijo Abel, nacido en Zucaina, ya va a ir al colegio que logramos salvar. Gracias a nuestra ayuda, el centro ya tiene nueve alumnos y más recursos".

"Estamos orgullosos de haber contribuido a la salvación del colegio, pero nos sentimos engañados", insiste Cristóbal.

Plaza de Zucaina.

Repoblación

España superó en mayo la barrera de los 48 millones de habitantes debido al incremento de ciudadanos extranjeros, pero el fantasma de la despoblación amenaza al mundo rural: en cerca de 2.000 pueblos solo habita un vecino y en 8 pueblos de la Comunidad Valenciana residen menos de 50 personas.

Como alternativa a la despoblación, los municipios más pequeños desarrollan iniciativas para atraer nuevos habitantes.

Castellón no es la única provincia española que lucha contra la despoblación.

En la localidad vallisoletana de Villabrágima te puede tocar una parcela casi gratis de por vida.

En Torrebesses (Lleida), el consistorio bonifica en un 95 % la licencia de construcción de obras a los menores de 35 años y, en Camarasa (Lleida), se han puesto a la venta a mitad de precio 11 parcelas públicas para familias jóvenes.

Otro ejemplo es la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, donde hay deducciones en el tramo autonómico del IRPF de hasta el 25 % para contribuyentes que tengan la residencia habitual en municipios escasamente poblados.

En cambio, la iniciativa de Zucaina no ha salido bien, según el testimonio de Cristóbal.

"Yo cambié una vida pensando que estas personas iban a cumplir con lo que prometían y firmaron por escrito en un contrato. Sigue siendo la misma alcaldesa y nosotros tenemos a los niños escolarizados, así que no hay motivo para que no cumplan con su compromiso".

