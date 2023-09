ClothOff, la App de IA que han utilizado en Almendralejo para desnudar a las menores

La inteligencia artificial ya está en manos de toda la sociedad, ya sea para generar textos, realizar recomendaciones personalizadas, hacer trabajos académicos, editar fotografías o crear imágenes, entre numerosas opciones. En la mayoría de los casos, de forma positiva; sin embargo, todo depende del uso que se le quiera dar o con el que haya sido programada. Y es que, algo que puede parecer realmente útil, también tiene su lado oscuro que puede llegar a incumplir la ley. El ejemplo más reciente de ello es ClothOff, el programa utilizado por los jóvenes de Almendralejo (Badajoz) para "desnudar" a varias menores de la zona y después pasarlas por chats en los colegios.

Undress girls for free o, lo que es lo mismo, "Desnuda a chicas gratis", así es el eslogan de este programa en el que deja claro su finalidad. El único requisito es que la persona aparezca sola en la imagen y que no lleve ropa de abrigo. Además, está disponible tanto para mujeres como hombres y la pose en la que se muestre no es una cuestión relevante a la hora de realizar el montaje. Y es que, al margen de que se trata de una idea muy perjudicial y dañina, lo sorprendente es que cualquier persona puede hacer uso de ella y tan solo se tarda 5 minutos en conseguir un resultado, aparentemente real.

Para ello, es necesario gastar un 'token'; es decir, una moneda virtual. De hecho, estos programadores no se cortan y animan a otros a que prueben la IA. La aplicación concede dos oportunidades a cada usuario al realizar el proceso de registro. Una vez gastados, deberá esperar tres días para obtener más o, en su defecto, invitar a amigos o pagar. El precio estándar es de dos dólares por cuatro tokens, pero es posible comprar hasta 1.600 por 500 dólares.

Antes de comenzar, la aplicación te explica cómo obtener los resultados más realistas. Por ejemplo, invitan al usuario a utilizar fotografías de buena calidad. También detallan cuáles son las mejores posturas. Y recomiendan utilizar imágenes donde la ropa "no oculte mucho la figura de una persona". A su vez, se enlaza otra web similar, llamada Drawnudes, donde el usuario es el encargado de eliminar las prendas de ropa que quiera de una fotografía.

Sorprendentemente, ClothOff advierte en los términos y condiciones del servicio que el internauta "es el único responsable de las imágenes generadas" o "es el responsable de no usar la aplicación para fines ilegales o no autorizados". Sin embargo, son más de 50.000 los usuarios que están registrados en el canal de Telegram de la IA, en apenas dos semanas desde su lanzamiento. Unas cifras preocupantes si se tiene en cuenta el potencial dañino que entraña su uso.

Además, la idea de los creadores, que según afirman por Twitter tienen más de dos años de experiencia trabajando con la Inteligencia Artificial, es añadir más opciones y personalización a las imágenes trucadas. Entre sus ideas está la de recrear personas como si hubieran salido de una película de Disney o Pixar.

Caso de Almendralejo

Almendralejo está conmocionado. Se trata de una localidad que ha sufrido los estragos negativos de la IA. Y es que, han sido más de 30 menores afectadas de estos desnudos truncados.

"No sois conscientes del daño que habéis hecho", afirmó la ginecóloga e influencer Miriam Al Adib, madre de una de las menores de Almendralejo, cuando descubrió los montajes. La madre también advirtió del delito que cometen aquellos que podrían haber subido las fotos a páginas de con contenido sensible. "Que alguien me explique cómo esta mierda puede ser legal", añadió por Instagram.

