La rutina 'militar' de los hermanos Casas con Mario Alonso, su entrenador de boxeo: "Son soldados"

El boxeo y los deportes de contacto son unas disciplinas en auge. Multitud de famosos y anónimos se han animado a practicarlos para desconectar de la rutina diaria, tener una disciplina y mantenerse en buena forma.

Pablo Motos, Cristina Pardo, Michelle Calvó, Miguel Bernardeau o los hermanos Mario y Óscar Casas son algunos ejemplos del éxito de estos deportes que les sirven para su vida personal, pero también para la profesional, ya que les ayuda a preparar sus personajes, y les termina enganchando.

El entrenador de Mario Casas y su hermano Óscar es Mario Alonso Blanco, que regenta la escuela AFC Villalba situada en la localidad madrileña. Allí acuden a diario los actores, siempre que su trabajo se lo permite, para practicar boxeo con el madrileño.

El boxeador y preparador Mario Alonso. Cedida

Mario Alonso Blanco ha atendido a EL ESPAÑOL desde las instalaciones de la escuela para explicar cómo es el entrenamiento de los hermanos Casas, además de repasar su amplia trayectoria profesional que le ha llevado a competir profesionalmente desde el tenis a deportes de contacto como el boxeo, MMA o grappling.

Nada más que disciplina

Mario Casas y su hermano Óscar siempre han mostrado en sus trabajos en series y películas o en redes sociales su excelente forma física. Su secreto se basa en una gran preparación y en una férrea disciplina que les hace entrenar sin descanso.

El ring se ha convertido en una cita ineludible para los actores, que tienen una estricta rutina diaria a su llegada a la escuela AFC Villalba para entrenar con Mario Alonso Blanco, responsable del amor al boxeo de los hermanos Casas.

Pregunta: ¿Cómo son Mario y Óscar entrenando?

Respuesta: Son excelentes, se nota que han tenido siempre un 'coach' por su trabajo como actores, están acostumbrados a escuchar, y eso es un don que lo tiene muy poca gente. Les hablas, se callan, te miran, afirman y lo hacen. Son dóciles y humildes porque entienden que lo que les propongo es siempre para mejorar, son mucho mejores alumnos ellos que otros que no escuchan y no hacen lo que les digo.

Mario y Óscar, cuando llegan al centro, me dan un abrazo, me preguntan qué tal estoy, yo a ellos, y se ponen a hacer sus pautas. En el momento que me dirijo a ellos, paran, me miran a los ojos y comienzan a trabajar todo lo que les indico: los descansos, las activaciones, los ritmos, los ejercicios técnicos… termino de explicárselo, afirman, y siguen entrenando. Son soldados, es increíble. Es igual que con sus proyectos profesionales, que los clavan porque tienen una actitud intachable.

Mario Casas junto a su entrenador. Cedida

P: ¿Se pican entre ellos?

R: Para nada, eso sí, tiene más peligro Óscar que Mario porque es más apasionado a la hora de hacer el entrenamiento, es más enérgico a la hora de aplicar una intensidad prolongada. Por ejemplo, si hay que hacer un ejercicio de dos minutos, él va a al 150%, mientras que Mario intenta ir a un rango alto de intensidad, pero buscando una calidad diferente para no equivocarse. La veteranía o la experiencia les diferencia, pero los dos tienen un físico y una energía qué más quisieran muchos. Óscar es un amor y entrenando es un misil. Mario es ‘don perfeccionista’, nunca falla cuando se pone un reto.

P: ¿Cómo es un día normal de rutina de entrenamiento para Mario y Óscar Casas?

R: Lo primero que hacen es una activación con trabajo articular que les superviso. Luego un trabajo dinámico con pequeños ejercicios de movilidad como saltos de comba con cambios de ritmo… casi todo lo basamos en eso, que es lo más importante a la hora de trabajar un deporte de contacto para ganar potencia.

Cuando terminan, pasan al trabajo técnico-táctico que es sombra dirigida, ahí les voy poniendo pautas para luego practicarlo con los guantes, donde ya empiezan a golpear. El entrenamiento de Mario y Óscar se basa, en gran parte, en hacer manoplas (prácticas para determinados ejercicios enfocados a mejorar la precisión, la velocidad y la coordinación de tus golpes) conmigo siempre en el ring, para que estén concentrados y en la dinámica, mejorando su técnica con unos ejercicios de acción y reacción.

Dependiendo del día hacen de sparring o trabajo de saco. Este último solo lo hacen cuando tienen que practicar potencia, no lo pueden hacer todos los días porque su cuerpo se podría resentir. También, el día que no les toca saco, hacen escuela de combate, que se trata de una propuesta que ellos tienen que seguir. Por ejemplo, que uno solo golpee con la izquierda y el otro que defienda esa izquierda y responda al cuerpo. Así les doy pautas donde van desarrollando ciertas habilidades que entiendo que tienen que trabajar para que les salgan de manera natural.

Los hermanos Casas boxean de una forma extraordinaria, sobre todo Mario, que hace más horas. Su secreto es que siempre están en el ring, que no implica pegarse siempre, también trabajan la sombra y la movilidad, las cuerdas, manoplas… esto ayuda a que sus reacciones no sean forzadas o sorpresivas, sino naturales porque está acostumbrados.

P: ¿Podrían competir profesionalmente?

R: Ellos no tienen perspectiva de competir, no es su objetivo y ni siquiera se ha valorado, ellos lo hacen porque les encanta el boxeo, un deporte que saca lo mejor que tienen dentro y les vale para su día a día, desconectar del trabajo…

Claro que podrían hacerlo, están en un punto de forma, de técnica y mental que les hace estar totalmente familiarizados con este deporte. Si tuvieran que hacer una preparación para hacer una práctica competitiva cumplirían al cien por cien con el objetivo, no hay ninguna duda.

Pero es un objetivo que a mí, como su entrenador, no me parece sensato proponérselo, aunque ellos seguro que se animaban porque son muy competitivos. Un ejemplo, yo también participo en La Velada del Año que organiza Ibai Llanos con 'youtubers' y a Mario le han tanteado alguna vez, pero yo he sido el primero que le he dicho que no tiene ninguna necesidad de hacerlo.

Mario Alonso durante una competición de boxeo. Cedida

P: ¿Cambia algo un entrenamiento con un alumno anónimo que con los hermanos Casas?

R: Nada, a todos los alumnos les tratamos por igual tanto mis 16 entrenadores como yo. En AFC Villalba tenemos 400 alumnos y allí damos mucha importancia a la preparación física, trabajamos el nivel técnico, pero nuestro punto fuerte es la cercanía que tenemos con todo el alumnado, creando un vínculo muy especial. Hemos crecido mucho en ocho años gracias a esa filosofía.

P: ¿Cuántos años llevan entrenando los hermanos Casas con usted? ¿Cuándo se conocieron?

R: Este es el segundo año que practican boxeo conmigo a diario, solo paran de entrenar cuando tienen un proyecto fuera de Madrid. Si ruedan por los alrededores de la Comunidad, aunque estén lejos del gimnasio, ellos vienen porque su prioridad pasar tiempo conmigo entrenando, por el motivo que sea… (risas).

Les conozco desde hace muchos años. Fui jugador profesional de tenis y estuve 18 años de mi vida enfocado en ese deporte. Además, entrené a Óscar cuando tenía 5 ó 6 años, siempre hemos tenido una gran relación desde aquellos tiempos porque Mario le venía a recoger. Pasaron los años, monté mi escuela de deportes de contacto y un día apareció Óscar por la puerta. No le reconocí porque llevaba tiempo sin verle, y él había ido porque le habían hablado muy bien de la escuela. Se apuntó y saber Mario que yo estaba allí, se apuntó y hasta ahora. Tenemos un gran feelling y nos vemos dentro del ring y fuera de él, nuestras familias se conocen, nos vamos a comer por ahí…

El menor de los hermanos y Mario Alonso. Cedida

P: ¿Por qué ganó Mario la prueba del puñetazo a la máquina de boxeo en 'El Hormiguero'?

R: Porque tiene más fuerza, está más entrenado y pesa más. Además, Óscar lleva sin entrenar desde que empezaron a rodar la película ‘Mi soledad tiene alas’. El hermano pequeño es más intermitente con las pautas porque a lo mejor está seis semanas fuera, vuelve, está tres y se vuelve a marchar.

Larga trayectoria

Mario Alonso es un enamorado del deporte, le da igual la disciplina, ya que ha practicado profesionalmente desde tenis a MMA, boxeo y otras disciplinas de deporte de contacto. Tal es su experiencia que no ha dudado en compartirla con sus alumnos, descartando ser entrenador personal porque “me parece injusto entrenar solo a una persona. Me dedico al 100% a mis alumnos de AFC Villalba. Mi escuela es un templo. Soy un deportista y creo deportistas”.

P: ¿Cómo fueron sus comienzos en el deporte?

R: Soy una persona muy competitiva, pero no soy un peleador por practicar deportes de contacto, que empecé a con ellos a los 20 años compaginándolos con el tenis, que llevaba jugando desde los 15.

Era jugador profesional de tenis, además de director de un club con más de mil alumnos y varios profesores a mi cargo. Luego competí en boxeo a nivel amateur, pasé al MMA, que practiqué de forma profesional y que compaginé con el grappling (una modalidad de lucha que busca tener bajo control al oponente sin efectuar ningún golpe, para después ganar el combate. Este método de lucha se basa en técnicas de agarre, estrangulación y luxación de las extremidades del adversario) participando en campeonatos de Madrid, de España… Vivo el deporte y he transformado un hobby en una profesión.

P: ¿Ha tenido alguna lesión importante?

R: No muchas, soy un deportista inteligente y técnico, un puñal. Peleo de una forma muy cerebral sin correr excesivos riesgos. Alguna rotura de nariz, pero poco más.

P: ¿Cómo se cuida?

R: No soy un psicópata de la comida sana, pero tengo una rutina extremadamente buena. Sobre todo porque mi mujer ha sido vegana y vegetariana durante muchos años y me tiene a raja tabla. Soy una persona familiar y ordenada, llevo una dieta basada en el rendimiento deportivo, no bebo bebidas con gas, pero sí mucha agua, no tomo prácticamente azúcar, como muchísima fruta y verdura, mis suplementos…

A nivel mental, soy muy 'friki' de la filosofía estoica y soy un gran consumidor de sus libros que comparto con Mario Casas, por ejemplo, que también le gusta. Me levanto todas las mañanas a las 06:00, suelo leer media hora y luego me voy a correr yo solo. A las 07:30 estoy ya activo en mi escuela.

P: ¿Qué tienen los deportes de contacto que enganchan?

R: Son un deportes que te implican superarte en cada entrenamiento. Al final se genera una sensación de superioridad, de querer mejorar… que es adictiva. Cuando te das cuenta de que consigues afrontar mejor tus decisiones diarias, tus problemas, tu esfuerzo en otras áreas gracias a pasar todos los días dos horas con tu entrenador que saca lo mejor de ti, con el que encima tienes feeling, engancha. Si luego ya encima eres una persona competitiva, pues apaga y vámonos, esa es la llave para descubrir cosas que a lo mejor hay gente que no descubre porque nunca llega a ese punto de superación. Entiendo que la gente que lo practica no lo suelta. En mi escuela hay unos 150 alumnos que practican MMA, unos 250 hacen boxeo, y el resto, otros deportes.

