Anuncian en Bilbao un concierto con un cartel en el que aparece Abascal con un tiro en la nuca

La Semana Grande de Bilbao ha quedado emponzoñada en su recta final tras la distribución de un indignante cartel en el que aparece Santiago Abascal recibiendo un disparo en la cabeza. Difundido en la capital vizcaína, el folleto muestra al líder de Vox sonriente pero con una mancha de sangre tras su nuca, como si se tratara de un tiro que evocara a los años de plomo de ETA.

Encima de él, la palabra Callejero; debajo, ocho desconocidas bandas musicales de punk-rock –Ternura, Knür, TKM, Yunta, Sepulchral, Blintx, Incendio y Mi Buenaventura– que celebrarán, el jueves 24 de agosto, un concierto musical alternativo de asistencia gratuita.

Acompañado de los lemas 'Comida vegana' y las siglas DIY (Do It Yourself; Hazlo tú mismo), los organizadores, cuya identidad se desconoce, llaman a sus acólitos a reunirse tras los fuegos artificiales con los que culminarán las festividades, programados para las 22:30. Sorprende que entre las peticiones del sangriento cartel también se encuentre la frase 'Actitud positiva', que contrasta claramente con el provocativo mensaje que promueve la propaganda 'callejera'.

Vista del cartel 'Callejero' difundido en Bilbao

Tal y como adelanta VozPópuli, se trataría de una convocatoria no oficial paralela a las fiestas de Bilbao, pues no consta en ninguna de las programaciones organizadas por el propio ayuntamiento local. De hecho, hacia las 23:30, hora en la que el cartel cita a reunirse, se celebrará en la zona de Abandoibarra un concierto de Álex Ubago enmarcado en su gira Alex Ubago 20 Años y, de forma paralela, en la Plaza Nueva de Bilbao, habrá un encuentro en el que se representará música folk asturiana.

El polémico evento al que invita el cartel se celebrará entre la taberna (txosna) de la Kaskagorri, comparsa que se autodenomina como 'juventud rebelde de Bilbao' y a la que pertenecen varios simpatizantes proetarras que han difundido cartelería en apoyo a la banda terrorista, y el centro cultural Bilborock.

Varios diputados de Vox se han pronunciado inmediatamente asegurando que van a denunciar el cartel. Entre ellos, el vicepresidente de Acción Política de la formación de extrema derecha, Jorge Buxadé, ha confirmado que su formación tomará acciones legales. "Espero y deseo que el juez de instrucción que asuma el asunto investigue y deduzca las responsabilidades penales hasta el final. Viven en la impunidad. Hay que ponerle fin", escribio Buxadé en un tuit.

