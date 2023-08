Alerta por la desaparición de Jennifer, de 18 años: viajaba en tren de Pamplona a Extremadura

La Guardia Civil ha abierto diligencias para dar con el paradero de Jennifer González Pinilla, de 18 años de edad, cuya familia la esperaba ayer por la noche en la estación de tren de Badajoz (Extremadura). La noticia, avanzada por el periódico Hoy, detalla que la joven mide sobre 1,60 metros, es de complexión delgada, pelo largo castaño oscuro y normalmente usas gafas.

El tren procedía de Pamplona, donde la joven había estado residiendo en los últimos años con una tía carnal suya que la había tutelado. La chica decidió por su cuenta venirse a Extremadura, y pidió a sus hermanos que le compraran el billete de tren. La última vez que se comunicaron con ella fue el lunes por la noche, sobre las 22.30 horas, el día antes en que emprendía el viaje hasta Badajoz. Al parecer, Jennifer tenía teléfono, pero no tarjeta, por lo que se comunicaba con sus hermanos a través de Instagram, según ha detallado su hermano Juan Luis González a EL ESPAÑOL.

El tren con destino a Badajoz desde Pamplona salió a las 11.25 horas de ayer martes y tenía llegada el mismo día a las 21.38 horas. A la estación de Badajoz iba a ir a recogerla un amigo de los hermanos, que no pudo encontrarla. De hecho, la familia no tienen constancia de si llegó a coger o no el tren.

[Buscan en Sotogrande a Juan Manuel Millán, un hombre de 31 años natural de Estepona]

La chica cumplió 18 años hace dos meses. Nada más cumplirlos, decidió abandonar su hogar en Pamplona, donde residía con su tía Josefa. Se había hecho cargo de ella desde muy temprana edad y pretendía que tuviese estudios y un futuro mejor en Pamplona. Sin embargo, se mudó a vivir con su pareja, un chico al que conoció "y con el que no estaba bien últimamente", ha explicado su hermano.

"Las últimas conversaciones con ella me contó que no lo estaba pasando bien, que tenían muchas discusiones y que le generaba ansiedad. Por eso decidió venirse conmigo al pueblo", cuenta Juan Luis consternado.

Sin embargo, Jennifer abandonó a casa del novio y se trasladó unos días a casa de otro amigo, desde donde contactó con sus hermanos para que le compraran un billete de tren para venirse a vivir a Extremadura. La joven tiene a su padre y dos hermanos en Alconchel, a su hermano Juan Luis que vive en Olivenza y a otro hermano, Manuel, quien se encuentra en Barcelona, y fue el que compró el billete de tren para su hermana.

Desde entonces sus hermanos han venido haciendo diligencias desde ayer con las autoridades para dar con el paradero de la chica. Desde ayer por la noche están en permanente contacto con Pamplona, Madrid y Badajoz.

La familia se encuentra bastante preocupada y está pidiendo a través de las redes sociales colaboración ciudadana para que se dé cualquier pista sobre el paradero de la joven. Asimismo, su hermano Juan Luis abunda que está a la espera de recibir comunicación "tanto de la Guardia Civil como de la Policía Foral de Navarra para darme información, porque de momento no sabemos nada".

Sigue los temas que te interesan